Estos son malos tiempos para vivir en Marte, incluso si eres un robot. Si no, que se lo digan al rover Perseverance y a la sonda Mars Odyssey. Las dos máquinas de la NASA han tenido que pausar su actividad simultáneamente, por fallos que no tienen nada que ver los unos con los otros. De momento, el origen de dichos fallos es un misterio. Llama la atención que haya ocurrido en ambos a la vez, pero es posible que sea una casualidad. La parte positiva es que no se trata de fallos generales, sino de errores en alguno de sus elementos. Hasta que se solucione, se han tomado un breve descanso. Si no logra arreglarse, habrá que pensar en medidas extraordinarias.

Percy ya no transmite como antes. Perseverance está estable y se comunica con los científicos en la Tierra sin ningún problema. El fallo concreto se encuentra en sus radios UHF, que se encargan de enviar volúmenes muy grandes de datos a los orbitadores, que a su vez los envían a la NASA. Esto quiere decir que puede comunicarse puntualmente con el equipo y recibir órdenes, pero no puede enviar la información que recoja con sus experimentos. Cuenta con dos radios UHF, de modo que cuando una falla se activa automáticamente la segunda. El problema es que la otra tampoco funciona correctamente.

Latidos sin respuesta. Todo empezó el 30 de octubre, poco después de que Perseverance batiese un récord histórico. Normalmente, la radio envía periódicamente al ordenador de a bordo unas señales conocidas como pings o latidos. Si estas dejan de enviarse, el ordenador interpreta que algo va mal y, a partir de cierto número de latidos ausentes, activa la segunda radio. Eso es lo que pasó aquel día. Tras detectar 25 silencios, se encendió la segunda radio UHF y se puso el rover en modo seguro con todos los sistemas no esenciales apagados. Sin embargo, esta tampoco funcionaba adecuadamente, pues transmitía a la mitad de su salida esperada. El equipo está intentando detectar qué ocurre. Mientras tanto, se han detenido las actividades científicas.

Otra rueda perdida. En cuanto a Mars Odyssey, el 4 de noviembre se detectó un fallo en una de las ruedas de reacción que utiliza para orientarse. La sonda voló a Marte en 2001 con cuatro ruedas y necesita tres para funcionar adecuadamente. Todo iría bien si no fuese porque ya perdió una en 2012. Por ese motivo, también se ha pausado su misión hasta que los científicos den con el origen del problema e intenten solucionarlo. Si lo identifican y reparan, todo podrá volver a la normalidad. Si no lo logran, habrá que usar propulsores para que la sonda pueda orientarse con normalidad, pero eso acortaría mucho su vida útil, porque se gastaría mucho más combustible.

Por suerte, en las primeras pruebas que se han realizado se ha visto que la rueda puede moverse, pero no de la forma esperada. Es esperanzador que se mueva un poco, pero no está claro que sea reparable. Habrá que esperar con todo el trabajo en stand by.

Máxima cautela. La NASA ya perdió el año pasado su sonda MAVEN. Esta se había lanzado en 2013 y todo iba bien, incluso se había alargado el tiempo de misión previsto inicialmente. Sin embargo, en diciembre de 2025, después de pasar por detrás de Marte, se perdió inesperadamente el contacto con ella. La sonda había entrado en modo seguro y giraba sobre sí misma a una velocidad demasiado alta, pero nadie sabía por qué. Hubo varios intentos de recuperarla, pero finalmente los científicos de la misión tuvieron que darla por perdida. Por ese motivo, ahora la NASA es muy cautelosa con Perseverance y Mars Odyssey. Saben de primera mano lo inhóspito que puede ser el planeta rojo para las máquinas.

Imagen |NASA

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