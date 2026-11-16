Como cada año, PlayStation vuelve a la carga con nuevas ofertas en PlayStation Plus, su servicio de suscripción en la nube que también permite jugar online, entre otras cosas. Esta vez tenemos descuentos similares a los vistos en otras épocas de Black Friday con tres ofertas en sus tres niveles de suscripción en la modalidad anual:

PlayStation Essential por 57,59 euros (antes 71,99 euros).

PlayStation Plus Extra por 94,49 euros (antes 125,99 euros).

PlayStation Plus Premium por 101,83 euros (antes 151,99 euros).

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Tres niveles de suscripción en oferta

PlayStation Plus Essential es el nivel de suscripción más básico y actualmente tiene un descuento del 33%. Ofrece videojuegos mensuales, acceso al servicio online, descuentos exclusivos y almacenamiento en la nube, además de la función Share Play.

PlayStation Plus Extra es el servicio intermedio y tiene un descuento del 25%. Incluye las mismas ventajas o beneficios del nivel Essential, además de acceso a un buen catálogo de videojuego a través de la nube. También ofrece acceso al catálogo de Ubisoft+ Classics. Es ideal, sobre todo, para descubrir juegos a través del servicio en la nube.

PlayStation Plus Premium es el servicio intermedio y ahora mismo tiene un descuento del 20%. Además de todo lo que ofrece el nivel Extra, permite acecder al catálogo de clásicos de otras generaciones de PlayStation, permite probar demos de algunos títulos, también permite transmitir en streaming en la nube de PS5 y acceder al catálogo de Sony Pictures. Es ideal, sobre todo, si queremos disfrutar de los videojuegos clásicos.

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Imágenes | PlayStation

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