El pasado 30 de agosto, la NASA lanzó con éxito el Nancy Grace Roman, el telescopio que pretende convertirse en el detective de la materia oscura. Desde entonces, todo ha sido una sucesión de buenas noticias. Cada maniobra fue mucho más precisa que en el mejor de los escenarios previstos, por lo que ahorró combustible para 12 años adicionales. Las primeras imágenes de prueba que se enviaron a medida que calibraba sus instrumentos tuvieron un rendimiento muy bueno, a pesar de no haber alineado aún todos sus espejos.

En general, el Roman, como se le conoce coloquialmente, ha superado todas las expectativas que había sobre él. Por eso, la NASA espera con emoción sus primeras imágenes oficiales. Tal es la emoción que se ha propuesto compartirlas con el mundo entero e incluso ofrecer a quien lo desee adoptar uno de sus píxeles. No es broma, quédate con esta información.

7 de diciembre. Esa es la fecha en la que la NASA presentará las primeras imágenes públicas del telescopio Roman. Será durante la reunión anual de la Unión Geofísica Americana (AGU), en San Francisco, pero el anuncio podrá verse en directo tanto en las plataformas online de la NASA como en los canales de la AGU. Será a las 15:30 del este de Estados Unidos (21:30, hora peninsular española). Una vez finalizado el anuncio, las imágenes se publicarán de forma permanente en la web de la NASA. Un día después, la NASA hará una presentación para medios de comunicación, en la que dará más información sobre las imágenes.

Mano a mano con el Hubble. El Nancy Grace Roman tiene un campo de visión mucho más amplio que el del Hubble. Eso le permite cartografiar una región de cielo mucho mayor de un solo vistazo, por lo que le será mucho más fácil encontrar puntos interesantes de estudio. No obstante, esto no deja obsoleto al Hubble, sino todo lo contrario. El veterano telescopio espacial, con su campo más pequeño, puede apuntar a una zona concreta y observarla en otras longitudes de onda, como el ultravioleta, que el Roman no cubre. Por eso, si el Roman encuentra, por ejemplo, una lente gravitacional de interés, los científicos podrán recurrir al Hubble (o a otros telescopios como el James Webb) para analizar esas coordenadas con más detalle.

Organiza tu propio evento. La NASA anima a la comunidad internacional a organizar eventos para emitir el anuncio de las primeras imágenes del Roman. Puedes verlas en la comodidad de tu sofá, pero quizás un planetario o museo de ciencias de tu ciudad decida organizar una actividad para que muchas personas puedan verlo y asombrarse juntas.

Adopta tu píxel. En otro intento más de hacer partícipe a la sociedad de este gran hito, la NASA ha puesto en marcha una iniciativa para adoptar píxeles de la primera imagen que se emita del Nancy Grace Roman. Si quieres el tuyo, solo tienes que entrar a este enlace y dar tu nombre, apellidos y correo electrónico. Inmediatamente recibirás un certificado de la adopción. Además, el correo que proporciones se usará para recuperar tu píxel más adelante. Solo se asignará un píxel por email. Yo ya tengo el mío. El número 894.760.

Lógicamente, un píxel de las imágenes es un puntito de la inmensidad del Universo. No se ve nada. Sin embargo, de forma simbólica, puedes decir que posees una mínima parte de la luz captada por el telescopio más esperado de los últimos años. Es emocionante, aunque la imagen completa lo será muchísimo más. No te olvides de conectarte el 7 de diciembre para no perderte el anuncio.

Imagen | NASA

En Xataka | Llevamos años estudiando los planetas de TRAPPIST-1 con una gran esperanza. El James Webb acaba de tumbarla



