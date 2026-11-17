Todas las entradas y circunvalaciones de Madrid y Barcelona están teñidas por el mismo color en Google Maps: rojo. Es el resultado de unas ciudades que demuestran cada mañana sus problemas de movilidad pero, sobre todo, es el resultado de una nueva huelga de maquinistas que ha paralizado Cercanías y Rodalies.

La huelga. Semaf, el sindicato de maquinistas ferroviarios más importante, CCOO, UGT y otros grupos sindicales tienen convocado para hoy 17 de noviembre un paro de 24 horas. Es el segundo que se produce con motivo de las reclamaciones para mejorar la seguridad en los trenes de nuestro país después de que el 10 de noviembre ya se parara.

La convocatoria de huelga también contemplaban paros el día 12 de noviembre pero, finalmente, se desactivaron después de algunas medidas tomadas por el Gobierno. Con todo, Semaf los considera insuficientes y tienen más reivindicaciones a las que no se han dado respuesta por lo que hoy han vuelto a los paros.

Madrid colapsada

Barcelona colapsada

Colapsadas. Un día más, Madrid y Barcelona vuelven a estar colapsadas. Ambas ciudades hace tiempo que dan muestras de agotamiento por las mañanas, con atascos constantes. Es esencial con este escenario que los servicios de Cercanías y Rodalies de Renfe funcionen correctamente pero con la huelga, la situación es todavía más complicada.

Hay que sumar que en ambos servicios hace tiempo que se denuncian averías y retrasos constantes. De hecho, en Madrid se están comprando nuevos trenes y se está renovando parte de la infraestructura. En Rodalies se invertirán 1.400 millones de euros hasta 2029.

Los servicios mínimos. Según Renfe, no se están cumpliendo. Es el mensaje que han mandado en sus redes sociales a través de las cuentas de Cercanías Madrid y Rodalies. Estos servicios mínimos eran de un 75% en hora punta y del 50% en el resto del día, superiores a los de la pasada huelga general.

A pesar de los mensajes en los que se asegura que los servicios mínimos no se están cumpliendo, esta vez las cuentas en redes sociales no han informado de qué líneas son las más afectadas o si alguna de ellas está cortada, como sí se hizo en el paro del pasado 10 de noviembre.

La posición de los sindicatos. A preguntas de Xataka, en Semaf se muestran contrariados con estas declaraciones. Aseguran que imponer unos servicios mínimos del 75% en hora punta son claramente abusivos y que solo tratan de diluir la protesta. Además, rechazan que los trabajadores estén incumpliendo los servicios mínimos y señalan a la empresa.

Según su posición, la empresa no está gestionando como debiera la huelga. Señalan que la organización de los servicios mínimos debe contemplar el volumen de trabajo de cada trabajador y cuántos trenes salen, recalcando que es esta gestión la que no se está realizando correctamente e impide a algunos trenes salir de cabecera.

¿Qué se pide? En la página web del sindicato se pueden leer las 10 reivindicaciones que reclaman al Gobierno para mejorar la seguridad de los maquinistas y los pasajeros. Algunas de ellas ya se han tenido en cuenta, como:

Cambios en la forma de actuar de los maquinistas si el sistema LZB de seguridad (el utilizado en el corredor andaluz) se cae.

Mejoras para garantizar una doble verificación en las órdenes dadas por los controladores desde los CRC.

Cambios para la tripulación de los trenes en los que se tendrán en cuenta exigencias de seguridad y no tanto comerciales para garantizar el personal mínimo a bordo que debe llevar un tren.

Sin embargo, reclaman que no se ha dado respuestas a otras reivindicaciones o que se están incumpliendo lo acordado tras el accidente de Adamuz (Córdoba) el primero de este año. Por ello, entre otras reclamaciones, siguen pidiendo lo siguiente:

Redundancia en los sistemas LZB y ERTMS para que, en caso de caída, la responsabilidad no recaiga únicamente sobre los controladores.

Plan de contingencia en caso de activarse una alerta meteorológica y que, dependiendo de la región, automáticamente se sepa qué trenes pueden o no prestar servicio y en qué volumen de tráfico.

Creación de un grupo de trabajo conjunto supervisado por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) que centralice los reportes aportados por los maquinistas durante la marcha y así se pueda ver qué tramos presentan irregularidades y en qué situación se encuentra para saber si Adif ha revisado o no las vías o el terreno.

Seguimiento con un grupo de trabajo conjunto de las Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV) y el estado de las mismas con reuniones periódicas

Foto | Carel3DS

En Xataka | Cómo saber dónde está cualquier tren de Renfe en España en tiempo real, y saber si tiene algún retraso