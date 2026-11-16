La I Maratón oficial de Toledo resulta no ser oficial: PSOE habla de 3.500 corredores "estafados" y pone a Vox y PP en el centro de la polémica

¿Qué ha pasado con la "histórica" I Maratón Imperial de Toledo? El Ayuntamiento celebró desde primera hora y Carlos Velázquez (PP) el éxito, habló de jornada histórica y de “sueño colectivo”. Y por la noche el consistorio confirmó la cifra la participación en casi 3.500 corredores de 20 nacionalidades, con más de 400 voluntarios (por la mañana se hablaba de 3.200). Sin embargo, ya desde finales de 2025 también citaban un problema en ciernes: la maratón no iba a contar con respaldo federativo. Veamos en qué ha desembocado todo.

Demasiados coches. Empecemos por lo primero: para muchos corredores, la primera maratón de Toledo arrancó en la carretera, tras una caravana de coches buscando aparcamiento, algo que la Policía ya había intentado evitar al pedir que se dejara el vehículo particular en casa. Por algo hubo cortes de tráfico en todos los barrios menos Azucaica. Safont y hasta Recaredo estaban hasta la bandera. Y quien llegó se encontró una fiesta popular, con gente de todas las edades, niños incluidos, y no solo atletas de club.

Falta un papel. Había patrocinios y había dorsales, pero aunque los 42 kilómetros fueron reales (42.195 metros, para ser exactos), lo que nunca existió fue el certificado que la Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha (FACLM) reclamó rectificar el 5 y 6 de noviembre. Según la Federación, la prueba no está homologada ni figura en el calendario nacional, aunque el reglamento de inscripción mencionaba a la propia entidad y presentaba el circuito como homologado.

Porque, sin ese sello, los tiempos no valen como marcas oficiales ni sirven para acreditar mínimos para campeonatos de España. La Federación cuenta que mandó la documentación para homologar al concejal de Deportes, Rubén Lozano (PP), en febrero y en septiembre sin respuesta. Su delegado en Toledo, José Antonio Saldaña, resumió la queja así: puede entenderse que no se quisiera homologar, pero no que se anunciara que se haría. Tras conocerse este hecho, el medio local ‘La Voz del Tajo’ retiró su artículo sobre el evento y lo desindexó.

Resultados. Tras la carrera, el keniano Nehemiah Kiprono Sang ganó la prueba masculina con 2:21:24, y Emmanuel Kipkoech Bore, también de Kenia, fue segundo con 2:28:22, casi siete minutos más tarde. El primer español, Alex Gutiérrez, terminó tercero con 2:36:34. En la carrera femenina se impuso la atleta castellanomanchega Gema Arenas con 2:40:17, con más de 25 minutos de ventaja sobre Susana Arriols, de Tortugas del Ensanche, que entró en 3:06:12.

El reglamento reparte 2.000, 1.000 y 500 euros a los tres primeros, siempre que los hombres bajen de 2:30 y las mujeres de 2:55, además de primas por marca de 1.000 euros para quien bajr de 2:20 (hombres) o 2:45 (mujeres) y de 2.000 para quien baje de 2:15 o 2:35. Con esas reglas, Sang y Arenas se hubiesen embolsado los 2.000 euros del primer puesto. Sin circuito homologado, ninguno de estos premios se pueden reclamar.

Las cuentas. El PSOE, que pidió la dimisión del concejal el 9 de noviembre, compara tres cifras. La homologación habría costado unos 2.200 euros, la presentación de la carrera unos 9.000 y las inscripciones debían rondar los 160.000 (son números de la oposición, no auditados). También cuestiona que la organización se adjudicara a una empresa privada y que los posibles beneficios vayan a clubes colaboradores sin contratos por escrito ni actas del ayuntamiento.

El PSOE habla de que han estafado a más de 3.200 personas, que se han embolsado unos 18.000 euros sin ofrecer nada oficial a cambio. Sin embargo, la estafa es un delito con requisitos concretos y, en lo publicado, no consta denuncia ante la Fiscalía ni los tribunales. En redes, varios usuarios comentan los 70 euros por dorsal y la carrera prometida como federada nunca fue tal. En efecto, las inscripciones iban de 30 a 80 euros según modalidad y fecha (y condición).

Respuesta. Desde el primer mensaje organizativo hasta ahora han pasado once meses. La Federación se mostraba comprensiva entonces, recordando que "Todavía están a tiempo. Una maratón no se hace de un día para otro, lleva meses de trabajo. Si quieren que sea oficial, podemos ayudar y asesorar", asegura. Ahora, con la carrera concluida, los hechos son diferentes.

Queda por ver si se corrige el reglamento, si se aclara el reparto de beneficios y si Lozano responde, porque no hay respuesta oficial por parte de la alcaldía de la ciudad, en la cual gobierna Vox en coalición con el PP desde 2023. Es evidente que cualquier atleta que se precie como tal merecía saber que la maratón era en realidad una carrera popular con la consabida cuota de inscripción.

Imágenes | Instagram de KST Fotografía

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