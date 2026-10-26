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Todo esto llega a M+: la gala del Balón de Oro en exclusiva, partidos de LaLiga y Champions, varios estrenos de cine y series y más

La plataforma de streaming tiene su Plan Libre por 9,99 euros al mes sin permanencia, pero también una suscripción más económica si no quieres deporte

Movistar Plus Balon De Oro
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Juan Lorente

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Cuando se acerca el final del año, toca elegir al mejor jugador y jugadora de fútbol del planeta. Aunque hay varios galardones en ese sentido, es siempre el Balón de Oro el que más repercusión tiene. Si quieres ver la gala donde se entregan los premios al completo, es Movistar Plus la plataforma que lo emite en exclusiva: podemos verla por 9,99 euros y, ya de paso, un montón de cosas que os vamos a detallar a continuación.

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Partidos de LaLiga y la Champions con mucho más para ver

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Para ver esta gala, tenemos que elegir el Plan Libre que incluye deporte y que, como decimos, cuesta 9,99 euros al mes. Sin embargo, si no tenemos intención de verla o no nos gusta el deporte en general, podemos optar por el Plan Libre con cine, series y documentales, cuyo precio es de 4,99 euros al mes. En esencia, son idénticos y la única diferencia está en el deporte. Por eso mismo, ambos comparten dos puntos clave: no tienen permanencia y se pueden compartir con un amigo o familiar.

La gala del Balón de Oro se celebrará el próximo lunes, 26 de octubre. La gala comienza a las 21:00 horas, pero la plataforma arranca una cobertura previa a las 19:30 horas donde podremos ver a varios de los protagonistas. La programación del evento no termina con el fin de la gala, sino que a las 23:15 horas tendremos un 'El Día Después' para ver las imágenes más destacadas y detalles inéditos.

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Si nuestro principal aliciente para suscribirnos ahora mismo es la gala, merece señalar que vamos a poder ver muchas otras cosas. Si lo que buscas es ver fútbol, te dejamos a continuación, a modo de resumen, algunos de los partidos más destacados de las próximas semanas

  • FC Barcelona - Deportivo Alavés: 31 de octubre.
  • Atlético de Madrid - Bayern Múnich: 3 de noviembre.
  • Real Sociedad - Olympique Lyon: 5 de noviembre.
  • CA Osasuna - Athletic Club: 7 de noviembre.
  • Real Madrid - Celta: 21 de noviembre.
  • Real Madrid - PSV: 24 de noviembre
  • Elche - Atlético de Madrid: 28 o 29 de noviembre.

Pero no todo es fútbol. Tenemos estrenos de cine que llegan como 'Viva', 'Sacrificio' o 'Hokum', así como 'Cumbres Borrascosas' el día 6 de noviembre. Y si preferimos series, podemos hacer un maratón con 'Outlander' o ver alguna de las producciones propias de Movistar Plus como 'La Mesías' o 'Se tiene que morir mucha gente'. Todo por 9,99 euros al mes o por 4,99 euros al mes si elegimos la suscripción sin deporte.

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