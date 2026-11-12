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El Samsung Galaxy S26+ no se pierde las ofertas previas al Black Friday: ya se puede comprar más barato

El móvil de Samsung ya ha bajado de precio con el mejor descuento que hemos visto en Amazon hasta la fecha

Samsung Galaxy S26 Plus
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Alberto García

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Quedan un par de semanas para que oficialmente se celebre el Viernes Negro del Black Friday, pero las tiendas ya han comenzado a dar buenos adelantos de ofertas en smartphones. Hoy, uno de los mejores chollos lo tenemos en el Samsung Galaxy S26+, un móvil de gama alta que, pese a no recibir tantos descuentos como los otros dos modelos de su gama, ahora se puede comprar más barato en Amazon: por 896,22 euros.

Samsung Galaxy S26+ (256 GB)

Samsung Galaxy S26+ (256 GB)

PVP en Amazon — 896,22 MediaMarkt — 1.149,00 FNAC — 1.149,00 Samsung — 1.149,00 PcComponentes — 1.249,00
Reacondicionados
Back Market — 785,46
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ideal si el Samsung Galaxy S26 se te queda pequeño

Samsung Galaxy S26 Plus Amazon

El Samsung Galaxy S26+ es el modelo intermedio de su gama, por lo que se encuentra entre el Samsung Galaxy S26 y el Samsung Galaxy S26 Ultra (aunque guarda más similitudes con el primero). Es bastante grande al incorporar una pantalla AMOLED 2X de 6,7 pulgadas y ofrece una buena resolución QHD+ y una tasa de refresco de 1 a 120 Hz.

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A nivel interno tenemos el procesador Exynos 2600 junto con una configuración de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Su software es One UI basado en Android y Samsung ofrece actualizaciones durante muchos años, lo que evita que se quede obsoleto en poco tiempo.

Su batería de 4.900 mAh soporta carga rápida de 45W, carga inalámbrica y carga inalámbrica inversa. Es resistente al agua y al polvo (IP68) y por la parte trasera tenemos un módulo de cámaras con sensor principal de 50 MP, teleobjetivo 3x de 10 MP y gran angular de 12 MP.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Samsung Galaxy S26+ hoy

 LO MEJOR

  • Es el más bajo que ha tenido Amazon hasta la fecha.
  • Su software está muy bien pulido.
  • Su pantalla se ve muy bien.

❌ LO PEOR

  • La carga rápida sigue siendo demasiado lenta a comparación con la competencia.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil de Samsung que sea grande y que ofrezca un buen rendimiento.

⛔ NO LO COMPRES SI... Lo quieres sobre todo para jugar, ya que no es el mejor procesador que encontramos en móviles de la marca.

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