El Departamento de Comercio de EEUU acaba de asestar un golpe más a China. Su nueva regulación endurece los mecanismos de control sobre los circuitos integrados de 16 y 14 nm, así como sobre algunos nodos avanzados. Estas tecnologías de integración son relativamente antiguas, pero continúan siendo muy utilizadas en la fabricación de chips para electrodomésticos, teléfonos móviles y coches. Y son muy importantes para la industria china de los semiconductores.

Las nuevas normas no condicionan solo a las compañías estadounidenses; también afectan a cualquier empresa de semiconductores que utilice tecnologías y patentes desarrolladas en EEUU. Y TSMC, el mayor fabricante de circuitos integrados del planeta, lo hace, lo que lo ha llevado a paralizar una parte de sus envíos de chips a China para cerciorarse de que sus entregas satisfacen los últimos requisitos impuestos por la Administración estadounidense.

Hasta ahora la regulación de EEUU perseguía principalmente limitar la llegada a China de semiconductores avanzados, pero su estrategia a partir de ahora restringe también la venta de chips maduros. Y lo hace porque el Gobierno de EEUU sabe que estos circuitos integrados son muy importantes para China. Tanto, de hecho, que muchos fabricantes chinos de electrodomésticos, televisores, dispositivos electrónicos y coches los usan en sus productos.

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No obstante, la dependencia de las empresas chinas de TSMC en este escenario es parcial. SMIC, Hua Hong Semiconductor y otros fabricantes chinos de semiconductores tienen la capacidad de producir circuitos integrados maduros, por lo que no está en juego su desaparición del mercado chino. Lo que todavía no está claro es si los fabricantes chinos de chips serán capaces de responder a toda la demanda de semiconductores maduros que reciben de sus clientes.

Los chips maduros son esenciales para la industria china. Y EEUU lo sabe

Durante los dos primeros meses de 2026 China exportó circuitos integrados por un valor de 43.300 millones de dólares, lo que representa un incremento del 72,6% frente al mismo periodo de 2025. Esta información procede directamente de los registros de las aduanas de China, por lo que presumiblemente es fiable. No obstante, lo más asombroso es que el conjunto de las exportaciones de este país creció un 21,8% durante enero y febrero, por lo que es evidente que la industria de los semiconductores fue estimulada con mucha más intensidad que otros sectores.

Durante los dos primeros meses de 2026 China exportó circuitos integrados por un valor de 43.300 millones de dólares

La demanda interna ha sostenido durante los últimos años el crecimiento de la industria china de los chips, pero las cifras que he recogido en el párrafo anterior demuestran que la demanda externa también es muy fuerte. En ese contexto es razonable que nos preguntemos de qué tipo son los circuitos integrados que están produciendo de forma masiva los fabricantes chinos.

La respuesta es muy reveladora: se trata de chips derivados de tecnologías de integración maduras, habitualmente de 28 nm o menos avanzadas. Buena parte de los fabricantes chinos de chips, como Hua Hong Semiconductor, China Resources Microelectronics o Guangzhou ZenSemi, está fabricando circuitos integrados de 28 nm o con tecnologías aún más antiguas. Y la empresa Beijing Yandong Microelectronics (YDME) va a construir una planta de 4.600 millones de dólares expresamente para producir semiconductores de 28 nm en obleas de 300 mm.

Es evidente que estas compañías no se volcarían de esta forma en la fabricación de chips maduros si no fuese una estrategia rentable, y, sobre todo, necesaria para sostener la industria china de los circuitos integrados en un momento tan crítico como el actual. EEUU es consciente de que esta capacidad de producción es uno de los pilares de la estrategia china para alcanzar la autonomía tecnológica. Este es el motivo por el que ha decidido ampliar sus restricciones a unos semiconductores que, aunque están lejos de la vanguardia tecnológica, son imprescindibles para sostener buena parte de su industria.

Imagen | TSMC

Más información | Nikkei Asia

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