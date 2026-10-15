Perseverance bate un récord histórico y se convierte en el vehículo que más distancia ha recorrido fuera de la Tierra

Los rovers de Marte no paran de alcanzar hitos. Si recientemente celebrábamos el cumpleaños de Curiosity, que lleva ya más de 5.000 días marcianos en el planeta rojo, ahora llega el turno de felicitar a Perseverance por haber batido el récord de distancia recorrida sobre la superficie de Marte. Hasta ahora, dicho récord lo ostentaba Opportunity, con 45,16 kilómetros. Sin embargo, paso a paso y a buen ritmo, Perseverance ya ha recorrido un total de 45,22 kilómetros. La diferencia es mínima, pero también debemos recordar que Opportunity ya no está en funcionamiento, pero Perseverance sí sigue trabajando, así que aún puede distanciar todavía más su marca.

Solo 5 años y medio. Perseverance alcanzó este gran hito el pasado 11 de octubre, en su día marciano número 2.006. En términos terrestres, el rover de la NASA lleva 5 años y medio caminando sobre Marte. Esto es importante, pues Opportunity tardó mucho más en alcanzar su récord. Casi 15 años.

AutoNav. Si Perseverance ha conseguido llegar más lejos que ningún rover ha sido gracias a AutoNav, un sistema de navegación autónoma que ha guiado más del 90% de su recorrido. Consta de cámaras que construyen un mapa 3D de los peligros, de modo que pueda elegir una ruta segura entre los puntos que marcan los ingenieros desde la Tierra. Al no necesitar órdenes externas para cada paso, agiliza mucho más sus movimientos. De hecho, puede avanzar hasta 412 metros en un solo día marciano. Opportunity, por ejemplo, solo recurrió a navegación autónoma en un 5%, por eso fue mucho más despacio y avanzó menos metros al día. Su récord fue de 177 metros, pero de media avanzaba menos de 10.

Nadie a la zaga. Los siguientes rovers que más kilómetros han recorrido son Curiosity, con más de 38 km, Spirit con unos 7,7 km y Sojourner con solo 100 m. Como mucho podría alcanzarlo Curiosity, pero Perseverance avanza a buen ritmo. Además, ha recorrido más kilómetros que cualquier rover lunar. Es el vehículo que más kilómetros ha recorrido fuera de la Tierra. Sin contar kilómetros recorridos en el espacio, claro.

Mucho camino por andar. La NASA ha aprobado una extensión de la misión de Perseverance. Si todo va bien, seguirá avanzando como mínimo hasta finales de 2028, por lo que su marca continuará creciendo, como ya adelantábamos. Todavía quedan muchos rovers por llegar a Marte, como el Rosalind Franklin de la misión ExoMars, que se mueve a un ritmo de un centímetro por segundo. Es poquísimo, pero no está nada mal para ser un robot marciano. Deben ir despacito, porque Marte no es el mejor sitio para requerir una parada en boxes. Sea como sea, está claro que cualquier rover que esté por llegar tendrá que esforzarse al máximo para superar a Perseverance. De momento, va que vuela. Más o menos.

Imagen | Kevin Gill

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