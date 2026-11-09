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MediaMarkt tiene esta aspiradora Dyson por menos de 250 euros: potencia de 115 AW y con varios accesorios

Ofrece hasta 40 minutos de autonomía e ideal para hogares con mascotas

Aspiradora Dyson V8 Absolute Mediamarkt
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Fran León

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Las aspiradoras Dyson son de las más demandadas por quienes quieren un dispositivo de limpieza para su hogar con buena calidad. Eso sí, suelen ser bastante caras, pero ahora, en MediaMarkt, hemos encontrado una oferta para este modelo con buena relación calidad-precio. Estamos hablando de la Dyson V8 Absolute, una de las superventas de la firma que ahora está rebajada a 249 euros.

Dyson - Aspirador de escoba recargable Dyson V8 advanced con Ciclones 2 Tier Radial?.

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PVP en MediaMarkt — 249,00 Carrefour — 269,00 El Corte Inglés — 289,00 PcComponentes — 339,90
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Potencia, versatilidad y diseño pensado para hogares con mascotas

Dyson V8 Absolute

La Dyson V8 Absolute destaca por su ligereza y versatilidad, pesando poco más de 2,5 kg. Está impulsada por el motor digital de la marca y tecnología ciclónica Root Cyclone, ofreciendo una potencia de succión constante de hasta 115 AW para lidiar tanto con la suciedad superficial como con la más incrustada.

Ha vuelto a Action (sólo hasta mañana) la oferta de la batería externa Philips original con carga rápida y varios puertos
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Uno de sus mayores atractivos para el día a día es su cabezal Motorbar con tecnología antienredos, integrado por 43 peines diseñados específicamente para evitar que el pelo largo y el pelo de mascotas se queden enredados en el cepillo desviándolos directamente hacia el dispositivo. Además, incluye el cabezal Fluffy con rodillo de nailon suave, perfecto para aspirar con precisión polvo fino y partículas grandes en suelos duros sin rayarlos.

Su batería proporciona hasta 40 minutos de autonomía sin pérdida de succión en los modos de potencia estándar, y mediante un simple clic el aparato se convierte en una cómoda aspiradora de mano, ideal para limpiar sofás, colchones, esquinas altas o el interior del coche gracias a la boquilla rinconera incluida.

⚡ EN RESUMEN: oferta para aspiradora dyson v8 absolute hoy

 LO MEJOR

  • Tecnología antienredos eficaz: olvídate de tener que cortar con tijeras los pelos de mascotas o cabellos largos enredados en el cepillo.
  • Versatilidad 2 en 1: se transforma en aspiradora de mano en segundos para llegar a cualquier rincón, muebles o tapicerías.

❌ LO PEOR

  • Autonomía limitada en máxima potencia... Si utilizas el modo turbo de forma continuada, la batería se reduce considerablemente frente a los 40 minutos del modo estándar.
  • Gatillo de pulsación continua... A diferencia de modelos más recientes de la marca, requiere mantener pulsado el gatillo durante toda la limpieza.

💡 CÓMPRALO SI... Eres dueño de mascotas, es una opción fantástica para atrapar pelos de perro o gatos en alfombras, moquetas y sofás de forma rápida.

⛔ NO LO COMPRES SI... Vives en una casa o piso muy grande, ya que si necesitas limpiar superficies de gran tamaño de una solo sentada sin preocuparte por la batería o el tiempo de carga, los modelos superiores con autonomías de 60 minutos o más se adaptarán mejor a tus necesidades.
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