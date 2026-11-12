En plenos escándalos de Jensen Huang, hay una guerra abierta en el Gobierno de EEUU por seguir vendiendo GPUs a China

Nvidia tiene tres problemas enormes y eso significa que Estados Unidos... también. Uno es el tremebundo lío que está provocando Jensen Huang con sus aventuras extramatrimoniales. Otro es buscar sustituto para Huang, ya que acaba de dimitir. El otro es que el desvío de chips de inteligencia artificial de Nvidia hacia China, pese a las restricciones, sigue dando dolores de cabeza a Washington. Además, según un informe de Axios del que se hace eco Reuters, es algo que está ocasionando un frente interno.

Ni en el propio Gobierno liderado por Trump se ponen de acuerdo sobre cómo atajar el asunto. Y en el centro de la polémica está el protagonista de la semana, un Jensen Huang que, curiosamente, llevaba más de un año presionando para vender más GPU a China.

En corto. Howard Lutnick es el secretario de Comercio de Estados Unidos y, según ese reporte de Axios, habría frenado la ofensiva que el presidente Donald Trump ordenó contra las empresas sospechosas de desviar chips de Nvidia a China. Según Axios, Trump autorizó el jueves 5 de noviembre una tercera ofensiva este año, pero Lutnick se habría interpuesto.

Sala de Crisis. Aquí hay dos posturas claras: los que quieren evitar que las GPU sigan llegando y los que quieren aprovecharse de la situación. Ese mismo día, Lutnick se reunió en la Sala de Crisis de la Casa Blanca con Scott Bessent (secretario del Tesoro), Pete Hegseth (secretario de Defensa), Jamieson Greer (representante comercial) y Marco Rubio (secretario de Estado).

De nuevo, según Axios, Bessent reprochó a Lutnick que su departamento se esté resistiendo constantemente a aplicar los controles a la exportación y, aunque el secretario de Comercio pareció darle la razón, echó balones fuera argumentando que eso debía consultarlo con Trump.

Postura dura. Estos últimos meses, varios legisladores han pedido una postura más contundente de Washington al respecto, pidiendo una ley que endurezca las restricciones. Ahora vuelven a la carga tras la revelación de la relación que Jensen Huang, CEO de Nvidia, ha tenido con una supuesta espía china que, además, es exejecutiva de una de las empresas de las que se sospecha que está implicada en ese contrabando de GPU que acaban en China.

Las GPU siguen llegando. Porque el lío comercial va a dos bandas. Por un lado, la vía legal y estrecha. Por otro, la ilícita. La mala suerte para Jensen es que está en el centro de ambas. El CEO de Nvidia lleva mucho tiempo queriendo dar un mordisco al jugoso y enorme pastel de la IA en China, convenciendo a Trump para que le dejara vender GPU avanzadas a las empresas chinas que las pidieran. Desde el punto de vista comercial, tiene sentido: son los reyes del sector y, además, alimentarían una industria con un potencial enorme en China.

Desde el estratégico, también, ya que harían que las empresas chinas dependieran de tecnología que no controlan, haciendo que si quieren seguir en esa carrera deban seguir comprando a Nvidia. A Trump le convenció la idea, ya que aceptó a vender ciertas GPU avanzadas previo recargo del 25%. Parecía un win-win, pero Pekín entró en juego poniendo impedimentos porque, precisamente, lo que no quiere es que sus empresas dependan de tecnología extranjera.

Pero luego está la otra vía: las empresas chinas no necesitan comprar a Nvidia legalmente porque las GPU ya están llegando, de algún modo. Llevamos meses informando sobre cómo este hardware aparece en China aunque nadie sepa muy bien cómo. Y, aunque llega con un sobreprecio fruto de que no deja de ser un producto de contrabando, llega. Como decía, Megaspeed es sospechosa de desviar al menos un pedido de más de 4.000 millones de dólares en equipo a China.

El agujero de Singapur. Y si te preguntas cómo eso es posible, la respuesta es que, al parecer, los que se encargan de certificar que se cumplan las restricciones son las propias empresas que venden. En medio están los reguladores y autoridades, pero en la práctica, parece que es Nvidia certificando que las GPU se facturan a quien tienen que facturarse, pero luego esas GPU pueden aparecer en otro sitio.

Con la propia Megaspeed, de Singapur, parece que ha ocurrido eso. Nvidia atribuyó a Singapur el 22% de sus ventas en un trimestre de 2024, pero el ministro de comercio del país explicó que la entrega física fue inferior al 1% y que ellos sólo facturaban. Como digo, la factura y el chip no tienen por qué ir juntos en este caso, y eso es lo que se querría cambiar para tener un mayor control.

Halcones. Relacionado con esto, hay un término en el que quizá no hemos entrado tanto por ser demasiado "estadounidensecentrista", y es el de los "halcones" o "China hawks". Es así como se conoce a quienes defienden esa línea dura con Pekín, los que piden restringir al máximo la venta de chips avanzados porque temen que refuercen tanto la IA como la tecnología militar del país. No son un sólo bloque de un partido y, como leemos en Quartz, es algo en lo que algunos republicanos y demócratas se dan la mano.

De hecho, ya protestaron cuando la Administración dio verde en enero a vender los chips H200 de Nvidia a China. Incluso hubo quien protestó cuando Nvidia tenía permiso únicamente para vender los H20, que son chips más recortados y muy lejos de la potencia de los de vanguardia que estaban usando en Estados Unidos. El argumento es que cada venta y cada chip enviado permitía recortar la distancia tecnológica entre los dos ejércitos.

Y ahí se toparon contra Jensen y Lutnick, que defendían que había que vender a los chinos lo suficiente como para que su industria se "enganchara" a la tecnología estadounidense. Veremos cómo termina todo porque el propio Lutnick ya se quitó crédito en estas operaciones, apuntando que él se encarga del resto del mundo y que quienes deciden sobre China son Greer, Bessent y el mismísimo Trump.

Ahora, el caso de Jensen y el lío morrocotudo de Nvidia seguro que da alas a los halcones para seguir oponiéndose.

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