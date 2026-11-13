Jensen Huang supo bailar las aguas entre EEUU, China y la propia Nvidia. Su sustituto no va a tenerlo nada fácil

Nvidia ya tiene una directora general interina. Colette Kress, la directora financiera de la compañía, va a ejercer temporalmente como directora general y sucesora de Jensen Huang. Nvidia comunicó oficialmente su nombramiento ayer, pero Kress no liderará la empresa de forma indefinida. Por el momento, compatibilizará la dirección ejecutiva interina con sus funciones de vicepresidenta ejecutiva y directora financiera a la espera de la llegada de un sucesor permanente.

Mientras tanto, el consejo ya ha iniciado la búsqueda de un director general definitivo. Ha confirmado que evaluará tanto candidatos internos como externos, aunque no ha fijado ningún plazo ni ha constituido un comité de selección. Aun así, ya está soportando la presión externa. Donald Trump, que ha mantenido una relación muy estrecha con Jensen Huang durante varios años, defiende que Tim Cook, el ex director general de Apple, es el candidato idóneo. Su experiencia en la gestión de la cadena de suministro juega a su favor, pero no hay ningún indicio que nos indique que le interese unirse a Nvidia.

Cabe la posibilidad de que si el liderazgo temporal de Kress va como la seda, finalmente se quede como directora general definitiva. No obstante, las quinielas también apuestan por Ian Buck, vicepresidente de Nvidia y arquitecto de CUDA; Chris Malachowsky, cofundador de la compañía; Rene Haas, director general de Arm y exdirectivo de Nvidia; o Johny Srouji, jefe de hardware de Apple. Incluso están sonando Lisa Su, la líder de AMD, y Sanjay Mehrotra, el director general de Micron, como posibles sucesores de Jensen Huang. Sea quien sea el futuro director general permanente de Nvidia, una cosa está clara: va a tener que lidiar con la tensión geopolítica que sostienen EEUU, China y Taiwán.

Jensen Huang hacía bien algo muy difícil: jugar a tres bandas

Más allá del escándalo en el que se ha zambullido, es justo reconocer a Jensen Huang su habilidad a la hora de pelear con la Administración de EEUU y de defender sus intereses ante el Gobierno chino. Durante la última etapa del mandato de Joe Biden luchó con el Departamento de Comercio de EEUU para poder vender sus chips para inteligencia artificial (IA) más avanzados en China. Y desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca ha mantenido un pulso intenso con él para proteger los intereses de Nvidia a toda costa. La persona que se sitúe definitivamente al frente de Nvidia tendrá que moverse con tanta habilidad como Huang en el fango.

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Donald Trump no ha propuesto su propio candidato por casualidad. Para el actual presidente de EEUU es muy importante que la compañía más influyente del planeta en el ecosistema de la IA esté liderada por una persona de su confianza. O, al menos, con la que tenga una relación cercana y cordial. Y al consejo de Nvidia le interesa que su director general permanente maneje con destreza su relación con el Gobierno de EEUU, y también con la Administración de China. De hecho, la estabilidad de la compañía depende en gran medida de ello.

Nvidia difícilmente podrá soportar más disrupciones tan intensas como la actual

La capitalización de Nvidia es muy sensible a las sacudidas de la industria de la IA. Lo vimos cuando irrumpió DeepSeek. Y también a los escándalos en los que se ve envuelto su líder. Lo estamos viendo ahora. Con toda seguridad la persona a la que el consejo confiará la dirección general de la compañía será alguien con un perfil mediático bajo, pero con una experiencia en el sector de los semiconductores contrastada. Y, sobre todo, con mucha mano izquierda. No todos los posibles candidatos de los que hemos hablado unas líneas más arriba satisfacen estas condiciones.

Nvidia difícilmente podrá soportar más disrupciones tan intensas como la actual. En cualquier caso, la estabilidad de la compañía también está estrechamente ligada a la relación de su líder con los Gobiernos de China y Taiwán. Jensen Huang ha defendido con relativo éxito la posición de Nvidia en China a pesar de tener a la Administración liderada por Xi Jinping en su contra. Y, al mismo tiempo, ha manejado su dependencia de TSMC, la gestión de la cadena de suministro y su relación con el Gobierno de Taiwán con maestría. A su sucesor no va a resultarle fácil salir airoso simultáneamente en tantos frentes.

Imagen | Nvidia

Más información | Reuters

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