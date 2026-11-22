MediaMarkt ha dado comienzo a su campaña del Black Friday con muchísimas ofertas en tecnología y entretenimiento. Si quieres ahorrarte el explorar el enorme catálogo de descuentos, en este artículo hemos reunido las cinco mejores ofertas que hemos encontrado y que estarán disponibles durante todo el fin de semana.

Samsung Galaxy S26 Ultra por 999 euros, un excelente móvil de gama alta con buen software.

por 999 euros, un excelente móvil de gama alta con buen software. Nintendo Switch 2 por 449 euros, la consola de Nintendo ahora más barata.

por 449 euros, la consola de Nintendo ahora más barata. Google Pixel 11 por 699 euros, un móvil pequeño con buen apartado fotográfico.

por 699 euros, un móvil pequeño con buen apartado fotográfico. Kindle (2026) por 149 euros, un buen eReader para leer libros electrónicos.

por 149 euros, un buen eReader para leer libros electrónicos. PlayStation Portal por 219 euros, un buen accesorio para jugar sin depender de ninguna tele.

Samsung Galaxy S26 Ultra

El Samsung Galaxy S26 Ultra no se pierde las ofertas del Black Friday de MediaMarkt y ha bajado hasta los 999 euros. Se trata de un móvil grande con pantalla de 6,9 pulgadas, incluye un lápiz, su pantalla es excelente y cuenta con la pantalla de privacidad que ha llegado a esta misma generación. Además, tiene un buen software y un gran apartado fotográfico.

Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 también se puede encontrar de oferta, y a elegir entre la consola únicamente o en pack. Por 439 euros la tenemos en MediaMarkt, pero si queremos estrenarla con un videojuego, la tienda tiene disponible estos packs:

Nintendo Switch 2 + ' Mario Kart World ' por 479 euros.

' por 479 euros. Nintendo Switch 2 + 'Nintendo Switch Sports Resort' por 469 euros.

En ambos packs también nos encontramos con una suscripción de tres meses a Nintendo Switch Online.

Google Pixel 11

Si el móvil de Samsung nos parece grande y buscamos un modelo más compacto (y barato), el Google Pixel 11 también ha bajado de precio hasta los 699 euros. Se trata de un smartphone de 6,3 pulgadas que cuenta con una buena pantalla, aunque su punto fuerte es el apartado fotográfico.

Kindle (2026)

Si queremos finalizar el año leyendo más, MediaMarkt tiene de oferta el nuevo Kindle (2026) por un precio de 149 euros, aunque Amazon lo tiene por 139,99 euros. Se trata del modelo básico que cuenta con una pantalla de seis pulgadas, viene sin publicidad y con 16 GB de almacenamiento para guardar miles de libros.

PlayStation Portal

Por último, si ahora que se ha estrenado 'GTA VI', o para cualquier otro videojuego, queremos disfrutar de la experiencia gaming sin depender de la tele o de un monitor, la PlayStation Portal también está de oferta por 219 euros. Se trata de un accesorio con pantalla de siete pulgadas que permite jugar a la consola en cualquier habitación (o lugar) siempre y cuando tengamos la consola encendida y buena conexión WiFi.

Se puede jugar sin depender de que la consola esté encendida, pero solo si tenemos una suscripción activa a PlayStation Plus Premium, que ahora está de oferta por el Black Friday.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | MediaMarkt, Compradicción, Alejandro Alcolea, Samsung, Nintendo, Google, Amazon, PlayStation

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