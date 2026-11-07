China ya tiene fecha para pisar la Luna y su calendario pone contra las cuerdas a la NASA

Si en los inicios de la carrera lunar estadounidense su principal competidor era la Unión Soviética, ahora es China la que le pisa los talones a la NASA. La agencia de Estados Unidos está lista para enviar humanos a nuestro satélite en 2028. Al menos, eso es lo que está establecido en el calendario actual del programa Artemis. Hasta ahora, China no había sido muy clara sobre el estado de sus propio proyecto para llegar a la Luna. Sin embargo, el pasado fin de semana, durante la Séptima Conferencia de Vuelos Espaciales Tripulados, celebrada en Beijing, se anunció el calendario chino más detallado hasta la fecha. Con él vemos que, si la NASA da el más mínimo traspiés, esta vez podría perder la carrera.

Antes de 2030. El programa de exploración lunar chino ha sido anunciado por su diseñador jefe, Wang Xiang. Este ha explicado que constará de cuatro fases, con el lanzamiento tripulado definitivo antes de 2030. El primer paso será una prueba no tripulada del Long March 10A y la nave Mengzhou en órbita terrestre baja. Esto está programado para principios de 2027. Después, en 2028, se realizará una prueba no tripulada del Long March 10, que es más grande que el Long March 10A e incluye dos propulsores. En este test también se probará el módulo Lanyue, incluyendo descenso y ascenso en la superficie lunar.

Más tarde, en 2029 se lanzarán dos Long March 10, uno con el Mengzhou sin tripulación y otro con el Lanyue. Ambas naves se acoplarán en órbita lunar. Finalmente, se llevará a cabo el alunizaje tripulado. Se ha anunciado para antes de 2030, con lo cual debería hacerse también en 2029.

Tres piezas indispensables. En el calendario, por lo tanto, se mencionan tres piezas indispensables: el cohete Long March 10, la nave Mengzhou y el módulo lunar Lanyue. El cohete será el equivalente al SLS de la NASA, mientras que Mengzhou haría las veces de Orión y Lanyue sería el equivalente a los módulos lunares de SpaceX o Blue Origin.

En el alunizaje definitivo se lanzarán dos Long March 10, uno con la nave Mengzhou ya tripulada con tres astronautas y otro con el Lanyue. Ambos vehículos se colocarán en órbita lunar y se acoplarán entre ellos. Después, dos de los tres miembros de la tripulación pasarán al Lanyue para proceder al descenso. Finalizadas sus tareas en la Luna, volverán a la órbita lunar, pasarán a Mengzhou y emprenderán su regreso a la Tierra.

No hay un Artemis II. Algo que ha llamado la atención del calendario de exploración lunar de China es que no incluye una prueba como las que hizo la NASA con Artemis II o Apolo 8. Es decir, no va a haber una órbita tripulada alrededor de la Luna. Los astronautas solo viajarán en la fase definitiva, para el alunizaje.

Estados Unidos gana… de momento. El alunizaje definitivo del programa Artemis tendrá lugar con Artemis IV, la fase planeada para 2028. Eso situaría dicho calendario por delante del chino, en el que los astronautas deberían partir hacia la Luna en 2029. Sin embargo, cabe destacar que, si bien Orión y SLS están muy avanzados, tanto SpaceX como Blue Origin han experimentado ciertos retrasos con sus módulos lunares. Si estos no demuestran su buen funcionamiento individualmente, no podrán pasar a formar parte de Artemis, de modo que las siguientes fases se retrasarían. Si en ese tiempo China sigue avanzando a buen ritmo, podría adelantarles por la derecha.

Y no quieren que pase. Cabe destacar que Artemis no es un programa únicamente estadounidense. La NASA lo lidera junto a tres socios principales: la ESA, la agencia espacial japonesa (JAXA) y la canadiense (CSA). Aun así, Estados Unidos se ha tomado esto como un reto nacional. De hecho, en el último año la Casa Blanca ha dado mucho margen al administrador de la NASA, Jared Isaacman, para que tome las medidas que vea convenientes para acelerar el proceso. El propio Trump aseguró durante la noche electoral del pasado 3 de noviembre que Estados Unidos es la nación que lidera el espacio y, por lo tanto, “moldeará el futuro de la humanidad”. A pesar de la derrota republicana en el Congreso, no es esperable que se retire financiación de la que ya se ha concedido a la NASA.

La Luna es un reto para la nación, la gobierne quien la gobierne. Pero está claro que también lo es para China. El país asiático es bastante hermético con respecto a sus avances científicos, así que de momento nos tenemos que conformar solo con las fechas del calendario. Sabemos que los vehículos implicados en su propio programa lunar están probándose y avanzando a buen ritmo, pero posiblemente sus logros hagan menos ruido. Quizás nos enteremos del lanzamiento de su última fase cuando sea ya inminente. En ese momento, habrá que ver si la NASA ha logrado ya volver a pisar la Luna.

Imagen | 中国新闻社

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