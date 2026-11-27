Huawei ha anunciado avances en una cadena de diseño de chips construida alrededor de su Ley de escalado Tau, una de sus apuestas por reducir la dependencia de las herramientas estadounidenses y europeas en un momento en el que las restricciones podrían endurecerse. La compañía busca cerrar el círculo que comenzó con sus superclústeres Ascend: chips propios, interconexión, programas de IA y, ahora, software propio para diseñarlos sin depender de Synopsys, Cadence y Siemens EDA, las tres compañías que dominan ese mercado.

El anuncio llega en plena escalada geopolítica. A la reciente condena judicial de EEUU a Huawei por fraude y robo de secretos comerciales, hay que añadir que Nvidia ha pedido a sus socios de fabricación que detengan los envíos de servidores a Malasia, Singapur, Tailandia e Indonesia, mientras Países Bajos presiona a Estados Unidos para que no amplíe las restricciones que afectan a ASML. Con este panorama, el mensaje de Huawei es alto y claro: ante un escenario de más restricciones, ellos siguen con su camino de ser tecnológicamente autosuficientes. Y cuentan con el respaldo total de China.

Qué afirma Huawei y qué viene después

El nuevo paso llega junto a la empresa Phlexing Technology, con quien Huawei afirma haber creado programas clave para comprobar que un chip funciona bien antes de mandarlo a fábrica. Al unir estas herramientas con otras de empresas chinas (como Empyrean), han montado una cadena de diseño nacional con la que supuestamente ya tienen una gran tanda de chips listos para producirse. Todo esto sostiene su gran apuesta, la mencionada regla de escalado Tau y la arquitectura LogicFolding: como no tienen acceso a las máquinas más avanzadas para hacer chips más pequeños, intentan compensarlo con un diseño más inteligente. Su promesa, todavía sin demostrar en productos comerciales, es lograr en 2031 el rendimiento de los chips más punteros del futuro sin depender de tecnología occidental.

En inteligencia artificial siguen la misma filosofía: si sus chips no son tan potentes como los de Nvidia por separado, lo compensan con cantidad. Sus nuevos superordenadores (como el Atlas 950, que une más de 9.000 chips propios Ascend) conectan miles de piezas a gran velocidad para que trabajen como un solo cerebro gigante. Pero el hardware no basta, porque casi toda la industria programa sobre el software de Nvidia (CUDA). Por eso Huawei impulsa su propia alternativa, CANN, para que gigantes como Alibaba, Tencent, ByteDance o DeepSeek puedan entrenar sus IA en casa, algo vital ahora que Nvidia ha pedido frenar los envíos de servidores a varios países del Sudeste Asiático, una medida que podría limitar el acceso de empresas chinas a capacidad de computación en la nube.

Aun así, el gran cuello de botella sigue estando en las fábricas. Huawei y la fundición china SMIC logran producir chips de 7 nanómetros exprimiendo maquinaria más antigua, pero todavía están lejos de la eficiencia de los procesadores de 3 nanómetros de Apple o Qualcomm. Encima, Estados Unidos quiere apretar más las tuercas con una nueva ley (MATCH Act) para que Japón y Países Bajos endurezcan sus vetos. El Gobierno neerlandés y la Unión Europea se oponen para proteger a ASML (empresa clave que fabrica esas máquinas y que espera hacer un 20% de sus ventas en China en 2026), cuyo jefe ya ha avisado de que más bloqueos solo acelerarán a sus rivales chinos, que es lo que ha venido pasando en estos años.

De hecho, ahí está la gran paradoja de las sanciones: en lugar de frenar a China, han convertido la independencia tecnológica en su máxima prioridad. Huawei ha pasado de estar contra las cuerdas en 2019 a liderar de nuevo la venta de móviles en China en 2025 (con un 18,1% del mercado) y levantar su propio ecosistema, mientras que la cuota de Nvidia en China habría caído del 95% al 50%, según declaraciones de Jensen Huang. Ahora les queda la prueba de fuego: demostrar que toda esta maquinaria, es decir, sus chips, su software y sus herramientas de diseño, es lo bastante buena para competir fuera de China y consolidar una alternativa real a la tecnología occidental.

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