El corazón no solo necesita que duermas entre siete y ocho horas: también importa cuándo te acuestas

Uno de los consejos que más se ha repetido últimamente es la necesidad de dormir entre siete y ocho horas diarias si queremos tener una muy buen salud. Sin embargo, los últimos análisis que se han hecho van un poco más allá de las horas que invertimos en nuestro sueño y le están comenzando a dar más importancia a la regularidad que seguimos.

La monitorización. Para poder indagar sobre la importancia de irse a dormir siempre a la misma hora, un estudio presentado en las sesiones científicas de la Asociación Americana del Corazón analizó los datos obtenidos por 10.362 adultos que contaban con pulseras Fitbit.

Con una media de edad de 53 años y una muestra mayoritariamente femenina, las personas que se prestaron a hacer este estudio no contaban con ninguna enfermedad cardiaca o metabólica al inicio de la enfermedad. Esto fue fundamental para ver lo que ocurría a lo largo del estudio, que se alargó durante unos seis meses, acumulando más de un millón de noches en datos. Pero una vez terminado de analizar el patrón del sueño, se siguió lo que les ocurría en su salud durante 3,7 años de mediana.

Las conclusiones. De manera preliminar, se pudo ver que los cambios en el horario de sueño de una noche a otra se asociaron con un riesgo de entre un 20 y un 23% mayor de sufrir eventos cardiacos graves. Pero además, cada 29 minutos extra de variación en la duración del sueño habitual disparó un 24% el riesgo combinado.

Hay matices. Este estudio, aunque muestra datos muy interesantes, todavía tiene que ser revisado por pares para acabar publicado en una revista científica, por lo que todavía puede haber algún problema con la metodología asociada. Además, se trata de un estudio observacional, lo que significa que detecta una asociación matemática, pero no puede demostrar de forma contundente una relación de causa y efecto.

Podría ocurrir que las personas con horarios más irregulares también tengan trabajos más estresantes o peores hábitos alimenticios que influyan en su corazón, y que no esté relacionado directamente con sus ciclos nocturnos.

Hay precedentes. A este estudio de Harvard se suman también otras investigaciones de renombre que siguen esta misma línea. Por ejemplo, un estudio publicado en 2024 siguió a un total de 72.269 adultos y mostró que dormir las horas recomendadas compensa el riesgo cardiaco en personas moderadamente irregulares, pero falla en los muy irregulares.

Y si nos vamos más al norte, un estudio finlandés con 3.200 personas apuntó a que variar la hora de despertarse no mostró un efecto nocivo claro, pero la variabilidad en la hora de acostarse y en el punto medio del sueño sí disparó el riesgo cardiovascular.

Imágenes | Polina

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