Taiwán está perdiendo una batalla crucial con China: la que están librando en el mercado de los chips maduros

Los fabricantes de semiconductores tienen un rol estratégico para el Gobierno de Taiwán. Y lo tienen debido a que los chips son fundamentales para el sostenimiento de su economía. TSMC lidera la industria de la fabricación de circuitos integrados con una cuota aproximada del 60%. Y, además, otras empresas taiwanesas, como UMC (United Microelectronics Corporation) o PSMC (Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation), tienen un papel muy destacado en esta industria.

Sin embargo, el negocio de las tres compañías que acabo de citar es diferente. TSMC está especializada en la producción de semiconductores de alta integración, por lo que compite principalmente en el mercado de los chips de vanguardia. Esta es la razón por la que en su cartera de clientes se codean Apple, NVIDIA, AMD, Qualcomm o MediaTek, entre otras compañías de tecnología. TSMC es indiscutiblemente la joya de Taiwán, pero esto no significa que el negocio de los otros fabricantes de chips taiwaneses no sea relevante.

La fortaleza de UMC, PSMC y otras empresas de la isla reside en la competitividad que han sostenido durante años en el mercado de los circuitos integrados maduros. Estos son los semiconductores que se utilizan mayoritariamente en los coches, los electrodomésticos o los dispositivos electrónicos, entre otros productos, y se producen habitualmente en nodos de 28 nm o menos avanzados. Sin embargo, el futuro de estas compañías a medio plazo es incierto. Y lo es porque China se ha propuesto dominar el mercado de los chips maduros. Y lo está consiguiendo.

Taiwán ya está perdiendo el mercado de los circuitos integrados maduros

El Gobierno taiwanés no quiere perder su fuerza en esta industria, pero su futuro no es del todo prometedor. De hecho, la consultora IDC ha pronosticado que su participación en el sector global de la fabricación de circuitos integrados se reducirá del 46% actual al 43% en 2027. No obstante, esto no es todo. Según la consultora TrendForce la cuota de China en el mercado de los chips maduros ha alcanzado el 34% en 2024, mientras que la de Taiwán ascendió al 43%. Sin embargo, según esta misma fuente en 2027 la participación de China superará claramente a la de Taiwán.

La cuota de China en el mercado de los chips maduros ha alcanzado el 34% en 2024

La asociación SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International), que representa a la industria de los semiconductores y sus cadenas de suministro, prevé que de las 97 nuevas fábricas de circuitos integrados que han iniciado o iniciarán la producción a gran escala entre 2023 y 2025, 57 estarán alojadas en China. Y la mayor parte de estas últimas se dedicará principalmente a la fabricación de chips maduros con el propósito de consolidar el dominio del país liderado por Xi Jinping en un mercado en el que cada vez tiene más peso.

El interés de China en la industria de los chips maduros es la respuesta de este país a las sanciones de EEUU y sus aliados que impiden a sus fabricantes acceder a los equipos de litografía más avanzados que produce la compañía neerlandesa ASML. En esta coyuntura los fabricantes de chips taiwaneses solo tienen una opción, como explica Frank Huang, presidente de PSMC: "Las fábricas de nodos maduros como la nuestra deben transformarse. De lo contrario los recortes de precio chinos nos afectarán aún más". Esta transformación en la práctica les obligará a abandonar poco a poco la producción de semiconductores maduros para volcarse en la fabricación de chips de alta integración.

