Mercadona ha encontrado un filón para crecer más allá de su marca blanca y la comida preparada: el turismo

Hoteles, restaurantes, agencias, guías… Cuando uno piensa en quienes están haciendo fortuna con el 'boom' turístico de España la mente se va directamente a la hostelería y negocios vinculados, como los pisos vacacionales. Hay sin embargo otros sectores en los que el flujo de visitantes se siente con una fuerza parecida, como el comercio o la alimentación. Lo muestran con una claridad pasmosa los datos de una de las firmas más relevantes del retail nacional, Mercadona.

En sus tiendas los turistas suponen un nicho de negocio tan importante que en 2025 dejaron 1.800 millones de euros y acapararon el 4,5% de las ventas brutas.

Una cifra: 134.700 millones. Que el turismo es un enorme negocio no es ninguna novedad. El INE calcula que el año pasado el gasto acumulado de los visitantes extranjeros rondó en España los 134.700 millones de euros, un 6,8% más que en 2024, cuando ya había experimentando un alza anual del 16,1%. Y (a la espera del último trimestre) todo indica que la tendencia seguirá en 2026.

Primero, porque el flujo de viajeros sigue creciendo a buen ritmo. Segundo, porque esa mayor afluencia llega acompañada de un incremento del gasto: solo entre enero y agosto de este ejercicio los turistas extranjeros desembolsaron casi 99.900 millones de euros, un 8% más que durante el mismo período de 2025.

Un porcentaje: 4,5%. El aumento de turistas se deja sentir en los alquileres vacacionales, restaurantes, hoteles… y las cuentas de una de las grandes cadenas del retail español, Mercadona. En diciembre Expansión publicó un artículo que muestra cómo la huella de los visitantes extranjeros en la cadena no ha parado de crecer en los últimos años, tanto en términos netos (millones facturados) como en el peso que esos ingresos tienen en la contabilidad global de la empresa.

Si en 2021 la cadena de Juan Roig ingresó 750 millones de euros gracias a las ventas a turistas, lo que supuso el 2,7% de los ingresos brutos de aquel año, en 2025 la foto era ya bien distinta. En diciembre Mercadona esperaba cerrar el año con un volumen de ventas a turistas de 1.800 millones de euros, lo que elevaba su aportación al total de la facturación bruta de la compañía hasta el 4,5%.

Los datos se calculan gracias a las compras pagadas con tarjetas extranjeras y son interesantes porque muestran una progresión sostenida durante el quinquenio.

Un año: 2021. El último lustro ha sido cualquier cosa menos aburrido en el sector turístico, que ha pasado de sufrir la resaca de la pandemia a moverse en resultados récord. Las tablas del INE muestran que en 2021 España recibió 31,2 millones de turistas extranjeros, 71,6 en 2022, 85,2 en 2023 y 93,7 en 2024. En 2025 fueron 96,8 y el sector sueña ya con alcanzar la barrera de los 100 millones.

Son cifras importantes porque ese alza ha ido pareja de un incremento en el gasto turístico: de 34.900 millones en 2021 a 134.712 millones el año pasado.

Gasto total realizado por los turistas no residentes en España.

CCAA con mayor participación del gasto.

En la playa... y los súper. Todos esos datos parecen haber tenido un reflejo claro en las cuentas de Mercadona. Según la información de Expansión, en 2021 los turistas se dejaron en las tiendas de la cadena 750 millones, lo que supuso el 2,7% de sus ingresos brutos totales. En 2022 esos valores se situaban ya en 1.060 y 3,4%, respectivamente; en 2023 ascendían a 1.340 y 3,8% y en 2024 marcaban 1.550 y 4%. En 2025 se esperaba alcanzar los 1.800 millones de euros (4,5%).

Por supuesto, la cadena de Juan Roig no es la única que se beneficia de la llegada de visitantes de otros países. El turismo y el aumento de la población, impulsada por la inmigración, se nota en el conjunto del comercio minorista. Se calcula que en 2024 las ventas de las grandes cadenas alcanzaron los 50.225 millones de euros. Y el sector esperaba disfrutar de una subida del 3,8% en 2025.

Una pregunta: ¿Era esperable? Sí. Y no solo por el aumento del turismo, lo que se traduce en un mayor número de potenciales compradores extranjeros. La patronal de los supermercados, AEDAS, calcula que en las zonas más turísticas estos llegan a representar alrededor del 18% del total de consumidores.

Y si por algo destaca Mercadona es por su amplia implantación en el territorio español, con cerca de 1.600 tiendas repartidas por España y una amplia presencia en la Comunidad Valenciana. De hecho a nivel general se calcula que su cuota de mercado en el sector ronda ya el 30% (un porcentaje alto que incluso rebasa en algunas regiones), muy por encima del resto de sus competidores.





Una versión anterior de este post se publicó en diciembre de 2025.

Imágenes | Pedro López (Flickr) y Mercadona

Vía | Expansión

En Xataka | Los supermercados Action han pasado de ser unos desconocidos a conquistar media Europa. En España no lo tendrán fácil