Ex de Rockstar sobre 'GTA VI' en PC gracias a la IA: "Me preocuparía si fuera Rockstar"

'GTA VI' encamina la recta final del lanzamiento en PS5 y Xbox Series y ni Rockstar ni Take-Two han dado fecha ni ventana para una versión de PC. Excepto en casos como 'GTA V', Rockstar suele tardar unos siete meses en llevar el juego de consolas a PC, pero con 'GTA VI' hay algo con lo que no contaban: una posible versión desarrollada con la IA.

Y hay un veterano de 'GTA' que afirma que Rockstar debería estar alerta.

Por qué primero en consola. Obbe Vermeij dejó Rockstar en 2009 tras el lanzamiento de 'GTA IV' y tuvo un papel muy importante en 'GTA III'. Fue el director técnico del juego y recuerda que fue el título con el que Rockstar cambió su enfoque. Si 'GTA' y 'GTA 2' se desarrollaron en PC y luego se llevaron a PS1, con la tercera parte cambiaron el chip y desarrollaron primero en consola. El motivo es técnico: el PC tiene menos limitaciones y, si desarrollan en PC y luego lo llevan a consola, deben recortar.

Han seguido esa línea desde entonces porque eran ellos los únicos que podían llevar el juego a PC tras el lanzamiento consolero, pero ahora está la IA. Estamos viendo cómo hay usuarios que, gracias a herramientas como Qwen, Claude y ChatGPT, llevan juegos de consolas a PC en versiones prácticamente nativas, sin necesitar un emulador, y el miedo es que se pongan las pilas para hacer eso con uno de los lanzamientos más grandes de la historia.

Claude, hazme el 'GTA VI'. Vermeij, en declaraciones al medio Rock Paper Shotgun, ha comentado que la IA "realmente ha cambiado el mundo" y, sobre la adaptación de 'GTA VI' a PC:

"Creo que me preocuparía, si fuera Rockstar, que alguien simplemente cogiera la versión de PS5 y pusiera a una IA a adaptarla a PC, lo cual no será tan bueno como su propio trabajo, pero aun así podría perjudicar sus ventas. Así que no me sorprendería que hicieran un esfuerzo por acelerar el lanzamiento oficial en PC".

"Llevará mucho tiempo. De hecho, físicamente lleva horas y horas y horas hacer estas cosas. Y consumirá un montón de tokens y demás, así que probablemente costaría unas decenas de miles de dólares en tokens. Pero, ya sabes, tratándose de 'GTA', creo que la gente lo va a intentar"

Recompilaciones y descompilaciones. Son dos términos que deben empezar a sonarnos en estos momentos porque las cosas han acelerado a una manera que las grandes compañías y la comunidad no sospechaban. Para entenderlo, hay que distinguir dos técnicas.

La recompilación traduce de forma automática las instrucciones de una máquina antigua a instrucciones para un PC moderno, sin entender qué hace cada parte. Muchos juegos se están recompilando así y hay algunos que funcionan y otros que no, pero básicamente es ejecutar el juego de consola en un PC sin necesidad de emulador.

traduce de forma automática las instrucciones de una máquina antigua a instrucciones para un PC moderno, sin entender qué hace cada parte. Muchos juegos se están recompilando así y hay algunos que funcionan y otros que no, pero básicamente es ejecutar el juego de consola en un PC sin necesidad de emulador. La decompilación, en cambio, devuelve código fuente legible por humanos. Necesitan la compilación del juego para ello y, aunque las dos técnicas existen desde hace tiempo, eran lentas porque había que descifrar manualmente qué hace cada función. Es traducir el código, algo que llevaba años manualmente, pero que con la IA se ha acelerado muchísimo.

Casos sonados. Hay incontables juegos que nunca salieron en PC que ahora estamos viendo en versión nativa en compatibles, pero hay un par de casos sonados. Por un lado 'Super Smash Bros. Melee', que llevaba años de desarrollo manual, pero que se terminó de decompilar este año gracias al uso de la IA en el tramo final. Por otro, un 'Fable 2' que recibió hace unas semanas un port nativo no oficial hecho con Qwen 3.8.

Hay algunos que funcionan perfectamente, incluso con opciones de mejoras de rendimiento, resolución, compatibilidad con pantallas ultrapanorámicas y demás, como si fueran... pues eso, juegos nativos en PC. Sin embargo, otros muchos arrancan y poco más, ya que los casos menos cuidados no dejan de ser código 'vomitado' por la IA que no se ha revisado después. Poco a poco se van volviendo mejores gracias a herramientas como Claude Opus 5.5 que aceleran muchísimo el proceso.

La respuesta de Anthropic. Claro, estas herramientas de IA también se están usando bien para desarrollar juegos desde cero o lo más grave: copiar juegos que no han salido al mercado. En el último festival de demos de Steam hubo casos de desarrolladores que llevan años trabajando en sus juegos que no lanzaron demos por temor a que alguien la coja y clone todo el juego, colgándolo en Steam antes de que se produzca el lanzamiento del original.

De hecho, no hace falta ni que los ladrones tengan la demo del juego: con sólo un tráiler pueden copiarlo. Evidentemente, Claude y las herramientas que sean sólo "ven" lo que está en el código de esa demo o la información del tráiler, pero pueden copiar tanto el arte como las mecánicas. Los que hacen eso suben el juego a Steam copiando el nombre del original y listo, a ver si engañan a algún incauto.

Para frenar esto, o para intentarlo, la propia Anthropic ha añadido unas salvaguardas a Claude Code para que la herramienta no construya una recreación de un juego existente aunque se renombre o se presente como original. No es tanto una cuestión ética (no deja de ser Anthropic, una empresa de IA), sino para protegerse, evitando infracciones de propiedad intelectual.

¿Respuesta legal? Sobre 'GTA VI' en PC gracias a la IA, hay que esperar a ver. Lo cierto es que Rockstar lo va a tener complicado para frenar una versión a la que muchos jugadores tienen ganas y que otros tantos usuarios se tomarán como un reto. Vermeij cree que una empresa de este tamaño podría lanzar sus abogados contra quien haga el port, pero una vez esté en la red, será muy difícil pararlo.

Él mismo considera que siendo 'GTA', la gente lo va a intentar, aunque como recomendación más personal, y más allá de las cuestiones éticas y demás, no me bajaría nunca un 'GTA VI' para PC porque estoy seguro de que algún recomp habrá que esté limpio, pero va a ser el gancho perfecto para infectar el equipo.

Imagen | Rockstar

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