"Los precios son una vergüenza": Ibai ha encontrado la forma perfecta de mojarse y no mojarse sobre la crisis de vivienda

Dice el refranero que en la mesa no debe hablarse ni de política ni de religión. Si quieres evitarte peleas, mejor dejar el fútbol al margen también. En la España de 2026 hay otro tema tan o más controvertido: la vivienda. Desde hace casi dos años el CIS nos recuerda de forma periódica que la crisis residencial es el asunto que más quita el sueño a los españoles, lo que explica que en los últimos días su conversación haya experimentado un in crescendo que ha pasado del desahucio de Maricarmen a los acampados en la Puerta del Sol de Madrid, los decretos exprés fallutos y finalmente, este lunes, una convocatoria de adelanto electoral.

No hay forma fácil de abordar el debate sobre la vivienda en España, aunque Ibai Llanos, uno de los grandes streamers del país, ha dado con la cuadratura del círculo: la forma de mojarse y no mojarse al mismo tiempo sobre el tema.

La vivienda (otra vez). En 1992 James Carvielle, estratega de la campaña de Bill Clinton, hizo fortuna con una de las frases más famosas de la política estadounidense reciente: "Es la economía, estúpido". Con ella Carvielle quiso centrar el foco de debate en el tema que, en su opinión, podía inclinar la balanza electoral a favor de los demócratas, más allá de la política exterior, marcada por el fin de la Guerra Fría y la Guerra del Golfo: el bolsillo de los votantes.

En 2026 esa frase podría repetirse tal cual, pero cambiando "economía" por "vivienda", el tema que el CIS lleva 22 meses identificando como uno de los asuntos que más preocupa a los españoles. La escalada de precios y los problemas para acceder al mercado han alentado varias manifestaciones en los últimos años, un amago de revolución (la de "las llaves") y otro de huelga de inquilinos. Ha sido sin embargo el desahucio de una anciana del Retiro lo que ha prendido la mecha, resucitando el fantasma del 15-M y agitando el debate parlamentario hasta derivar en un adelanto electoral.

ibai no se calla y habla claro sobre el tema de la vivienda en españa 👏👏👏 https://t.co/tUeSoANuCo — ana.ツ (@bdttrp) October 4, 2026

Sumándose a la discusión. Con ese telón de fondo, el fin de semana el debate sobre la vivienda sumó una nueva voz: la de Ibai Llanos, 17 millones de seguidores en X, 28,5 en TikTok y 16,5 en Instagram. Durante una retransmisión, el streamer, seguido tanto en España como en otros países de habla hispana, decidió hacer un resumen valorativo del 'caso Maricarmen' y la situación de la vivienda en España. De entrada es importante porque no todos los influencers deciden meterse en el barro político, un terreno en el que es fácil resbalar, polarizar opiniones y ganarse enemistades.

Entre los creadores que lo hacen tampoco es habitual encontrar el tono de Ibai, quizás el único streamer masivo de España que, sin tener contenido explícitamente político, aborda con frecuencia asuntos de actualidad y temas de corte social. Destaca su puntería para captar la conversación del momento y sobre todo su tono políticamente correcto, alejado de la pronunciada ideologización de otros streamers. Su tono es moderado. Le darían 'like' los padres de cualquier chaval. Y el equipo de marketing de cualquier corporación.

¿Y qué ha dicho? Eso es lo interesante. En un tema espinoso, Ibai ha dado con una peculiar cuadratura del círculo: la forma de abordar el asunto mojándose y sin mojarse al mismo tiempo. En menos de tres minutos expone el problema con un punto valorativo, pero sin ir más allá ni entrar en causas o atribución de responsabilidad. Se queja, pero sin apuntar a nadie, con un discurso por y para sintonizar con el mayor espectro de opiniones posible. Una forma de abordar “temas políticos” de forma “política”, sin levantar ampollas.

Agustin51 le dice a Ibai que ya no es rojo por no haber ido a las manifestaciones de Sol por la vivienda. "A ver, aunque no vayas a manifestarte, puedes estar a favor de que el precio de la vivienda en España es una vergüenza. Yo no invierto en vivienda. Yo invierto en ser muy bueno en mi trabajo y ganar dinero de otra manera." — Terreno Viral (@terrenoviral) October 4, 2026

"Da mucha pena". Tras recordar que "el tema de la vivienda" lleva "muchos años siendo vergonzoso en España", Ibai aborda el caso concreto de Maricarmen, la anciana expulsada de la casa en la que llevaba 71 años viviendo de alquiler por una sociedad inmobiliaria. "Da mucha pena. Es una señora de 87 años que sale en silla de ruedas y, joder, al final un desahucio así dices: ‘te impacta’. Pero el problema no es solo ese", arranca el streamer, que pasa a quejarse de las dificultades de los jóvenes para acceder a la vivienda.

UN VISTAZO A...

"Nosotros vivimos en un país donde yo tenía en la LVP compañeros que tienen 30 años, que han estudiado, que tienen una carrera terminada, que tienen un máster, que trabajan, y que es imposible plantearse el comprarse una casa. ¿Cómo es posible que una persona con 30 años, habiendo terminado una carrera, un master, trabajando, viva en Madrid en un piso acompañado por dos italianos que no conoce de nada, porque lo único para lo que le llega es para alquilar una habitación y sea imposible pensar en comprase una casa?"

"Un sueño es un Ferrari". "Coño, un sueño es tener un Ferrari, tener un Lamborghini, ser CEO de una empresa, montarte un restaurante, ganar una estrella Michelin, ser futbolista… Eso es un sueño", continúa Ibai, que sigue exponiendo el que, en su opinión es el meollo del problema: la vivienda elevada a la categoría de sueño inalcanzable.

"Pero es que ahora es tan imposible para mucha gente comprarse una casa que el sueño para mucha gente es poder hacerlo. Luego que por qué los jóvenes no tienen hijos. ¿Cómo vas a tener hijos? Si tienes 32 años, compartes piso con dos personas que no conoces de una mierda, cobras una mierda en tu curro y los precios de los alquileres y de las casas son una vergüenza. ¿Cómo vas a tener una familia con treinta y pico años? Me acuerdo cuando trabajaba en la LVP que tenía compañeros de treinta años y decían 'cómo me voy a comprarme una casa, bastante que pago el alquiler'".

@carric0che participaré en la próxima velada contra todos los especuladores de la vivienda — Ibai (@IbaiLlanos) May 11, 2026

"Yo no invierto en vivienda". No es la única declaración de Ibai sobre el tema. Ni la única que bordea la misma línea, políticamente correcta y sobre todo estratégica, válida para conectar con la mayor audiencia posible. Durante otra intervención, el streamer vasco volvía sobre el asunto: "Aunque no vayas a manifestarte puedes estar a favor de que el precio de la vivienda en España es una puta vergüenza. Yo no invierto en vivienda, lo siento. Yo invierto en que soy muy bueno en mi trabajo y gano dinero de otra manera".

En mayo ya había abordado el mismo tema con un tono similar al responder a un tuit viral de un usuario que se quejaba de los precios que se estaba encontrando en Idealista con un mensaje que no tardó en sumar varios millones de visualizaciones y cientos de comentarios: "Participaré en la próxima velada contra todos los especuladores de la vivienda". Mismo tono, misma forma de abordar el problema.

¿Es el único? No. Ibai no es el único streamer que se ha pronunciado públicamente sobre el desahucio de Maricarmen. Hace poco lo hizo también el Xokas, aunque con un tono mucho más rotundo y adoptando un tono claramente crítico y polarizador. Su perfil es distinto. El discurso también.

"Le han dado un montón de oportunidades para vivir en otros sitios, pero no. Ella quiere vivir en el centro de Madrid por 500 euros. Yo también quiero vivir en el centro de Madrid por 500. ¿Por qué tiene más valor una señora que mi hijo de 25 años que también ha hecho una carrera, un máster y que quiere vivir en Madrid? ¿Por qué él se tiene que ir a vivir a la puta periferia, coger dos metros y tardar 40 minutos en llegar al trabajo? ¿La vivienda será igual para todos, no?"

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