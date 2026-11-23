Tener que sacar el móvil del bolsillo y conectarlo por cable cada vez que subes al coche para usar el navegador o escuchar música acaba resultando engorroso, especialmente en trayectos cortos. Para solucionarlo sin cambiar la pantalla del vehículo, los adaptadores inalámbricos para Android Auto y CarPlay son uno de los accesorios más buscados. Ahora, en el Black Friday de Amazon tienes disponible este adaptador inalámbrico Ancvet 2 en 1 con un 70% de descuento. Ha pasado de costar 99,99 euros a 29,99 euros.
Ancvet Adaptador CarPlay y Android Auto Inalámbrico 2 en 1
Conexión automática al arrancar el coche y compatibilidad 2 en 1
El funcionamiento de este adaptador Anccvet es completamente Plug & Play y está diseñado para coches que ya cuentan de fábrica con Apple CarPlay o Android Auto por cable (habitualmente modelos fabricados a partir de 2016 con pantalla multimedia compatible). Una vez conectado al puerto USB del vehículo, crea un puente inalámbrico entre el sistema de infoentretenimiento y el smartphone.
La primera vinculación se realiza en apenas unos segundos mediante Bluetooth y WiFi de 5 GHz, una banda que garantiza una transmisión estable y sin cortes tanto en mapas (Google Maps, Waze, Apple Maps) como en aplicaciones de música en streaming (Spotify o Apple Music) o llamadas manos libres.
A partir de ese momento, el enlace es totalmente automático: basta con girar la llave o pulsar el botón de arranque para que la interfaz aparezca en la pantalla del coche sin tener que sacar el teléfono del bolsillo o del bolso.
Además, al ser un dispositivo 2 en 1, resulta muy práctico en hogares donde varias personas comparten el mismo coche con teléfonos diferentes (uno con iPhone y otro con Android), ya que admite ambos sistemas operativos en el mismo dongle. Su diseño ultracompacto y ligero permite dejarlo conectado de forma discreta sin estorbar en el salpicadero del vehículo y mantiene intactos los controles originales del coche como la pantalla táctil, botones del volante y control giratorio.
|
⚡ EN RESUMEN: oferta para adaptador inalámbrico android auto y carplay hoy
|
✅ LO MEJOR
|
❌ LO PEOR
|
💡 CÓMPRALOS SI... Si haces muchos trayectos cortos diarios.
|
⛔ NO LOS COMPRES SI... Haces viajes de varias horas sin cargador adicional.
También pueden interesarte
HIBRON ZTE Luz Emergencia Baliza V16 Homologada DGT con Geolocalización
HOVVIDA Compresor Aire Portátil
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Ancvet
En Xataka | Qué pantalla con Android Auto para tu coche comprar. Guía de compra con mejores recomendaciones y consejos
En Xataka | En Xataka | Android Auto o Apple Carplay inalámbrico: lo que necesitas para conectar tu teléfono móvil a tu coche sin cables
Ver 0 comentarios