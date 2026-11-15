La IA más rentable de 2027 no va a explicarnos nada. Solo nos dará respuestas como un 0,82 o un 0,16

Ya hace casi cuatro años del momento ChatGPT. Ese día en que todo empezó a cambiar. En estos casi cuatro años hemos tendido a medir la IA por lo bien que habla. Si escribe como una persona, si tiende a darnos la razón y dorarnos la píldora o si en cambio es asertiva y sabia, si es capaz de soltar un párrafo convincente en dos segundos... El espectáculo de la IA ha estado ahí, en la conversación.

La próxima gran apuesta de Google y OpenAI es una IA que no dice nada.

Se llaman modelos de decisión, y no escriben nada. Les das un contexto y una pregunta cerrada ("¿este correo es urgente?", "¿a qué departamento lo envío?", "¿qué herramienta debería usar ahora?") y te devuelven una opción junto a un número. Ese número expresa el nivel de confianza que tienen en su respuesta. Y nada más. En unos 150 milisegundos y por muy poco dinero.

Estos modelos de decisión fueron inventados por una startup llamada TypeSafe en septiembre. Su modelo, Jev, gustó tanto que la empresa ya valía 7.500 millones de dólares tres semanas después. OpenAI sacó el suyo unas semanas después. Y Microsoft y Amazon, en octubre. Google lo ha hecho esta semana.

Cuando todos los gigantes de la tecnología corren hacia el mismo sitio, algo pasa.

"Lo que pasa" es básicamente la factura. Hemos pasado del gasto alegre y derrochón en IA a un escrutinio cada vez mayor. Y cada vez más de ese gasto no lo generan personas directamente, sino sus agentes, los programas que trabajan solos y que en cada paso tienen que tomar pequeñas decisiones.

Pagar a un Opus 5.5 o un GPT-6.1 Sol de la vida para que escriba un parrafazo del que extraer un simple "sí" es como contratar a un notario para que te diga qué hora es. Amazon ya pasó su clasificación interna de tickets a uno de estos modelos y el coste se cercenó por más de 40.

Lo mejor es que los tokens de salida son gratis (normal: no hay salida). Hasta aquí todo son ventajas: más rápido, más barato, más fiable. Impecable.

Pero por el camino estamos perdiendo algo: el chatbot, con todos sus defectos como su verborrea, se explicaba. Podíamos leer cómo llegaba a una conclusión y pillarle un gazapo. Un modelo de decisión solo te da un numero. 0,16. 0,82. 0,55. Ese número va a decidir cada vez más cosas que nos afectan. Como si nuestra reclamación es prioritaria o se va al final de la cola. O si el pago parece sospechoso y nos bloquean la tarjeta en un mal momento. O si nuestra pregunta es digna de Opus o vamos arreando con Haiku.

Todo esto no lo vamos a ver. Pasará dentro de sistemas que nunca tocamos a una velocidad que no deja tiempo para hacer preguntas.

Ese maestro llamado Kahneman llamaba "sistema 1" al pensamiento rápido, el que no para a razonar nada. Casi siempre funciona bien. El problema es que cuando se equivoca no se da cuenta. TypeSafe bautizó su tecnología con ese nombre. Blanco y en botella.

Llevamos cuatro años hablando con chatbots. Quizás su etapa de dar largas respuestas ha sido solo su aprendizaje. Lo chungo es que madure callándose.

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