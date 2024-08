Taiwán ha encontrado la forma de reforzar su liderazgo en semiconductores: atrayendo a estudiantes extranjeros

La compañía taiwanesa TSMC lidera la industria de los semiconductores con una rotundidad inapelable. Su cuota de mercado actual roza el 60%, una cifra que la coloca muy lejos del 17% que comparten Intel y Samsung, sus dos competidores mejor posicionados. Este liderazgo tan sólido es el resultado de las dos grandes bazas que tiene esta empresa. Una de ellas es su capacidad tecnológica puntera. Ya han transcurrido casi dos años desde que inició la fabricación de circuitos integrados en su nodo litográfico de 3 nm, por lo que solo Samsung le sigue el ritmo.

La otra cualidad de TSMC es su enorme capacidad de fabricación. Actualmente tiene plantas habilitadas para producir chips de alta integración en Taiwán, Estados Unidos y China, y está construyendo dos más en Arizona (EEUU), así como otras dos en Hsinchu (Taiwán) y el Parque Científico del Sur, en su país de origen, y dos más en la isla de Kyushu, en Japón. Hoy su mejor cliente es Apple, pero también fabrica semiconductores avanzados para NVIDIA, AMD, Qualcomm o MediaTek, entre muchas otras empresas. Incluso produce circuitos integrados para Intel.

Los semiconductores son esenciales para sostener la economía de Taiwán

En la coyuntura actual no resulta extraño que para cubrir sus necesidades durante 2023 TSMC necesitó reclutar a nada menos que 6.000 ingenieros. De una cosa no cabe duda: el éxito de esta compañía se ha cimentado sobre una estrategia ambiciosa y muy bien orquestada durante casi cuatro décadas. De hecho, el camino que ha recorrido esta compañía desde que el veterano ingeniero Morris Chang la fundó en 1987 ha sido largo, y, en algunos momentos, tortuoso. Con toda probabilidad no ocuparía la posición que tiene de no haber contado con la complicidad de ASML. TSMC sin ASML no estaría donde está. ASML sin TSMC, tampoco.

Según IDC la participación de Taiwán en el sector global de fabricación de circuitos integrados se reducirá del 46% actual al 43% en 2027

Los chips son fundamentales para el sostenimiento de la economía de Taiwán. Y es evidente que TSMC es su joya de la corona en esta industria. Pero la competencia aprieta. Para Corea del Sur la industria de los semiconductores es estratégica. China puja cada vez más alto. Los tentáculos de EEUU llegan a todas partes. E incluso Europa aspira a crecer perceptiblemente en este sector. Taiwán no quiere perder su fuerza en esta industria, pero su futuro no es del todo prometedor. De hecho, la consultora IDC ha elaborado un informe en el que revela que su participación en el sector global de fabricación de circuitos integrados se reducirá del 46% actual al 43% en 2027.

Sea como sea el Gobierno de Taiwán tiene un plan. Es plenamente consciente de que sus principales empresas de semiconductores, especialmente TSMC y UMC, necesitan un suministro constante de ingenieros bien formados para sostener su crecimiento. Su demanda actual no puede ser colmada solo con los estudiantes taiwaneses, lo que ha llevado a la NTU (Universidad Nacional de Taiwán) a poner en marcha un programa global de grado en semiconductores que, precisamente, persigue atraer a estudiantes extranjeros con talento. Arrancará por primera vez en septiembre de 2024.

Para acceder a este programa, que se imparte completamente en inglés, es necesario tener un expediente académico muy bueno, pero la Administración taiwanesa ofrece incentivos muy interesantes para atraer a estudiantes foráneos. El precio de la matrícula es bajo (sobre todo teniendo presente la calidad de este centro educativo), el Gobierno ofrece ayudas económicas tanto a los estudiantes como a sus padres, están disponibles durante la formación muchos centros de investigación, y, por último, los estudiantes tienen un empleo asegurado al concluir sus estudios en una de las compañías taiwanesas que participan en la industria de los circuitos integrados. Veremos si este plan consigue retener a una parte de los 50.000 estudiantes taiwaneses que deciden cada año estudiar en el extranjero.

