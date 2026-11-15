Cinco ofertas para aprovechar las ofertas previas al Black Friday de El Corte Inglés y MediaMarkt, hoy 15 de noviembre

Tanto MediaMarkt como El Corte Inglés están celebrando el periodo previo al Black Friday con numerosas ofertas en tecnología, por lo que en este artículo hemos reunido los mejores chollos que estarán disponibles durante todo el fin de semana.

LG OLED B6 por 1.099 euros con regalo, un buen televisor OLED con pantalla de 65 pulgadas.

por 1.099 euros con regalo, un buen televisor OLED con pantalla de 65 pulgadas. Google Pixel 11 Pro por 788 euros con cupón, uno de los mejores precios que ha recibido hasta la fecha.

por 788 euros con cupón, uno de los mejores precios que ha recibido hasta la fecha. Sony WH-1000XM4C por 199 euros, unos buenos auriculares para disfrutar de la música.

por 199 euros, unos buenos auriculares para disfrutar de la música. Hisense U7S Pro por 729 euros, un televisor MiniLED con tratamiento antirreflejos.

por 729 euros, un televisor MiniLED con tratamiento antirreflejos. Asus Vivobook S16 OLED por 498,97 euros, un portátil grande con Windows y panel OLED.

LG OLED B6

Una de las mejores ofertas actuales en televisores es la del LG OLED B6 que, por 1.099 euros, es ideal si buscamos un modelo OLED asequible con pantalla de 65 pulgadas. También cuenta con tratamiento antirreflejos, es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos y su tasa de refresco es de 120 Hz.

Además, por la compra de este televisor, MediaMarkt regala la barra de sonido LG S40T, valorada en 119 euros.

Google Pixel 11 Pro

Si hay una oferta que nos ha sorprendido, esa es la del Google Pixel 11 Pro. MediaMarkt lo tiene ahora mismo por 788 euros utilizando el cupón PIXEL111PARATI, un precio que pocas veces hemos visto hasta el momento. ¿Es un buen móvil? Lo es sobre todo por su software, tanto del sistema operativo como el de las cámaras. Además, es bastante compacto y su pantalla se ve muy bien.

Dicho cupón también se puede utilizar en otros móviles de la marca:

Google Pixel 11, se queda por 688 euros.

Google Pixel 11 Pro XL, se queda por 1.088 euros.

Sony WH-1000XM4C

Quizás no sean los auriculares más recientes de la marca, pero los Sony WH-1000XM4C ahora mismo se encuentran por 199 euros en El Corte Inglés. Además, se trata de la nueva versión que trae batería intercambiable. Además, son unos auriculares bastante cómodos que cuentan con buena batería y una cancelación activa de ruido excelente.

Hisense U7S Pro

El Hisense U7S Pro también es un televisor que ahora mismo tiene un buen precio de 729 euros en MediaMarkt (también en Amazon). Destaca por ser una tele MiniLED con pantalla de 65 pulgadas, pero además cuenta con tratamiento antirreflejos, es compatible con Dolby Vision IQ, HDR10+ y Dolby Atmos, incorpora cuatro puertos HDMI 2.1 y ofrece una tasa de refresco de hasta 165 Hz.

Asus Vivobook S16 OLED

Por último, si buscamos un ordenador portátil para estudiar y para ver contenido multimedia, el Asus Vivobook S16 OLED ha bajado en El Corte Inglés hasta los 498,97 euros. Se trata de un modelo grande con pantalla OLED de 16 pulgadas que viene con Windows 11, incorpora el procesador Snapdragon X de Qualcomm y monta una configuración de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

Asus Vivobook S16 OLED PVP en El Corte Inglés — 498,97 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | MediaMarkt, El Corte Inglés, Compradicción, LG, Google, Sony, Hisense, Asus

En Xataka | Mejores televisores en calidad precio. Cuál comprar y siete smart TV 4K recomendados

En Xataka | Mejores auriculares inalámbricos de diadema. Cuál comprar y cinco modelos recomendados