Despejada la incógnita electoral del 29-N, queda otra: si Frente Amplio logrará movilizar a la izquierda o será un simple "rebranding"

Incógnita despejada. España se citará con las urnas el 29-N para decidir el Gobierno que llevará sus riendas los próximos cuatro años. Tras el fracaso parlamentario de los dos decretos exprés con los que pretendía suturar la ‘crisis Maricarmen’ y un intenso fin de semana, durante el que ya se daba por descontado el adelanto electoral, Pedro Sánchez ha confirmado esta mañana que convocará elecciones en noviembre para buscar “una mayoría progresista mucho más amplia”. Los partidos a la izquierda del PSOE ya habían movido ficha el domingo anunciando la creación de un Frente Amplio y una fecha (sábado 17 de octubre) para su puesta de largo.

La duda ahora es si ese Frente Amplio logrará aglutinar (y movilizar) el voto de la izquierda en un escenario marcado por el alza de la derecha o se quedará simplemente en un rebranding (cambio de candidato mediante) de Sumar.

A las urnas el 29-N. El viernes parecía casi decidido, el sábado se acentuó la sensación y el domingo era casi un secreto a voces pendiente solo de que lo verbalizara Pedro Sánchez, quien ha acabado confirmándolo esta misma mañana: España se citará con las urnas el domingo 29 de noviembre.

La extrema debilidad parlamentaria del Gobierno, una de sus espiras durante toda la legislatura, pero que se evidenció de forma especialmente cruda el viernes, cuando Junts dejó caer los dos decretos exprés sobre vivienda, ha llevado a Sánchez a dar por concluida la legislatura nueve meses antes de lo que estaba legalmente previsto. Lo hará, argumentó esta mañana, en busca de "una mayoría mucho más amplia".

Frente a sus áticos, sus recortes y su servilismo a las élites, nuestro compromiso con la gente: vivienda asequible, servicios públicos y derechos sociales. España tiene que seguir avanzando y, para eso, necesitamos que la ciudadanía amplíe nuestra fuerza en el Parlamento. Toca movilizarse. Toca pelear. El 29 de noviembre vamos a hacer historia. Otra vez. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 5, 2026

La otra fecha: 17 de octubre. El 29-N es desde ya la fecha más importante en el calendario de la política española, pero no la única que se ha marcado en rojo en los últimos días/horas. El fin de semana Sumar anunció que el 17 de octubre lanzará su nueva coalición: el Frente Amplio. Y salvo giro inesperado de guion, ese mismo día dará a conocer a su nuevo líder tras el paso a un lado de Yolanda Díaz.

A la vista del inminente adelanto electoral, el domingo las formaciones embarcadas en la refundación de Sumar (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comuns) decidieron mantener una reunión para dar (mostrar) un empujón al proyecto y sobre todo colar la fecha el 17-O en la agenda.

Moviendo ficha. En la reunión, telemática, participaron los cinco ministros de Sumar en el Gobierno, además de pesos pesados de otras formaciones, como Antonio Maíllo por parte de IU, Rita Maestre y Eduardo Fernández (Más Madrid) o Candela López (Comunes). Para hoy se prevé otro encuentro, más amplio, con Chunta Aragonesista, Més, Compromís y Equo. La idea: ir perfilando y articulando el proyecto de cara al sábado 17. Sobre la mesa está además la gran incógnita: quién liderará el intento de reflotar el grupo en noviembre.

UN VISTAZO A...

En las quinielas hay un nombre que suena con especial fuerza: Mónica García, ministra de Sanidad y quien inicialmente se había presentado como candidata de la formación a las elecciones autonómicas de Madrid. No es el único nombre con el que se especula. Resuena también el de Ada Colau, Ernest Urtasun o Pablo Bustinduy, aunque el actual ministro de Asuntos Sociales y Agenda 2030 se ha autodescartado en varias ocasiones. Sea quien sea el cabeza de lista, no lo tendrá nada fácil: el frente Amplio tiene ante sí el complicado desafío de dar con un candidato fuerte, conocido y de consenso que lidere el sprint electoral hasta el 29-N.

Las movilizaciones en la calle nos dejan claro que no hay legislatura sin vivienda. Hemos empujado para frenar los desahucios y las subidas del alquiler. Pero no vamos a parar hasta que tener casa sea un derecho. El 17-O lanzamos el Frente Amplio para llevar esta batalla más lejos y poner lo mejor de cada uno. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) October 4, 2026

¿Y el resto de la izquierda? La pregunta del millón. Antes de que sonasen con fuerza los tambores prelectorales, a comienzos de septiembre, Podemos hizo su propio movimiento: su número dos, Irene Montero, anunció su disposición a concurrir a unas "primarias abiertas a todo el mundo" (no restringidas a militantes del partido) que la refuercen como candidata a las elecciones generales. Desde entonces su formación ha insistido en esa idea que es al mismo tiempo un órdago al resto de la izquierda: primarias abiertas para confeccionar una candidatura amplia. En 2023 los morados ya reivindicaron esa misma idea, lo que complicó durante meses las negociaciones para llegar a un acuerdo con Sumar.

Pendientes del calendario. Como casi todo lo que ocurre en política, ni las fechas ni los anuncios son casuales. Ni improvisados. La decisión de Sánchez ha puesto en marcha una maquinaria administrativa con plazos bien medidos: mañana mismo el BOE debería recoger la convocatoria electoral, lo que abrirá a su vez un período de 10 días para registrar coaliciones electorales. Si hubiese candidatura unitaria y un proyecto conjunto entre Frente Amplio y Podemos, dispondría de diez días más, hasta el 26 de octubre, para presentar sus listas. En ese caso, claro, queda en el aire el alcance y contenido de la cumbre prevista para el 17.

Las matemáticas electorales. Pactos, calendarios y candidatos aparte, algo está claro: la izquierda se enfrenta a un escenario complicado. Aunque el desahucio de Maricarmen ha centrado gran parte del debate político en torno a la crisis de la vivienda, los sondeos muestran un tablero político muy fragmentado, con la extrema derecha en clara alza. El barómetro de 40dB publicado hoy por El País muestra que el PP cae ligeramente hasta una intención de voto del 31,6% y Vox sube al 18,4%, casi dos puntos porcentuales más que los que registraba hace un año. Juntos suman el 50%.

¿Y la izquierda? En general, cae. El PSOE pierde 4,3 puntos y se queda en el 27,4%. Sumar ralentiza su caída, pero no evita igualmente bajar al 5,6%. Podemos se estabiliza en torno al 2,7% de intención de voto. No es un panorama fácil para una revalidación del Gobierno de Sánchez, que esta mañana remarcaba precisamente la necesidad de alcanzar una “mayoría mucho más amplia”. Uno de los argumentos en contra del adelanto electoral que se escuchaba este fin de semana en la izquierda es el escaso margen que deja la convocatoria del 29-N a Sumar o Podemos para aproximar posturas.

En las elecciones generales de julio de 2023, el PSOE arañó 121 escaños y Sumar 31, frente a los 137 de PP y 33 de Vox. A esa suma de las cuatro principales formaciones se añadían los diputados de partidos como ERC (7), Junts (7), EH Bildu (6), PNV (5), BNG (1), CCA (1) y UPN (1). Desde entonces el panorama ha cambiado de forma clara: alza de Vox, pérdida de influencia a nivel regional de Podemos y una ruptura en la izquierda evidenciada ya a finales de 2023, cuando los morados rompieron con Sumar y se pasaron al Grupo Mixto.

La incógnita es si Frente Amplio logrará cambiar esa foto, movilizando de paso a los votantes de la izquierda, o se quedará en un simple (el enésimo) ejercicio de rebranding.

Imagen | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

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