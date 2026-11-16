Rockstar se está convirtiendo en una “discográfica” porque la música de GTA VI es ya algo tan importante como el propio juego

Rockstar venderá su juego más esperado sin disco y, al mismo tiempo, pondrá su música en CD, en vinilo y en una edición limitada que cuesta más que el propio juego. La aparente contradicción tiene toda la lógica (aunque sea la del mercado): la saga nació dentro de una discográfica, y ahora Rockstar vuelve a funcionar como si fuera una. La presencia del audio en la franquicia es mucho más relevante de lo que parece.

Guest stars. Rockstar empezó detallando las seis primeras emisoras de 'GTA VI' y anunció que también habría un podcast bajo demanda disponible, algo inédito en la saga (y muy apropiado para reforzar su humor), además emisoras conversacionales cuando los personajes vayan a pie, gracias a auriculares conectados al móvil. Además, hay invitados especiales: Cocoteo FM, que Rockstar define como "la fiesta que nunca se apaga", y que en el juego presentan El Martillo y La Gata, que tiene detrás, según varios medios, a Bad Bunny y RaiNao. También Lana Del Rey podría estar tras la emisora de country Back Country Radio.

Como una discográfica. Alrededor de las emisoras, Rockstar ha montado un calendario de lanzamientos propio de un sello. 'Grand Theft Auto VI: The Album', con 34 temas originales, llega a las plataformas de streaming el 19 de noviembre, como el juego. Sus seis primeros sencillos reúnen a Travis Scott, Keith Richards, Morgan Wallen, Rauw Alejandro o el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso. A ellos se suman Lana Del Rey, Dua Lipa, Zara Larsson, Jennie, Arca o Justice. El álbum con la partitura de Justice, de 30 cortes más varios extras digitales, llega el 11 de diciembre. Es una decisión inesperada para una franquicia que casi siempre se ha limitado a licenciar canciones previas.

Historia de una partitura. Sam Houser, fundador de Rockstar, empezó su carrera en 1990 clasificando el correo en la sede londinense de la discográfica BMG. Era un trabajo de verano, pero en 1996 ya dirigía BMG Interactive, la rama de videojuegos de la empresa, y que en 1998 vendió a Take-Two la división con todos los derechos de 'GTA'. Antes, el primer 'GTA' de DMA Design cambiaba de emisora al cambiar de coche, con música compuesta en el propio estudio. Unos años después, en 2013, 'GTA V' incluyó la primera música ambiental dinámica original de la serie, y Rockstar publicó un volumen entero de canciones nuevas de Wavves, Twin Shadow o Tyler, The Creator.

El problema de alquilar canciones. El grueso de la radio de 'GTA' se ha ido construyendo a lo largo de los años con catálogos licenciados, un alquiler que tiene fecha de caducidad. Por ejemplo, en abril de 2018 Rockstar tuvo que retirar canciones de 'GTA IV' porque vencían licencias firmadas a diez años. Según la propia compañía, el recorte afectaba sobre todo a Vladivostok FM, la emisora de pop ruso, donde hubo que meter temas nuevos a modo de parche.

El poder prescriptivo de GTA. Es la cara que más interesa a las discográficas. Tras el primer tráiler de 'GTA VI', en diciembre de 2023, las escuchas de 'Love Is a Long Road', de Tom Petty, subieron un 36,97 % en Spotify respecto a la semana anterior. Era la canción del tráiler, y su tirón recuerda al que las canciones de 'FIFA' disfrutaron durante años. Por eso, la friolera de 34 temas encargados en exclusiva para esta nueva entrega es, más que un escaparate musical, un negocio redondo.

Cosas de discográficas. De un tiempo a esta parte, y con la limitadísima cantidad de lanzamientos en materia de videojuegos que tiene Rockstar, su actividad se ha centrado más en la música que en lo que los hizo famosos. En mayo de 2021, presentó CircoLoco Records, un sello creado junto a la marca de fiestas de Ibiza, con una frase que reconocía que "la música siempre ha sido una parte fundamental" de Rockstar Games. Ese mismo diciembre, 'GTA Online' estrenó MOTOMAMI Los Santos, una emisora presentada por Rosalía y Arca (que ahora firma un tema del álbum de 'GTA VI') y que adelantaba el primer sencillo del siguiente álbum de la catalana. Era parte de una trama que giraba alrededor a un móvil robado a Dr. Dre, cargado de temas inéditos que el jugador debía recuperar antes de que se filtraran.

El 21 de noviembre, dos días después de la salida del juego, Rockstar y PlayStation celebrarán en Miami, Grand Theft Auto VI: The Festival, dos escenarios con Travis Scott, Cardi B, Metro Boomin, Rauw & Friends, CA7RIEL & Paco Amoroso y una sesión de Justice. Y es que uno de los principales socios de 'GTA VI' es una major discográfica. Atlantic Records forma parte de Atlantic Music Group, propiedad de Warner Music Group, que en enero creó dentro del grupo de sellos una presidencia para Kevin Weaver con competencias sobre bandas sonoras, sincronizaciones e iniciativas de videojuegos. Su historial incluye 'Barbie The Album' y 'F1 The Album', y sus proyectos suman más de 65.000 millones de reproducciones.

Un recordatorio más de que GTA VI puede ser un fenómeno pop, pero también un negocio cuyos tentáculos hacen palidecer a cualquier gran empresa tecnológica actual.

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