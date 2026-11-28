Pocas tumbas de gobernantes hay tan impactantes y misteriosas como la de Qin Shi Huang, el primer emperador de China. Así, se dice que por ella corrían ríos de mercurio simulando los cien ríos, el Yangtsé, el río Amarillo y el gran mar, como hace más de 2.000 años escribió el historiador Sima Qian. Eso sí, como la tumba sigue sin abrirse, no sabemos a ciencia cierta qué hay en su interior.

La pregunta del millón: ¿cómo es que en 2026 todavía no se ha explorado? Pues hay varias buenas razones, entre ellas las posibles trampas que, según diferentes relatos albergaría, el miedo a dañarla, la decisión final del gobierno chino, que espera a contar con tecnología menos invasiva. Y por supuesto, el mercurio. Mientras llega el momento, un equipo de investigación ha hallado una pista sobre el posible origen de ese metal a algo más de 100 kilómetros de distancia.

El hallazgo. Según Chen Shibin, subdirector de la Oficina Municipal de Gestión de Reliquias Culturales de Xunyang, un equipo conjunto del Instituto de Arqueología de Shaanxi, la Universidad del Noroeste, el Museo del Mausoleo de Qin Shi Huang y las autoridades de patrimonio de Xunyang ha identificado tres yacimientos (Shimiaogou, Chuantangping y Guojiawan), de los periodos pre-Qin y Han, relacionados con la minería y el transporte de cinabrio, el mineral del que se obtiene el mercurio.

Los tres yacimientos de Xunyang dibujan la posible ruta del mercurio: Shimiaogou, junto a la zona minera de cinabrio de Qingtonggou, produjo cerámica neolítica y tejas de época Qin, mientras que Chuantangping y Guojiawan, situados en puntos de paso, muestran indicios de que desde allí se transportaba el mineral. En Guojiawan se han recogido cerámicas, piedras perforadas y restos de tierra cocida que podrían estar relacionados con ese transporte.

Buscando el origen del mercurio. Más allá de escritos antiguos, la presencia de mercurio no es una leyenda: hay estudios que documentan niveles de mercurio elevados en el suelo del túmulo, de hasta 1.440 ppb y una media de 205 ppb y la prospección geofísica detecto en el centro del túmulo una concentración unas 70 veces superior a su entorno. De hecho, la zona de Xunyang concentra cerca del 20 % de las reservas de mercurio de China. Su procedencia era hasta ahora una hipótesis: el arqueólogo Duan Qingbo, que dirigió el equipo arqueológico del mausoleo ya apuntaba a Xunyang como origen.

Obsesionado con la inmortalidad. Qin Shi Huang reinó entre los años 221 y 210 a. C. y entre sus gestas, es famoso por unificar China, iniciar la construcción de la Gran Muralla China o la construcción de los Guerreros de Terracota. Se dice que estaba obsesionado con la inmortalidad y buscó el elixir de la vida. De hecho, supuestamente murió tras haber ingerido una mezcla de jade y mercurio recetada por los alquimistas de la Dinastía Qin, provocándole un fallo hepático y muerte cerebral.

Una buena hipótesis. Es cierto que no es la explicación definitiva, pero sí un buen punto de partida. Algunos expertos creen que Xunyang pudo aportar más de la mitad del mercurio de la tumba, pero faltan pruebas geoquímicas que lo confirmen. Asimismo, según el historiador Huang Songtao, el consenso académico apunta a un suministro de varias fuentes.

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