Si nada cambia (y parece difícil) en febrero la guerra de Ucrania cumplirá cinco años, un lustro de enfrentamientos que se ha saldado con decenas de miles de fallecidos en ambos bandos, un gasto millonario en armamento y ayuda humanitaria y, en general, un tensionamiento en la geopolítica mundial que parece lejos de aflojarse. Hay sin embargo un negocio al que el conflicto parece estar sentándole bastante bien: el comercio ilegal de ámbar ‘made in Ucrania’.

La guerra ha hecho que el esfuerzo regulador activado por Kiev en 2019 pasase a un segundo plano. Hoy la prioridad no es el ámbar, sino el frente.

El negocio del ámbar. China es un mercado de 1.400 millones de potenciales clientes, lo que explica que no haya sector que no sueñe con abrirse camino allí. Si hablamos de ámbar los negocios cuentan además con un aliciente extra: el gigante asiático muestra un interés especial por esta resina fosilizada y preciada en joyería. Tanto, que los exportadores polacos (referencia en el sector) estiman que alrededor del 40% de la producción acaba en China y el Sudeste Asiático.

Los compradores de Pekín, Shanghái, Shenzhen o el resto de metrópolis chinas también despertaron el interés de otros exportadores de ámbar, como Rusia o Ucrania. Y es lógico. AFP recuerda que el aumento de demanda generado en Asia hizo que el sector viviese su particular ‘fiebre del oro’, con valores que se dispararon un 1000% entre 2010 y 2015.

Safwan Thottoli (Unsplash).

La ‘cara B’ del negocio. Al calor de ese porcentaje, hubo quien decidió lanzarse a la extracción de ámbar sin reparar en los daños que pudiera causar al medioambiente o las líneas rojas que establece la ley. El resultado fue una “mafia del ámbar” que, lamenta Olena Belichenko, de la Asociación Internacional del Ámbar (IAA), causó un “verdadero caos” y una “catástrofe” ecológica.

“La minería se realizaba ilegalmente, el medio ambiente sufría graves daños y nuestros recursos fueron saqueados durante 30 años”, concuerda Oleg Bogelsky, de Amber Galbin, una empresa minera que opera en Rivne, al oeste del país.

La hemeroteca demuestra que tienen motivos para quejarse. En 2017 National Geographic publicó una amplia crónica en la que alertaba de la “minería ilegal” de ámbar en “el salvaje oeste de Ucrania”. Más allá de su impacto en el terreno, con “miles de hectáreas de bosques de pinos y abedules devastados”, su reportero John Wendle hablaba también de bandas que recurrían a las armas para disputarse los mejores yacimientos y “rumores sobre funcionarios corruptos”.

Y llegó 2019. El panorama cambió en 2019, cuando el Gobierno de Ucrania impulsó nuevas normas para “regular” la extracción de ámbar. La idea era promover la extracción legal y, de paso, frenar el mercado negro.

Resulta difícil saber hasta qué punto se alcanzó ese último objetivo, pero los datos de Aduanas sugieren que como mínimo el cambio de 2019 ayudó a desviar mercancía al cauce legal: las exportaciones oficiales de resina sin procesar se dispararon en cinco años, pasando de 0,6 toneladas en 2020 a 88,8 en 2025.

Nuevas prioridades. Por más preocupante que fuese el mercado ilegal de ámbar y su impacto económico, medioambiental y social, el 24 de febrero de 2022 el asunto pasó a un segundo (o tercer) lugar en la lista de prioridades de Kiev. Ese día las tropas rusas avanzaron hacia Ucrania, iniciando una guerra que sigue enquistada casi un lustro después y acumula decenas y decenas de miles de muertos en ambos bandos. Esa situación ha llevado al Parlamento ucraniano a ir prorrogando desde entonces la ley marcial para centrarse en la guerra.

¿Qué tiene que ver con el ámbar? Que según la agencia AFP ese cambio de prioridades ha afectado al celo regulador que se activó con las nuevas normas de 2019. No se trata de que se hayan derogado, sino de si en plena guerra se siguen realizando inspecciones y auditorías que permitan a las autoridades controlar el negocio. Y dada la situación actual en Rivne hay motivos para ser escépticos.

El problema lo reconoce Mykola Kotniuk, de la Asociación de Empresas de Ámbar de Ucrania, quien asume la posibilidad de que a día de hoy haya gente extrayendo resina cuando solo tiene permiso para trabajos piloto o sondeos.

La lógica es muy sencilla: tras más de cuatro años de guerra, toca priorizar recursos. Y la industria minera no parece estar en primer lugar. “Algunos explotadores del subsuelo abusan de su posición y, tal vez, algunos extraen recursos de forma ilegal”, añade el responsable de la patronal del sector.

Más que sospechas. Durante su investigación AFP charló con un directivo de la industria ucraniana que asegura que entre el 60 y 70% del ámbar del país es de origen ilícito. Sea o no cierto, la misma agencia cita un dato oficial: desde 2024 Ucrania ha abierto 360 investigaciones por la extracción y posesión ilegal de ámbar, según datos de la Fiscalía Ambiental.

Entre ellas se cuenta una red minera descubierta en junio. El negocio estaba liderado por un funcionario y se le achaca un daño ambiental valorado en ocho millones de dólares. Con todo, desde el sector hay quien matiza también que las infracciones flagrantes representan casos “aislados”.

Imágenes | UNDP Ukraine (Flickr) y Safwan Thottoli (Unsplash)

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