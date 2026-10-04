China está preparando su llegada a la Luna de una forma peculiar: hasta 30 días comiendo, durmiendo y aseándose sin levantarse

La última vez que un ser humano caminó sobre la Luna fue en diciembre de 1972. Desde entonces hemos enviado sondas, orbitadores y módulos de aterrizaje, hemos fotografiado su superficie con un nivel de detalle impensable durante el programa Apolo y hemos aprendido mucho más sobre nuestro satélite. Pero ningún ser humano ha vuelto a pisarlo. Más de medio siglo después, regresar obliga a recuperar capacidades que llevaban décadas sin ponerse a prueba y a resolver de nuevo una pregunta muy básica: cómo preparar nuestro cuerpo para vivir, aunque sea durante unos días, en entornos gravitatorios muy distintos al de la Tierra.

China está intentando resolver esa parte menos visible de una misión lunar mientras avanza con el resto de su programa tripulado. Su objetivo oficial sigue siendo llevar astronautas a la superficie antes de 2030, pero una de las pruebas que ha realizado para prepararse no necesita un cohete ni una plataforma de lanzamiento. Necesita una cama. En el experimento Dixing-3, varios voluntarios pasaron 15 o 30 días sin levantarse, realizando tumbados incluso las actividades más cotidianas. La pregunta que hay detrás es mucho más seria de lo que parece: qué podemos aprender así sobre un viaje a la Luna.

Preparar el cuerpo para otra gravedad

Dixing-3 comenzó en mayo de 2026 y ya había concluido cuando sus resultados se presentaron en septiembre. El ensayo convirtió las actividades más ordinarias en parte del protocolo científico: los voluntarios tenían que comer, asearse, dormir, orinar y defecar manteniendo la posición establecida, al tiempo que se sometían a distintas mediciones fisiológicas. Algunos grupos realizaron además ejercicios pautados para evaluar posibles medidas de protección frente a los cambios que experimenta el organismo.

La clave está en la postura. Mantener el cuerpo con una inclinación de 6° y la cabeza más baja que los pies provoca un desplazamiento de fluidos hacia la parte superior y reduce la carga que soportan huesos y músculos de las piernas, dos cambios que permiten reproducir en tierra algunos efectos de la microgravedad. Dixing-3 fue un paso más allá: según explicó la investigadora Qu Lina, el ensayo incorporó también posiciones con la cabeza elevada para estudiar condiciones de gravedad reducida y las transiciones entre distintos entornos gravitatorios.

Un voluntario de Dixing-2 se somete a una de las mediciones médicas realizadas durante el experimento | Imagen: China Manned Space

Ese cambio de condiciones resulta especialmente relevante en una misión lunar. Durante buena parte del viaje, los astronautas están expuestos a microgravedad, pero al llegar a la superficie pasan a trabajar bajo una gravedad equivalente a aproximadamente una sexta parte de la terrestre. El organismo tiene que adaptarse así a un entorno que ni reproduce la Tierra ni mantiene la ausencia casi total de peso del trayecto. Para los investigadores chinos, entender esa transición importa porque afecta a sistemas como el musculoesquelético y el cardiovascular justo cuando la tripulación necesita moverse y trabajar sobre la superficie.

Los investigadores seguían en tiempo real a los 36 voluntarios del experimento Dixing-2 | Imagen: China Manned Space

El experimento tampoco estaba pensado únicamente para la Luna. China quiere disponer de contramedidas eficaces para estancias espaciales cada vez más prolongadas y, de hecho, un tripulante de Shenzhou 23 tiene prevista una estancia de un año en órbita. Dixing-3 servía para validar tanto medidas destinadas a ese tipo de vuelos como otras relacionadas con las condiciones de una futura misión lunar. Según el Astronaut Center of China, las intervenciones probadas mostraron buenos efectos protectores sobre huesos, músculos y sistema cardiovascular. De momento, sin embargo, los comunicados públicos consultados no ofrecen resultados detallados.

Voluntarios de Dixing-2 durante el experimento realizado en 2019 por el programa espacial tripulado chino Imagen: China Manned Space

Dixing-3 forma parte, además, de una línea de investigación que China lleva casi dos décadas desarrollando. El primer ensayo de la serie, Dixing-1, se realizó en 2007, y en 2019 llegó Dixing-2, mucho más ambicioso: 36 hombres permanecieron 90 días bajo un protocolo de reposo con la cabeza inclinada 6° hacia abajo y distintos programas de ejercicio. Los resultados publicados después mostraron que algunas de esas rutinas ayudaban a conservar la capacidad aeróbica y determinados parámetros de fuerza muscular, aunque la protección frente a la pérdida ósea seguía planteando dificultades. La NASA y la ESA utilizan también este tipo de estudios para analizar en tierra algunos de los efectos fisiológicos de los vuelos espaciales.

La inclinación de 6° con la cabeza hacia abajo permite reproducir en tierra algunos de los cambios fisiológicos asociados a la microgravedad | Imagen: China Manned Space

Todo ello ayuda a entender hasta qué punto una misión lunar depende de mucho más que un vehículo capaz de llegar hasta allí. Pekín trabaja ya en el Long March-10, la nave Mengzhou, el módulo de descenso Lanyue y el traje lunar Wangyu, cuatro elementos destinados a cubrir distintas etapas de una futura expedición tripulada. El experimento de reposo completa otra parte de ese puzle: la adaptación del propio astronauta. Es una preparación que el país está desarrollando con un horizonte declarado muy concreto, llevar a sus primeros seres humanos a la superficie lunar antes de 2030.

La próxima llegada de seres humanos a la Luna podría producirse dentro de muy pocos años. La NASA apunta ahora a comienzos de 2028 para regresar a la superficie con Artemis IV, mientras Pekín pretende realizar su primer alunizaje tripulado antes de 2030. Más de medio siglo después de Apollo 17, los dos programas recuerdan que regresar no consiste únicamente en repetir una hazaña tecnológica conocida. También exige volver a aprender cómo llevar hasta allí un organismo acostumbrado a la Tierra y conseguir que, después del viaje, pueda levantarse, moverse y trabajar bajo una gravedad completamente distinta.

Imágenes | China Manned Space

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