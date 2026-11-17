'GTA VI' está al caer y, superada la polémica por la ausencia de un formato físico de verdad y por lo que puede ocupar en consolas con un almacenamiento tan comprometido como Xbox Series S, la pregunta es por qué el juego más caro y ambicioso de la historia sólo va a 30 frames por segundo en todas las consolas, incluida PS5 Pro.

Y la respuesta es que no tiene nada que ver con el presupuesto, sino con una mezcla entre la ambición desmedida de este juego y la limitación de las consolas: el procesador.

Los 30 FPS. Hace unos días, cuando Rockstar confirmó que la predescarga del juego ya estaba disponible, también dio algunos detalles sobre el apartado visual. Hasta ahora, todo lo que hemos visto (incluidos los 30 minutos de Netflix) se ha visto corriendo en una PS5 base y se especulaba con que PS5 Pro podría tener algunas mejoras visuales y de rendimiento.

Lo primero sí parece asegurado, ya que la compañía detalló que "la experiencia visual en PS5 Pro presentará una mayor claridad de imagen gracias al PSSR y sombras con trazados de rayos". Sin embargo, también señalaron que el juego irá a 30 frames por segundo en todas las plataformas, lo que hizo que se levantara alguna queja porque cómo era posible que un juego con este presupuesto fuera sólo a 30 FPS.

El precio del fotograma. La respuesta es que no tiene nada que ver con lo que haya costado el juego, sino con los compromisos. Cuando el medio especializado Digital Foundry puso sus analíticos ojos sobre el vídeo de Netflix, comentaron que era "el ejemplo de renderización en tiempo real más impresionante que han visto", estimando una resolución 1.440p nativa. También calcularon los 30 frames por segundo cuya confirmación llegó a posteriori, y la explicación es que el cuello de botella está en la CPU.

A 30 frames por segundo, la consola tiene unos 33 milisegundos para calcular y dibujar cada imagen. Eso permite que el mundo tenga el detalle que tiene y, sobre todo, que haya tal cantidad de NPC con sus rutinas únicas. en conjunto, es una simulación extremadamente viva que es posible gracias a que Rockstar ha optimizado todo alrededor de esos 30 frames por segundo.

Si se hubiera optado por ir a una tasa de 60 FPS, la consola tendría la mitad de tiempo para calcular cada imagen, unos 16,7 milisegundos. Habría que recortar todo lo que depende de la CPU como peatones, tráfico, físicas, objetos e IA. Y ahí está el compromiso: Rockstar quiere un mundo vivo que una consola actual, simplemente, no puede simular debido a ese cuello de botella de la CPU.

PS5 Pro no cambia la ecuación. Xbox Series X es algo más potente que PS5 en cuanto a su GPU, pero no en su CPU y, por eso, las dos van a 30 FPS, pero había quien tenía la esperanza de que una PS5 Pro más potente que la máquina de Microsoft pudiera 'tirar' al doble de fotogramas. La situación es exactamente la misma.

Aunque la GPU sí es claramente más potente que la de PS5 base, y por eso puede mostrar en el mismo mundo un trazado de rayos en tiempo real para sombras, la mejora en la CPU respecto al modelo base es de apenas un 7%, insuficiente para aumentar la tasa de fotogramas manteniendo la simulación del mundo, pero aprovechando la GPU para mejorar la calidad de imagen.

Está por ver que añadan en algún momento un modo a 40 FPS o con el frame-rate desbloqueado gracias a VRR, aunque no está confirmado.

La cantidad de NPCs diferentes y lo detallados que están es una auténtica burrada

¿Esperanza? Esta generación hemos tenido ejemplos de títulos que llegaban y, al tiempo, añadían modos de más rendimiento o incluso pantalla partida (algo que consume una burrada de recursos y que se acaba de anunciar para 'Star Wars Galactic Racer', por ejemplo). Sin embargo, en el caso de 'GTA VI', parece que no depende de la optimización porque habría que hacer brujería para que, de pronto, se pudiera configurar un modo "Rendimiento" que se sacara otros 30 frames por segundo de la manga manteniendo la simulación del mundo.

Sería algo digno de ver, pero aquí la esperanza queda en esa futura versión de PC en la que el juego no esté costreñido por el procesador de unas consolas que no dejan de tener seis años a sus espaldas. Y, claro, esa esperanza también está en una versión más optimizada para Xbox Helix y PS6, ya que si 'GTA V' salió en tres generaciones distintas, añadiendo mejoras visuales en cada una de las reediciones en consolas y PC, nada impide que Rockstar repita jugada con 'GTA VI'.

Hay que amortizar los más de 1.000 millones que se estima habría costado el desarrollo.

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