Apple se guardaba un 'One More Thing' para 2026, uno que llevamos 15 años esperando

Actualización: antes lo decimos... y antes ocurre. Parece que Apple se ha adelantado un poco y ha decidido que todos los focos se los deben llevar otros dispositivos. Por tanto, acaba de presentar el iPad Mini 2026 que no sólo tiene pantalla OLED, sino el procesador A20 Pro.

2026 puede ser uno de los años más potentes en cuanto a lanzamientos de Apple se refiere. Aunque eventos no hace tantos, con la WWDC y la keynote de los iPhone como principales, este año la compañía californiana ha presentado un montón de dispositivos mediante notas de prensa. Después del iPhone 18 Pro y del iPhone Duo, Apple presentó sus nuevos dispositivos para el hogar, y ahora es el momento de conocer aquellos que faltaban en la ecuación.

Porque este 28 de octubre, Apple tiene previsto un evento llamado "Pro and Tell", y en él se van a enseñar productos que esperamos desde hace años, con el MacBook táctil como protagonista absoluto.

El paladín. El MacBook Pro se renovó a finales del año pasado con el M5, y versiones más potentes de esa generación de Apple Silicon llegaron a comienzos de este 2026. Sin embargo, tras cada presentación de un MacBook, estaba la pregunta de cuándo se animarían con el portátil con pantalla táctil. Sabemos que esto no era algo que gustara a Jobs, pero también que Apple lleva trabajando en un MacBook con, al menos, una pantalla táctil desde 2018.

En el último boletín de Mark Gurman en Bloomberg, el periodista expone que será este miércoles cuando veamos el MacBook Pro con ese ansiado panel OLED y táctil. Según MacRumors, se espera que venta en 'sabores' de 14 y 16 pulgadas y que, además, en lugar de notch incorporen algo como la Isla Dinámica del iPhone.

"Hemos hecho muchísimas pruebas con usuarios, pero no funcionan. Al cabo de poco tiempo empiezas a cansarte y a partir de periodos prolongados, te apetece que se te caiga el brazo. Son ergonómicamente terribles " - Steve Jobs sobre las pantallas táctiles en portátiles

Los escuderos. Este nuevo producto llegará para competir en ese mercado al que ni el iPad ni el MacBook tradicional llegan, que es el de los convertibles. Y no estará solo:

Procesador M6 - El MacBook Pro base también se actualizará, pasando del M5 al nuevo M6 que ya incorporaron tanto el Mac mini como el Studio hace unas semanas. Por otro lado, el iMac también pasará del M4 de hace dos años al nuevo M6, con Wi-Fi 7 y Bluetooth 6 como mejoras añadidas. En estos casos, será un simple cambio de chip, nada de renovar apartado estético o conexiones.

- El MacBook Pro base también se actualizará, pasando del M5 al nuevo M6 que ya incorporaron tanto el Mac mini como el Studio hace unas semanas. Por otro lado, el iMac también pasará del M4 de hace dos años al nuevo M6, con Wi-Fi 7 y Bluetooth 6 como mejoras añadidas. En estos casos, será un simple cambio de chip, nada de renovar apartado estético o conexiones. iPad Mini OLED - Es, quizá, uno de los dispositivos más pedidos. Veremos si hay un cambio de diseño, pero el simple hecho de apostar por un panel OLED hará que el pequeño de la familia dé un salto de calidad incuestionable en cuanto a experiencia de consumo de contenido.

Cuándo. Evidentemente, esto viene de filtraciones y del último post de Gurman, pero lo que Apple sí ha confirmado es que habrá un evento para medios llamado "Pro and Tell" en el que se podrá trastear con los nuevos equipos. Será a las 10:00 horas de allí, a las 19:00 hora peninsular española, por lo que aquí estaremos para contarlo.

Además, según Gurman, los nuevos equipos saldrían a la venta el viernes 6 de octubre.

La gran incógnita. El precio, claro. Estando como están las cosas, ya hemos visto que a nadie le tiembla el pulso a la hora de subir precios, y Apple recientemente ya nos lo ha demostrado con el precio de los iPhone Pro, de los Mac y hasta del iPhone 17 'normal' que ahora es 100 euros más caro.

Ahora mismo, el MacBook Pro M5 parte de los 2.229 euros, y el iMac de los 1.819 euros, por lo que habrá que esperar a ver qué pasa con el M6. Por su parte, el iPad Mini parte de los 679 euros. La gran incógnita es ver dónde se sitúa una categoría totalmente nueva como ese MacBook Pro con pantalla táctil, y también ver qué procesador equipa: si el M6 o si se estrena directamente conun M5 Pro.

Porque esa es otra, una jugada interesante para poder vender equipos aún más caros es dejar un MacBook Pro MX con chips básicos que se renuevan cada año y que los modelos con los MX Pro y MX Ultra se queden sólo para el MacBook Pro con pantalla táctil. Pero bueno, de nuevo, quedan apenas un par de días para comprobarlo.

Imagen | Xataka

En Xataka | Todos hablan de la animación de desbloqueo del iPhone Duo, pero lo que creo que Android debería copiar otra cosa: la continuidad