Tatooine no es tan descabellado: en un sistema con dos soles a 16 años luz es posible que existan planetas habitables

Hace mucho tiempo que sabemos que Tatooine es mucho más que ciencia ficción. Los planetas con dos soles existen, es cierto. Ahora bien, ¿podría haber vida en ellos, igual que en Star Wars? Exactamente como en la película sería bastante más complicado, pero si no nos ceñimos a la vida compleja la cosa cambia. Según un estudio publicado recientemente por un equipo internacional de científicos, sí que podría haber planetas habitables en un sistema con dos soles.

70 Ophiuchi. Este es el nombre del sistema binario que ha sido analizado en el estudio. Se encuentra a 16 años luz de la Tierra y está compuesto por dos estrellas que se orbitan entre sí. Ambas son enanas K, por lo que se encuentran un escalón por debajo de nuestro Sol en masa y temperatura. Eso las hace candidatas excelentes para buscar planetas habitables a su alrededor, ya que son más pequeñas, frías y estables. Una de las razones por las que un planeta tendría complicado orbitar una estrella en un sistema binario es que la otra estrella podría barrerlo en su propio recorrido alrededor de su compañera. Si se trata de estrellas “tranquilas”, ya tenemos algo ganado.

Velocidad radial y simulaciones. Los autores de este estudio analizaron datos de un siglo de observación de velocidad radial en el entorno de 70 Ophiuchi, medidos con ocho instrumentos diferentes. La velocidad radial se utiliza para detectar exoplanetas mediante el análisis de pequeñísimas variaciones en la velocidad de una estrella. Estas variaciones las causaría el bamboleo provocado por la atracción gravitatoria del planeta. Al poner en conjunto todas estas observaciones, se consiguió una gran precisión, con la detección de diferencias de velocidad radial de un metro por segundo. Eso en términos cósmicos es una precisión enorme.

Una vez conseguida toda esa información, se simuló este sistema binario, añadiendo 2.000 planetas de masa terrestre a distintas distancias, girando alrededor de la estrella principal. De todos ellos se hizo un seguimiento de 10 millones de años.

Órbita estables. Gracias a esta simulación, se vio que es posible que un planeta similar a la Tierra se mantenga en una órbita estable alrededor de la estrella principal de este sistema binario, sin que la otra estrella lo saque fuera.

Ojo con el tamaño. En las mediciones que se hicieron de velocidad radial no se encontró ninguna compatible con planetas gigantes de la masa de Júpiter o más grandes. Sin embargo, sí que cuadrarían los planetas de masa terrestre. El problema es que estos planetas están por debajo del límite de detección de los instrumentos actuales, por lo que se sabe que son posibles, pero no pueden confirmarse.

Casi como Tatooine. Cabe destacar que Tatooine, tal como aparece en Star Wars, sería un planeta circumbinario. Es decir, uno que gira simultáneamente en torno a las dos estrellas de un sistema binario. Se han detectado algunos así en el Universo. De hecho, este mismo año se encontraron 27 planetas candidatos a serlo. Aun así, suelen ser los casos menos abundantes de planetas con dos soles.

Lo que se ha investigado en este estudio es un planeta que giraría en torno a solo una de las dos estrellas. De cualquier modo, incluso los que se han encontrado antes de este tipo no cuadraban con planetas terrestres o estaban mucho más lejos que 70 Ophiuchi, por lo que este último hallazgo resulta muy interesante. Lógicamente, no hay nada demostrado, pero tampoco descartado, por lo que la ciencia puede seguir buscando el verdadero planeta con dos soles y vida en su interior.

Imagen |Imagen de otro planeta con dos soles llamado Kepler-16b. Crédito: NASA/JPL-Caltech

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