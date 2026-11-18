Nunca había vivido tanta gente en España. A comienzos de octubre residían en el país 49,93 millones de personas, lo que deja el censo a las puertas de la barrera psicológica de los 50 millones de empadronados. Se trata solo de eso: una marca con valor simbólico, pero España lleva años fijándose en ella, igual que lo hace en otra barrera no menos simbólica: la de los 100 millones de turistas extranjeros.

Que el INE contabilice más población que nunca no significa sin embargo que España disfrute de ‘buena salud’ demográfica. Si el padrón crece es básicamente gracias a la llegada de población inmigrante, gente nacida en otros países.

Los datos provisionales de 2025 muestran que en España hay menos nacimientos que defunciones, lo que arroja un saldo vegetativo en negativo, y en su último balance el propio INE reconoce que la población foránea (nacida en el extranjero) monopoliza el crecimiento de España. Para ser precisos, es la palanca que impulsa el 98,8% del aumento del padrón de residentes.

Eurostat acaba de confirmar que ese problema no es exclusivo de España, aunque nuestro país destaca en el mapa europeo cuando hablamos de fertilidad.

Y no por buenas razones.

Datos sobre población residente del INE.

En su último informe, publicado hace solo unos días, la Oficina Europea de Estadística muestra que en 2024 la tasa de fecundidad general de la UE cayó a 1,34 nacimientos vivos por mujer, una mala noticia por partida doble.

Primero, porque marca el nivel más bajo desde que se iniciaron los registros en 2001. Segundo, porque aleja a la UE de la tasa de reemplazo natural de 2,1 necesaria para que la población se mantenga establece por sí misma.

“En los últimos 20 años la tasa de fecundidad se ha mantenido sistemáticamente por debajo de la tasa de reemplazo natural de 2,1, variando entre 1,34 y 1,57 nacimientos vivos por mujer”, aclaran desde Eurostat. A modo de referencia, en 2021 la tasa de fecundidad de la UE marcaba 1,53 y en 2016 llegó a rozar 1,6. En España se situaba en 1,10 en 2024, el dato más bajo desde 2001 y lejos del 1,45 anotado en 2008. El indicador lleva en retroceso desde hace una década.

Lo más curioso llega al pasar de las tablas y gráficos de líneas a los mapas. Es entonces cuando se aprecia que nuestro país destaca por estar en la horquilla más baja de las tasas de natalidad, con prácticamente todas las provincias por debajo de la media europea del 1,34. De hecho solo la supera Almería (1,43), aunque Murcia también se acerca (1,32). Madrid marca un 1,09 y Barcelona 1,04.

No estamos a nivel de Mala (1,01), pero desde luego quedamos lejos de Bulgaria, que alcanzó una tasa de 1,72. El país balcánico es el que tiene también las madres más jóvenes. Allí en 2024 la edad media de las mujeres al dar a luz a su primer hijo fue 26,9 años, sensiblemente por debajo de la media comunitaria (29,9).

“Las tasas de fecundidad total fueron particularmente bajas en España (sobre todo en el noroeste y algunas regiones insulares) y en gran parte de Italia (especialmente en Cerdeña). Las tasas más bajas, inferiores a 1,00 nacimientos vivos por mujer, se observaron en 16 regiones españolas, siete polacas, cinco italianas, tres griegas y dos alemanas y lituanas”, explica el observatorio.

Que sus técnicos hablen expresamente del noroeste ibérico no es extraño.

El mapa recién publicado por Eurostat muestra que Ourense, Pontevedra, A Coruña, Zamora, León, Asturias y Cantabria muestran tasas de natalidad muy bajas, con indicadores situados por debajo de 1. En Ourense no llega a 0,9.

No se trata solo de la 'foto' fija. La tendencia tampoco es buena: la marca en la provincia gallega ahonda la caída que registra desde 2021, cuando su tasa era 0,93. Algo similar ocurre en Pontevedra o A Coruña, también en retroceso.

Imágenes | Eurostat

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