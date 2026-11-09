Ucrania está fabricando ataúdes de acero para sus soldados, y están diseñados para mantenerlos vivos en el frente

En el frente de Ucrania está apareciendo una nueva clase de vehículo militar que parece sacado de una película distópica: una caja de acero blindada, estrecha y cerrada, montada sobre un robot. Su aspecto recuerda al de un ataúd, pero su propósito es exactamente el contrario. En una guerra donde incluso rescatar a un herido puede convertirse en una misión suicida, estas cápsulas están empezando a cambiar las reglas de la supervivencia.

Una cápsula de 344 kilos que funciona como refugio móvil. El Caseevak está fabricado con acero blindado Armox 500T de 3,5 milímetros de espesor y un revestimiento interior de polietileno de alta densidad HDPE 1000, pensado para amortiguar golpes y vibraciones. Incorpora ventilación, calefacción en el suelo, iluminación, botiquín y puertas laterales y traseras que facilitan la entrada del herido desde distintas posiciones.

También dispone de cámaras diurnas y nocturnas y un intercomunicador para mantener el contacto con el ocupante. La cápsula pesa 344 kilos y, junto con la plataforma robótica, alcanza los 1.031 kilos. Sus desarrolladores trabajan además en sensores capaces de transmitir las constantes vitales del soldado a los sanitarios durante el trayecto, una función que todavía está en desarrollo.

80 km de autonomía para atravesar una zona de muerte. La cápsula viaja sobre el Murakha, un robot de orugas impulsado por dos motores eléctricos de 8 kW cada uno y una batería de 35 kWh refrigerada por líquido. Según el fabricante, puede recorrer hasta 80 kilómetros y dispone de diferentes sistemas de control y comunicación, entre ellos enlaces de radio, LTE, Starlink y fibra óptica. Esta variedad busca mantener el contacto incluso en zonas donde las interferencias electrónicas dificultan las operaciones.

Plus: el fabricante afirma haber realizado pruebas balísticas del acero a 50 metros con distintos calibres, aunque eso no equivale a demostrar que la cápsula resista cualquier ataque. Por esa razón, la compañía también estudia incorporar blindaje de rejilla, sistemas de guerra electrónica y otras defensas específicas contra drones FPV.

Interior del Caseevak

Un soldado pasó 33 días atrapado y terminó saliendo dentro de uno. La utilidad de este concepto ya tiene un precedente extraordinario, aunque protagonizado por otro vehículo. Un soldado ucraniano herido permaneció 33 días atrapado detrás de las líneas rusas mientras sus compañeros intentaban rescatarlo.

Tras seis intentos fallidos, el Primer Batallón Médico de Ucrania consiguió evacuarlo utilizando el MAUL, un robot terrestre equipado con una cápsula blindada de aspecto igualmente funerario. La operación duró menos de seis horas y cubrió aproximadamente 64 kilómetros, unos 37 de ellos con una rueda dañada tras pisar una mina. Durante el regreso, el vehículo sufrió además el ataque de un dron ruso, pero el soldado sobrevivió protegido dentro de la cápsula y pudo recibir atención médica al llegar a territorio controlado por Ucrania.

Los drones están convirtiendo los rescates en misiones robóticas. El problema al que responden estos vehículos no es únicamente la intensidad de los combates, sino la vigilancia permanente del campo de batalla. Los drones FPV pueden localizar y atacar ambulancias, vehículos militares y equipos de evacuación, mientras las minas y la artillería complican las rutas terrestres. En esas condiciones, enviar a varios sanitarios a buscar a un herido puede exponer a nuevas personas a morir o resultar heridas.

Los robots terrestres permiten trasladar suministros y evacuar soldados sin introducir otro equipo humano en la zona más peligrosa. El MAUL, desarrollado originalmente por el Primer Batallón Médico y comercializado posteriormente por DevDroid, alcanza según sus responsables los 70 km/h y cuesta unos 19.000 dólares por unidad.

De transportar munición a transportar vidas. La plataforma Murakha no nació exclusivamente para evacuar heridos. Su familia de robots ya se utilizaba para tareas logísticas, como transportar alimentos, equipamiento y suministros cerca del frente, y el fabricante afirma que aproximadamente el 80% de sus componentes son ucranianos. Caseevak representa un paso más: adaptar esa movilidad a las necesidades de una persona vulnerable, que debe permanecer protegida, comunicada y en condiciones razonables durante el traslado.

La cápsula todavía tiene limitaciones evidentes, por ejemplo, su blindaje no garantiza resistir un impacto directo de cualquier munición y depende de que el robot consiga atravesar terrenos minados, obstáculos y ataques enemigos. Pero la lógica de su diseño resume una de las transformaciones más llamativas de esta guerra: cuando sacar a un soldado del frente se vuelve demasiado peligroso para otros soldados, la alternativa puede ser encerrarlo en una caja de acero y confiar su regreso a una máquina.

Imagen | Robotic Complexes

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