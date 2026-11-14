Estados Unidos desclasifica nuevos documentos sobre OVNIs y saca a la luz platillos volantes de los años 50

Lo de Estados Unidos con los OVNIS, ahora conocidos como UAPS (de las siglas en inglés de fenómenos anómalos no identificados), empieza a ser bastante curioso. Desde que comenzaron a desclasificar información al respecto cada pocas semanas, han salido a la luz todo tipo de informes. Lo mismo mencionan un platillo volante de los años 50, que un reciente y sofisticado avión triangular. Estos podrían ser ejemplos aleatorios, pero son justamente dos de los UAPS que se han dado a conocer en la séptima tanda de desclasificación, publicada a finales de octubre. El avión triangular se visualizó este mismo 2026, sobre el oeste de Estados Unidos, mientras que el platillo volante de los años 50 lo vieron tres boy scouts sobre la isla Catalina.

Una avión triangular, negro y mate. Así es como se describe en el informe el UAP detectado en algún momento de 2026 sobre el oeste de Estados Unidos. El escrito señala que tenía forma triangular, color negro mate y no reflejaba en absoluto la luz. En cuanto a su tamaño, parecía tener una envergadura de entre 2,75 y 4,5 metros. Se cita también que el objeto permaneció inmóvil unos 10 segundos, después subió hasta 60-90 metros de altura y se mantuvo en vuelo estacionario otros 20 segundos, para después salir a gran velocidad, como un caza. No hizo ruido y no dejó estela ni emisiones visibles.

Los misterios de la isla Catalina. Esta isla de California es el enclave en el que se sitúan otras historias de UAPs desclasificadas en el último informe de la Casa Blanca. Una menciona un objeto naranja, brillante, que fue observado por un civil en 1955. Se cataloga como, posiblemente, un objeto astronómico. Por otro lado, a lo largo de esa misma década, tres boy scouts observaron “platillos voladores” plateados y un objeto “redondo, blanco purpúreo” volando sobre el Campamento Fox. Todos ellos se describieron como muy veloces, “más rápidos que un avión a reacción”.

OVNI en Arabia Saudí. El informe también incluye un avistamiento realizado por la tripulación de un B-52 mientras sobrevolaba Arabia Saudí en 1957. El avión detectó un objeto que se mantuvo a la misma distancia en el radar de tiro durante 5-7 minutos y luego avanzó y desapareció hacia la región de Bagdad.

Visión de la NASA. En 2023, la NASA publicó su propio informe, en el que se concluía que no hay evidencia de que ninguno de los OVNIS o UAPS observados por Estados Unidos tuviera origen extraterrestre, aunque se pedía tener "la mente abierta". Más tarde, en mayo de 2026, el Gobierno de Donald Trump decidió poner en marcha su política de transparencia y desclasificar toda la información disponible, para que cualquier pueda acceder a ella. En ningún momento se asegura que sean objetos con origen extraterrestre. Simplemente se publican para que cualquier pueda intentar analizar el caso.

A raíz de este movimiento, el actual administrador de la NASA, Jared Isaacman, declaró que, si finalmente se encuentra algo sospechoso, la NASA debe estar presente. Y parece que tienen cierta afición por repetir frases, pues también pidió que tengamos la mente abierta al respecto. ¿Significa eso que se desdicen de sus palabras de 2023? No necesariamente. Pero al menos no quieren echarse a un lado mientras que se va desclasificando un informe tras otro. Desde luego, la política de transparencia de Estados Unidos con respecto a los OVNIs está siendo un éxito. Sería genial que la utilizaran también en otras cuestiones.

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