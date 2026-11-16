Hace 2.400 años los poblados del norte de la península se vaciaron en un tiempo récord. Los arqueólogos al fin tienen respuestas

No sabemos muy bien cómo, ni por qué, pero hacia mediados del primer milenio antes de Cristo ocurrió algo en el norte de la península ibérica: las poblaciones que ocupaban parte de lo que hoy es Galicia, Asturias o Cantabria abandonaron sus asentamientos en un período de tiempo asombrosamente breve, apenas un siglo. El fenómeno pareció arrancar en el occidente cantábrico entre finales del VI e inicios del V a.C. y hacia el IV ya identificamos indicios de la fundación de nuevos poblados, más fortificados y a mayor altura.

Se trata de un fenómeno que conecta con otras regiones del continente, pero todavía hoy sigue siendo un misterio para los expertos. Ahora un estudio aporta algunas respuestas.

“Un punto de inflexión”. Así es como define Samuel Nión-Álvarez, investigador del Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT-CSIC), lo que ocurrió en Europa hacia el 400 a.C., en plena Edad del Hierro: sin que se sepa muy bien cómo ni por qué varias comunidades sufrieron “un cambio de paradigma en su forma de vida”, una “transformación abrupta” que aún intriga a los arqueólogos de 2026.

Al fin y al cabo, insiste Nión-Álvarez en un artículo que acaba de publicar sobre el tema en Journal of Archaeological Science, se trata de “uno de los puntos de inflexión más significativos, pero menos comprendidos”, de toda la prehistoria europea.

¿Qué ocurrió exactamente? “Una serie de transformaciones sociales, políticas y económicas alteraron significativamente el modo de vida en las sociedades europeas”, explica el investigador en su paper. Hay quien habla incluso de ‘la Crisis de los 400’, una suma de fenómenos que incluyen el abandono de antiguos asentamientos y la aparición de nuevas formas de ocupación, además de cambios a nivel demográfico, social y cultural.

¿Las razones? Se habla de clima, migración y guerras, aunque probablemente lo más lógico es hablar de una combinación de factores.

¿Cómo afectó a la península? Como recuerda Nión-Álvarez, lo más interesante es que los cambios no fueron homogéneos en toda Europa. Si nos fijamos en el sur de Países Bajos y el sureste de la Galia observamos una concentración de asentamientos y una mayor desigualdad social, mientras que en Europa Central se frena la jerarquización. En no pocas regiones se aprecia una contracción demográfica. Entre ese maremágnum de datos y tendencias, el experto del INCIPIT-CSIC ha optado por centrar el foco en el norte de Iberia.

“Pese a su diversidad, toda la península ibérica septentrional experimentó un cambio social significativo alrededor del año 400 a.C. En la Edad del Hierro tardía la región atlántica vio cómo los asentamientos prominentes eran reemplazados por castros más grandes en zonas bajas con mayor potencial agrícola”, señala Nión-Álvarez en su artículo, en el que constata “una interrupción en la ocupación” entre la Edad del Hierro temprana y tardía en varios puntos.

¿A dónde se ha ido la gente? El investigador habla de un cambio relevante en el paisaje del norte peninsular, “un proceso generalizado de abandono y desintegración social” durante la Edad del Hierro temprana, entre los siglos V y IV antes de nuestra era que llevó a que los yacimientos del norte de Iberia fueran abandonados en menos de 100 años. Es más, gracias a su investigación Nión-Álvarez precisa que el cambio empezó en la región cántabra occidental y se fue extendiendo luego hacia el oeste, sur y este peninsular.

Hay pruebas de asentamientos temporales en la región atlántica, pero la tendencia a largo plazo fue otra: se derivó hacia un modelo de poblado más extenso y “arquitectónicamente más complejo”. De los primeros asentamientos, levantados en los siglos previos, se pasó a otros fundados a mayor altura y con más fortificaciones.

266 dataciones y 109 yacimientos. El trabajo de Nión-Álvarez se apoya en 266 dataciones por radiocarbono procedentes de 109 yacimientos de la península, una muestra amplia, aunque conviene tener en cuenta dos factores importantes al manejarla. El primero es que el área analizada en el estudio (región atlántica, cantábrica y meseta oriental) comprende varios miles de yacimientos que abarcan períodos muy amplios. De ahí que la propia investigación llame a la cautela.

En cualquier caso, la muestra es lo suficientemente amplia como para que el autor haya podido arrojar luz sobre cómo fue el proceso de abandono y ocupación de nuevos asentamientos. El otro gran factor es que el período analizado coincide en parte con la denominada “meseta del Hallstatt”, lo que complica analizar con ayuda de los análisis por radiocarbono el período del 760 al 400 a.C.

Revelaciones e incógnitas. El estudio del INCIPIT-CSIC no revela las razones del éxodo, pero sí nos permite comprender mejor cómo se desarrolló con ayuda de marcos temporales: del abandono de los primeros yacimientos en la región occidental del Cantábrico, entre finales del VI y comienzos del V a.C., a la extensión del fenómeno por la región atlántica y parte de la meseta septentrional y la aparición de nuevos asentamientos a comienzos del IV a.C.

No todas las fases avanzaron, eso sí, a la misma velocidad: la fundación de las comunidades avanzó de una forma sensiblemente más lenta.

Imágenes | Wikipedia y Samuel Nión-Álvarez (Journal of Archaeological Science)

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