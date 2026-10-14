De los 12 nuevos productos de Apple para el hogar, en Europa podremos aprovechar al máximo un total de cero

Confieso que llevaba unos días esperando la presentación de Apple del 13 de octubre. Aunque avisaron oficialmente de que mostrarían algo, realmente ya estaba todo el pescado vendido. Mark Gurman ya había hablado prácticamente sobre todo lo que presentarían y sabíamos que veríamos nuevos altavoces, el HomeView (que es el desembarco de Apple en los altavoces con pantalla) y el nuevo Apple TV.

Resulta que también han terminado llegando un montón de dispositivos inteligentes como cerraduras, sensores o cámaras, y todos con una cosa en común: en Europa pagaremos lo mismo que en otros sitios, pero no podremos aprovecharlos al máximo.

¿El motivo? Siri AI.

Sin Siri Ai, la casa de Apple no funciona

Hace unos años, Huawei comenzó a mover la idea de una estrategia llamada 1 + 8 + N. 'N' son infinitos dispositivos para el hogar como enchufes, cámaras, bombillas y ese tipo de cosas; '8' hacía referencia a coches, auriculares, ordenadores, tablets, pantallas inteligentes, altavoces y gafas y, en el centro de todo, estaba el smartphone como centro de control de absolutamente todo lo demás.

Era su idea del ecosistema, pero aunque Huawei, Samsung o Xiaomi tienen ecosistemas sólidos, la facilidad que da Apple para integrarlo todo de forma nativa los pone un paso por delante (sumado a su imagen de marca, que tampoco se puede obviar). Por eso, lo presentado ayer es tan interesante.

Apple ya vendía dispositivos para el hogar dentro de su propia tienda, pero no dejaban de ser dispositivos de otras marcas como Nuki, Eve o Aqara. Lo que los hace "dignos" de venderse en la Apple Store es que tienen compatibilidad con la app Home, pero si algo nos enseña el interior del iPhone es que Apple prefiere controlarlo todo y ahí entra la Apple Home Collection.

Sin Siri AI, el HomeView no va | Imagen: Apple

Se trata de un conjunto de cámaras, sensores, termostatos y una cerradura inteligente que son fabricados por LG y Schneider Electric, pero con Apple, esta vez sí, muy metida en el proceso de desarrollo. Algo importante: de momento, aunque estos dispositivos funcionan con Home, no se venden en Europa por el momento.

Luego está el HomePod Mini 2 y las dos joyas de la corona: el HomeView y el Apple TV 4K. Y aquí es donde las cosas se empiezan a poner interesantes ya no por una cuestión de precio (349 euros el Apple TV 4K, gracias a la crisis de componentes que atravesamos, y 169 euros el HomePod Mini 2 cuando el anterior costaba 99), sino porque ese Apple TV no tendrá la función más importante en Europa y el HomeView, directamente, ni se venderá en la UE.

La ficha del HomePod Mini 2 en España vs en EEUU

El porqué ya te lo he comentado: Siri AI. Desde que anunciaran la renovación del asistente en junio de este año, avisaron de que la disponibilidad del mismo en la Unión Europea se retrasaría debido a la Ley de Mercados Digitales.

Desde entonces ha existido un cruce de acusaciones entre la empresa y la UE y, aunque han ido diciendo que estaban acercando posturas, meses después seguimos con dispositivos que son objetivamente peores que en otros países fuera de la UE, pero al mismo precio. iOS 27 es un ejemplo de hasta qué punto da igual una nueva versión del sistema cuando la ligas tanto a una función que no tira en tu país.

Cuando nos metemos en la página estadounidense del HomePod Mini 2, HomeView o Apple TV 4K, vemos que Apple no ha escatimado en dejar claro que Siri AI es la principal característica de los tres. Su renovado asistente lleva años dándoles dolores de cabeza, provocando una vergüenza pública y haciendo que retrasen planes de lanzamiento de algunos productos (se estimaba que el Apple TV debería haber llegado hace meses).

Porque Siri AI era la justificación para nuevas generaciones de productos y líneas nuevas como el HomeView y, sin ella, es evidente que estos dispositivos pierden gran parte de la gracia.

En la web española, tenemos un apartado de Siri, pero es tan anodino como el limitarse a decir "puedes hablar con Siri estés donde estés", básicamente como podemos hacer desde hace años con el HomePod Mini. Y en el Apple TV 4K más de lo mismo, las menciones habituales a una Siri que ya se podía usar en la anterior generación.

El caso del Apple TV 4K me parece especialmente sangrante porque si el anterior costaba 169 euros, este se va hasta los 349 euros. 200 más por un chip que sí, es mejor, pero por unas funciones que ya estaban en el anterior. Porque ya tenía conexión con los dispositivos de Home, ya podíamos conectar los HomePod como altavoces y ya era 4K. Vale que la crisis de componentes no ayuda, pero es un dispositivo más caro porque integra una tecnología nueva que, de nuevo, no podemos usar como usuarios europeos.

Y luego, repito, está ese HomeView que no se lanza porque su uso está ligado a un iPhone con Siri AI.

Y la ficha de Siri en los Apple TV en España vs en EEUU. Igualitas, vaya...

Al final, como europeos podemos comprar esas nuevas cámaras, sensores, termostatos, el altavoz o el Apple TV, pero es evidente que Apple quiere que todo lo que se han gastado en Siri AI dé frutos más pronto que tarde y en los países en los que no tengamos disponible el nuevo asistente, la experiencia se queda muy coja.

El iPhone sigue siendo el centro de control de todo, pero ahora ya no basta con tener un iPhone, sino que ese iPhone debe tener Siri AI sí o sí. De hecho, visto lo visto, en un símil con esa estrategia 1 + 8 + N, en el caso de Apple ese '1' estaría compartido entre el iPhone y Siri AI.

Los de Cupertino han invertido muchísimo en Siri AI y si empieza a ligar ciertos dispositivos a esa tecnología, más vale que arreglen las cosas con Bruselas porque pagar el mismo dinero que un estadounidense cuando el dispositivo carece de la única función que justifica su existencia es algo que seguro nos alejará a más de uno.

Imagen principal | Apple (editada)

En Xataka | Apple siempre ha apostado por su "marca de prestigio" para diferenciarse. Por eso sigue haciendo anuncios de forma artesanal



