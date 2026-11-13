Más de 16 horas de caída de Outlook y Teams, y Microsoft todavía no sabe qué la ha provocado

Hoy es un día complicado para Microsoft, y no porque tenga acciones en Nvidia: la empresa está sufriendo una de las mayores incidencias informáticas de su historia reciente. Los fallos comenzaron en Estados Unidos el jueves a las 17:17 horas de España. Y han terminado afectando a buena parte de la infraestructura de la empresa.

Desde la tarde del jueves. El fallo tuvo un inicio muy localizado: unos servidores de correo de Microsoft Exchange Online. Este servicio, que mueve el correo electrónico entre empresas, organismos y usuarios, terminó colapsando y extendiendo los fallos al resto de componentes que dependen de él, como calendarios y reuniones de Teams, tareas, Copilot o SharePoint. Y va más allá, porque hasta los conectores de ChatGPT y Claude con Microsoft 365 han dado fallos.

Los intentos de Microsoft. La empresa lleva desde el primer momento intentando sofocar la incidencia, de momento sin lograr arreglarla del todo. No solo eso, se está alargando conforme pasan las horas. Como lleva reportando la cuenta de estado Microsoft 365 Status, l a investigación sigue en marcha desde el primer momento, sin éxito.

Una explicación que va cambiando. Sabemos dónde está el origen del problema, los servidores de Exchange Online, pero no qué ha provocado un colapso que se está llevando por delante a empresas, organismos y particulares.

Respuesta corta: Microsoft no sabe la causa de la incidencia. O no la ha querido comunicar todavía, algo bastante común durante las grandes caídas globales.

Parches que no terminan de cuajar. Durante la noche del jueves y madrugada del viernes, Microsoft ha ido aplicando cambios para recuperar capacidad, cambios que no han funcionado como se esperaba. Por la mañana se están viendo resultados positivos: los servidores a los que se aplicaron los últimos parches se mantienen estables.

La solución está extendiéndose región a región, empezando por las que se encuentran en plena jornada laboral. Por eso hay quien ya puede recibir correo y quien sigue teniendo problemas para acceder a los servicios de Microsoft.

¿Ciberataque? No, según Microsoft. Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, aseguró en X que no hay indicios de actividad maliciosa. Microsoft promete explicar las causas en un informe posterior a la incidencia, una vez logre solucionarla. Y no sería la primera vez que la explicación se hace esperar: en 2023, Microsoft tardó días en confirmar que otra caída general de Outlook y OneDrive se debió a un ataque.

Tercera gran caída del año. Ya son tres las grandes caídas de Microsoft 365 este año: en enero, el servicio estuvo casi diez horas caído en Norteamérica, y a finales de agosto miles de usuarios de Outlook no pudieron abrir su buzón.

Imagen de portada | Iván Linares editada

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