Es la época dorada para las memorias... para fabricarlas, quiero decir. Si te dedicas a la manufactura de componentes, gracias a la IA vas a vender todo lo que produzcas y más. Las gráficas de beneficios operativos de los fabricantes tienen forma de ascenso empinado a una montaña y a modo de ejemplo, en el tercer trimestre del año el de SK hynix se ha septuplicado y el de Samsung casi por nueve.

Pero esta dinámica no solo beneficia a las veteranas, sino también a las que intentan hacerse un hueco. Aquí aparecen dos corporaciones chinas: CXMT y YMTC, como detalla el Korea Times.

Despuntando que es gerundio. Hace 10 años en Hefei nació el que ya es el cuarto productor mundial de DRAM: CXMT. Counterpoint documenta este ascenso meteórico en su Global Memory Tracker: un año le ha bastado para multiplicar por siete sus ingresos trimestrales y que su cuota de facturación mundial pase del 5% al 9%. Más de lo mismo para YMTC: ya es tercera del mundo por volumen en envíos de NAND y Samsung le ha licenciado patentes.

Por qué importa. Porque la memoria es un componente crítico para los servidores de la IA de los centros de datos y de momento, China importa la mayor parte de la que consume. Pero tiene toda la intención de que más pronto que tarde esto cambie y dejar de depender de proveedores extranjeros. Es un paso esencial para lograr la autosuficiencia en IA deseada. Deseada y necesaria: EEUU restringió su acceso a la memoria de alto ancho de banda (HBM) en 2024.

Por otro lado y aunque China busca un "yo me lo guiso, yo me lo como", este movimiento tiene consecuencias en el mercado global y sus precios: aunque sus memorias no salgan al mercado global y se usen para el autoabastecimiento, solo con eso van a robar clientes a Samsung, SK hynix y Micron dentro de China. No obstante, seguro que hay clientes occidentales ávidos de disponer de más alternativas en tiempos de escasez y carestía.

Cada vez más cerca. Hace un año los expertos estimaban que China iba más de lustro por detrás en DRAM convencional y ahora ya se habla de solo dos o tres años. Según el Korea Herald, Corea ya suministra HBM3E a escala y prepara HBM4 y China todavía está lejos en este segmento.

Detrás, evidentemente, hay mucho dinero estatal: es lo que se conoce como Big Fund, el Fondo Nacional de Inversión para la Industria de Circuitos Integrados, liderado por el estado, y que impulsa al país hacia la autosuficiencia. Según el Asia Times, es el mayor programa de subvenciones para semiconductores del mundo y ya ha acumulado unos 95.000 millones de dólares.

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Sus hojas de ruta. CXMT ya está en producción en serie de su quinta generación, que según la empresa ofrece al menos un 50 % más de chips por oblea, y está probando una tecnología nueva: su diseño 4F2 de sexta generación. Teóricamente, el 4F2 reduce las celdas de memoria en un tercio. Como curiosidad, SK hynix prefiere seguir con su arquitectura 6F2, Samsung también desarrolla 4F2 y Micron lo descarta de su hoja de ruta. Según Morgan Stanley citado por SCMP, CXMT podría llegar a 500.000 obleas al mes en 2028, en torno al 15 % de la capacidad mundial de DRAM.

En YMTC la gran baza es Xtacking, una arquitectura que fabrica las celdas de memoria y los circuitos de control en obleas distintas y luego las une. Su estrategia pasa por hacerse fuerte en servidores para datos: según Counterpoint, en 2028 los productos para servidores representarán casi el 39% de sus ingresos cuando en 2024 eran prácticamente nada.

No será fácil. China recorta distancias pero la realidad es que tanto CXMT como YMTC todavía siguen por detrás. En DRAM, CXMT va unas dos generaciones atrás, según TechInsights. En HBM, la memoria clave para la IA, solo entre el 20% y el 30% de sus chips salen buenos, frente a cerca del 70 % de SK hynix, según Reuters. Y su nueva arquitectura 4F2 no llegaría a producción en serie antes de 2028.

En cuanto a YMTC, aún va aproximadamente una generación por detrás en NAND en número de capas: unas 270 frente a las 321 de SK hynix y las 286 de Samsung. Su cuello de botella es el equipamiento y buena parte de culpa la tienen las restricciones de EEUU que le cortaron el acceso a proveedores como ASML.

En medio, un riesgo global que no depende solo de China: que explote la burbuja de la IA y que la demanda de IA se frene justo cuando llegue la nueva capacidad y sobren chips, algo que también sufrirían Samsung y SK hynix.

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