El desplante de Santiago Abascal a Jordi Wild neutraliza todas sus ganancias tras salir victorioso de ‘La Revuelta’

Vox reclama a RTVE los 40 minutos que 'La Revuelta' no emitió de su candidato. A la vez, canceló una entrevista que Jordi Wild se había comprometido por contrato a publicar sin tocar. Como guinda, en apoyo a Wild, creadores de contenido como El Xokas o Auronplay han mostrado su oposición a Vox, justo en un momento en el que la formación necesita el voto joven más que nunca. Y la campaña no ha empezado todavía.

Golpe de remo. Vox anunció el miércoles 11 de noviembre que Santiago Abascal no grabaría su entrevista en The Wild Project, prevista para ese mismo día. El comunicado del partido culpa a RTVE y a El Terrat, a los que acusa de negarse a publicar o entregar la grabación íntegra de su paso por 'La Revuelta', y anuncia así que Abascal no irá a ningún programa que se reserve en exclusiva el control de sus respuestas.

Qué ofrecía Wild. Precisamente Jordi Wild ofrecía justo lo contrario, y por contrato. En el vídeo que colgó en X contó que había firmado con Vox un acuerdo para emitir la conversación completa sin tocar "ni un solo píxel", y después un segundo contrato que reforzaba ese compromiso. La exigencia final del partido, según Wild, fue grabar ellos la entrevista y quedarse con el material. El aviso llegó la noche del martes, horas antes de encender las cámaras.

Drama en 'La Revuelta'. La cadena de reproches empezó con la entrevista de David Broncano a Abascal del lunes 9 en 'La Revuelta', que reunió a 4.815.000 espectadores y obtuvo un 33,6% de cuota. Es la entrega más vista de la historia del programa, por encima de los 4.387.000 espectadores de la visita de Pedro Sánchez del 22 de octubre. El programa había cambiado a su público habitual por uno que, a propuesta de Vox, seleccionó una empresa de casting, y Broncano pidió perdón al día siguiente por haberlo aceptado.

La cuestión es que la emisión duró una hora y 36 minutos y que la charla grabada se alargó 40 minutos más. Vox afirma en su comunicado que en esos minutos había respuestas sobre sanidad, energía y defensa de lo público, que mientras sigan en poder de la cadena quedan expuestos a manipulación. Por eso, sostiene, Abascal no acudirá a ningún programa que se reserve en exclusiva el control de la grabación.

Plétora de entrevistas. En cuanto a la propuesta de Wild, el 8 de octubre la había planteado con la condición de que aceptaran todos los candidatos, una exigencia que retiró semanas después. Feijóo dijo sí en horas y Abascal contestó en X con un "Cuenta conmigo". A finales de mes ya tenía también a Sánchez y a Ada Colau. Después de la retirada de Vox, Wild tiene sus dudas con sus explicaciones. En su vídeo sostiene que, después de "salir tan reforzado" de 'La Revuelta', sobre todo ante el público joven, sentarse con él "era un riesgo", y que pensaba apretar a Abascal con temas como economía y política exterior.

Cómo reaccionaron otros streamers. El Xokas pasó directamente a pedir que no se vote a Vox. "Acabáis de perder la confianza de millones de españoles, y os lo merecéis", grabó en un vídeo, y propuso como única salida para Vox que se disculpe con Wild y que Abascal haga la entrevista el día 13, en directo. Es una reacción, cuando menos, peculiar: las opiniones del streamer gallego han calado entre los hombres más jóvenes desde que abundó en el comentario político. Otros streamers como Auronplay o el mismísimo y a menudo mucho más tibio Ibai Llanos también han afeado la conducta de Vox.

La posición de Vox en las encuestas. El barómetro de octubre del CIS sitúa a Vox como segunda fuerza entre los votantes de 18 a 24 años, con un 15,6% de intención de voto, solo por detrás del PSOE (19%) y con el PP en el 11,9%. Es también la franja que menos asegura que irá a votar, con un 63,6%. El censo incluye más de 3,2 millones de electores de esa edad. Vox empezó a crecer fuera de los medios convencionales: ya en 2018 era el partido español más seguido en Instagram.





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