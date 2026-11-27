Algo pasa en la bolsa de Taiwán, porque los inversores extranjeros están retirando dinero de su mercado bursátil de forma masiva. Tal y como comparten desde Bloomberg, la causa apunta a la misma preocupación por la IA que ha estado sacudiendo los mercados en otras regiones. Según comparte el medio, las ventas netas de inversores extranjeros han alcanzado los 1,09 billones de dólares taiwaneses (unos 33.100 millones de dólares estadounidenses) en noviembre. Y eso ya supera la salida récord de octubre, de 994.000 millones de dólares taiwaneses.

Por qué importa. Taiwán es una de las formas más directas para que los inversores globales apuesten por el auge de la IA, porque sus empresas fabrican gran parte del hardware que hay detrás de ella. Así que cuando el dinero sale de Taiwán a esta escala, indica que los inversores están replanteándose cuánto quieren mantener en activos vinculados a la IA. El índice Taiex ha caído alrededor de un 21 % desde su máximo histórico del 6 de octubre y baja aproximadamente un 13 % solo en noviembre.

En detalle. Entre las posibles causas, Bloomberg señala las dudas persistentes sobre si las valoraciones de las empresas de IA son demasiado altas, posiciones saturadas en valores tecnológicos, restricciones más estrictas de EEUU a las exportaciones de chips (recordemos que esta semana conocíamos que Nvidia iba a paralizar la venta de sus chips al sudeste asiático), e incertidumbre general sobre los aranceles.

Reequilibrio. Charu Chanana, estratega jefe de inversiones en Saxo Markets, contaba a Bloomberg que los inversores están mostrando más interés en otras fuentes de beneficios, ingresos y crecimiento, incluidas las bolsas europeas y la india, el mercado de valores en EEUU y los sectores defensivos. Así que más que un rechazo hacia la IA, los tiros parecen ir más hacia repartir los huevos en mercados menos sensibles a la incertidumbre de la IA. Chanana también señala que la recogida de beneficios de fin de año se está sumando a estas ventas.

El efecto divisa. El éxodo también está golpeando al dólar taiwanés, pues cuando los fondos extranjeros venden acciones y convierten lo obtenido en otras divisas para llevarse el dinero a casa, presionan a la baja la moneda local. Y es que el dólar taiwanés ha perdido alrededor de un 1,5 % frente al dólar estadounidense este mes, según comparten desde Bloomberg.

Imagen de portada | Wikimedia Commons

En Xataka | Países Bajos se planta ante EEUU por las restricciones a las máquinas de ASML