Ni vino de Asia ni lo trajeron los romanos: el mapa que desvela el verdadero origen del castaño en Europa

Pocos árboles hay tan característicos y emblemáticos a lo largo y ancho de toda Europa como el castaño. Y que se puedan exprimir tanto: da frutos (es época y en la airfryer se preparan en un pispás), da madera, sirve como leña y por supuesto, decora bosques y parques urbanos.

La historia de su distribución es tan difusa que se pierde en la noche de los tiempos y aunque su expansión se atribuye históricamente a los romanos, la realidad es que estaba presente en buena parte de Europa antes del último periodo glaciar y cuando más se extendió fue en la Edad Media como alternativa al cereal en regiones montañosas poco aptas para la agricultura. Por eso este mapa de la distribución del castaño no se limita a la ecología, sino que es también una cartografía de la historia humana.

Saber dónde es autóctono el castaño y dónde lo ha plantado el ser humano ayuda a proteger su diversidad genética y a defenderlo de amenazas como el chancro (una enfermedad causada por un hongo) o el cruce con especies asiáticas. Además, sus bosques están en la lista de hábitats de interés europeo de la Directiva Hábitats, lo que obliga a los estados miembros a designar zonas para protegerlos. Sin embargo, su futuro con el cambio climático es incierto y un caramelo envenenado: mientras que va a ampliar sus fronteras, los modelos proyectados para la península ibérica apuntan a la reducción de zonas adecuadas para su existencia, especialmente en la franja mediterránea.

El mapa de la distribución del castaño en Europa

El mapa se enmarca dentro del conjunto de datos Mapas corológicos de las principales especies leñosas europeas (Chorological maps for the main European woody species) y toma como base inventarios forestales nacionales, literatura, observación de campo y criterio experto. La leyenda es simple: el color verde corresponde al área nativa probable y el naranja, a la introducida y naturalizada desde el Neolítico. Las "x" en ambos colores corresponden a poblaciones aisladas.

Mapa de distribución de Castanea sativa (castaño dulce)

Las zonas nativas resultan especialmente interesantes: las manchas dispersas están en el noroeste ibérico (Galicia y la cornisa cantábrica occidental), una franja pirenaica occidental, los Alpes occidentales y surorientales, el arco de los Apeninos italianos, los Balcanes meridionales (Pindo, Peloponeso y Calcídica) y una larga banda que bordea el sur del mar Negro, desde Anatolia hasta el Cáucaso.

Cabe recordar que este árbol sobrevivió a la última glaciación, así que conforme avanzaba el frío, su territorio se fue recortando y acabaron confinados en escasos refugios climáticos del sur del continente. El European Forest Genetic Resources Program explica que el castaño probablemente recolonizó el continente desde refugios, concretamente desde Turquía.

La zona introducida y naturalizada domina el centro y el oeste continental: casi toda Francia, el Reino Unido, el valle del Rin y Europa central, los Balcanes, islas como Córcega, Cerdeña y Sicilia, además de alguna mancha puntual en el norte de África. Las poblaciones aisladas son especialmente numerosas en Alemania, Europa central y el Mediterráneo. ¿Qué pasa con los países nórdicos o el Este? El clima limita su presencia: es un árbol de climas templados, con lluvias abundantes y sin sequía prolongada.





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Portada | Caudullo, G., Welk, E., San-Miguel-Ayanz, J. Chorological maps for the main European woody species







