En el anuncio del HomeView nadie sujeta un iPhone. Es la mejor pista de que todo sigue dependiendo de él

En el anuncio del HomeView, una familia de cinco intenta salir de casa por la mañana entre tostadas, llaves perdidas y discusiones por el termostato. Nadie tiene un iPhone en la mano, pero todos lo llevan encima. Lo sabemos porque, sin eso, la pantalla de la cocina no podría saber quién es cada uno.

Ese detalle resume perfectamente lo que Apple presentó ayer: ninguno de sus nuevos productos para la casa tiene un sentido completo por sí solo. Todos dependen del iPhone.

Una pantalla que no sabe nada sin tu iPhone. El HomeView es una pantalla de 7 pulgadas con altavoz que cuesta 299 dólares en Estados Unidos, pero no se puede comprar en la Unión Europea. Reconoce hasta seis caras y muestra a cada persona sus mensajes, su calendario y sus recordatorios. Pero no lo hace de forma autónoma:

UN VISTAZO A...

No tiene Face ID . Para reconocer tu rostro necesita verte, pero también que tu iPhone esté en la misma red WiFi y se haya desbloqueado hace poco.

. Para reconocer tu rostro necesita verte, pero también que tu iPhone esté en la misma red WiFi y se haya desbloqueado hace poco. No guarda tus datos . Los consulta en tu iPhone cada vez que le preguntas algo personal.

. Los consulta en tu iPhone cada vez que le preguntas algo personal. Sus apps de terceros funcionan con la misma tecnología que CarPlay. Es decir: muestran las compatibles que tenga tu iPhone, pero nada de ir a una App Store a descargar nada específico.

El resto funciona igual. Incluyendo el Apple TV 4K y el HomePod mini 2, que sí llegan a la Unión Europea.

Apple TV 4K : para usar Siri AI con información personal, el propietario de la casa necesita un iPhone con Apple Intelligence. Sin Siri AI, sus novedades son menores.

: para usar Siri AI con información personal, el propietario de la casa necesita un iPhone con Apple Intelligence. Sin Siri AI, sus novedades son menores. HomePod mini 2 : Siri AI llegará más adelante, y para activarlo hará falta ese iPhone. Sin Siri AI, es un modelo casi idéntico al HomePod mini original, de 2020.

: Siri AI llegará más adelante, y para activarlo hará falta ese iPhone. Sin Siri AI, es un modelo casi idéntico al HomePod mini original, de 2020. Apple Home Collection: los accesorios desarrollados con LG y Schneider Electric se configuran acercando el iPhone. Es la parte más comprensible: no dejan de ser accesorios como tal.

Apple no ha lanzado una gama para el hogar. Ha lanzado accesorios del iPhone para el hogar. Es lo que John Ternus anticipó hace un mes al definir el teléfono como un "hub personal inteligente" en la intro de la keynote de septiembre.

Mientras tanto en España. El HomeView no se venderá en la Unión Europea porque Siri AI no está disponible en iOS en Europa. Es la prueba más clara de esta tesis: si el iPhone no tiene Siri AI, el HomeView no tiene razón de existir.

El Apple TV 4K y el HomePod mini 2 sí llegarán, pero sin aquello que mejor los justifica fuera de Europa:

HomePod mini 2 (169 euros): colores nuevos, un chip más rápido, la opción de usarlo como altavoz del Mac y Sound Glow, unas luces que imitan la portada del disco y que también llegarán al modelo actual.

(169 euros): colores nuevos, un chip más rápido, la opción de usarlo como altavoz del Mac y Sound Glow, unas luces que imitan la portada del disco y que también llegarán al modelo actual. Apple TV 4K (349 euros): chip A19, soporte para AV1, un mando localizable y sonido envolvente con cuatro HomePod. Sus micrófonos para hablarle sin mando no funcionarán en español.

Son mejoras razonables, pero propias de una renovación al uso. Y por la RAMaggedon o no, llegan con subidas notables: el HomePod mini costaba 99 euros en 2020, y el Apple TV 4K de 2022 partía de 169 (189 en su versión equivalente, con Ethernet y 128 GB). Son subidas de un 70%/85% y un 106% en seis y cuatro años respectivamente.

En resumen. Lo que Apple ha presentado no es una estrategia para la casa. Es una estrategia para que el iPhone siga siendo el centro de todo, incluso cuando no lo tienes en la mano.

Por eso en el anuncio nadie sostiene un iPhone, y por eso todo funciona. En España, de momento, seguiremos sujetándolo.

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