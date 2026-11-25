Un jurado federal de Brooklyn ha condenado a Huawei y tres filiales por 10 de los 12 cargos penales que enfrentaban en Estados Unidos, entre ellos conspiración para robar secretos comerciales, fraude bancario y violación de sanciones contra Irán. Eso sí, la compañía ha sido absuelta de la acusación más grave, la que en inglés se conoce como racketeering, que sostenía que actuaba como una organización criminal.

De dónde viene esto

El caso se remonta a 2019, cuando la Fiscalía de Estados Unidos presentó cargos contra Huawei y varias de sus filiales. La investigación se intensificó tras la detención en Canadá de Meng Wanzhou, directora financiera de la compañía e hija de su fundador, en diciembre de 2018, en el marco de una investigación sobre supuestas violaciones de las sanciones estadounidenses contra Irán.

Desde entonces, el proceso ha servido como claro ejemplo de la tensión tecnológica y geopolítica entre Washington y Pekín. Para la acusación, Huawei habría mentido a entidades bancarias sobre sus negocios en Irán y utilizado tecnología de empresas estadounidenses para reforzar su posición competitiva. Para la defensa, se trata de una persecución injustificada contra una de las grandes compañías tecnológicas chinas.

Qué ha decidido el jurado

El veredicto, emitido el 24 de noviembre de 2026 tras un juicio de unos tres meses, afecta a Huawei Technologies y a las filiales Huawei Device Co., Futurewei Technologies y Huawei Device USA. El jurado consideró probados cargos de:

Conspiración para robar secretos comerciales

Fraude bancario y electrónico

Conspiración para defraudar a Estados Unidos

Violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA)

Conspiración para lavar dinero.

La acusación de racketeering, que se basa en la ley estadounidense RICO, exigía demostrar que Huawei había operado como una empresa criminal. El jurado la rechazó, igual que el cargo de conspiración para obstruir a la justicia. De haber prosperado, habrían abierto la puerta a sanciones económicas y penales más duras hacia Huawei.

Por qué importa

La Fiscalía sostuvo que Huawei mintió a bancos sobre sus negocios en Irán para acceder al sistema financiero estadounidense y que se apropió de tecnología de empresas norteamericanas para ganar ventaja competitiva. El Departamento de Justicia afirma que las condenas incluyen violaciones de sanciones, engaños a entidades bancarias, lavado de dinero y robo de secretos comerciales.

La condena por conspiración para robar secretos comerciales es especialmente significativa porque confirma que, a juicio del tribunal, existió un plan coordinado para apropiarse de tecnología ajena. También la de fraude bancario, porque respalda que Huawei engañó deliberadamente a entidades financieras sobre sus operaciones en Irán.

El caso no se limita a una acusación genérica de espionaje industrial. Entre los ejemplos que la Fiscalía presentó como probados figura el robot Tappy de T-Mobile, empleado para medir la respuesta de las pantallas táctiles. Huawei firmó un acuerdo de confidencialidad para acceder al dispositivo, pero, según el Departamento de Justicia, sus empleados enviaron fotografías y detalles técnicos a China. Cuando aquello no fue suficiente, uno de ellos se llevó supuestamente una pieza del robot escondida en una mochila.

Otro ejemplo afecta a Cisco. La Fiscalía sostiene que Huawei copió código fuente de sus routers e intentó ocultar el origen cambiando el nombre de la compañía por “ocsic”, Cisco escrito al revés. Sin embargo, habrían permanecido notas y referencias del código original que permitieron identificar su procedencia. El Departamento de Justicia también cita accesos irregulares a tecnología de Fujitsu, CNEX y Quintel como parte de la misma conspiración.

La absolución del cargo de racketeering limita una parte central de la narrativa fiscal: no se ha establecido que Huawei funcionase como una organización criminal. Aun así, las condenas restantes son sustanciales y dejan a la compañía expuesta a multas, decomiso de bienes y posibles indemnizaciones.

La respuesta de Huawei

Huawei ha celebrado la absolución del cargo RICO y ha afirmado que confirma que esas acusaciones carecían de base fáctica. La compañía también ha dicho que revisará el veredicto y que tomará las acciones legales necesarias para defender sus intereses.

En su comunicado, Huawei sostiene que las cinco disputas relacionadas con secretos comerciales citadas por la Fiscalía fueron asuntos civiles resueltos durante las últimas dos décadas y que ningún tribunal había determinado antes una apropiación intencionada de propiedad intelectual. Es una valoración de la empresa, no una conclusión del jurado en este proceso penal.

¿Y ahora qué?

Todo parece indicar que vienen más multas y sanciones para Huawei. La sentencia está prevista para el 14 de septiembre de 2027. El juez federal Ann Donnelly deberá determinar las sanciones económicas tras valorar las directrices federales de condena y otros factores legales.

La defensa ya ha anticipado que pedirá la pena más baja posible y que espera recurrir el veredicto. Por tanto, esta condena no es el final ni mucho menos del proceso: Huawei puede impugnarla ante instancias superiores, mientras que la cuantía final de las sanciones aún no se conoce.

Imagen | Huawei

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