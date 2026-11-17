La familia Smart Band de Xiaomi lleva años siendo la puerta de entrada favorita para quienes quieren monitorizar su actividad física sin gastar lo que cuesta un reloj inteligente completo. Con el lanzamiento de la nueva Xiaomi Smart Band 11, la marca da un paso adelante en materiales, visibilidad en exteriores y conectividad, presentando una gama dividida en cuatro versiones que parten desde los 59,99 euros y que, esta vez sí, vuelve a traer variantes oficiales con NFC para pagar desde la muñeca.

Pantalla más brillante, biseles simétricos y salto en materiales

A nivel estético, Xiaomi sigue alejando a su pulsera de la apariencia puramente deportiva para acercarla más a un accesorio de diario. El frontal monta una pantalla AMOLED de 1,72 pulgadas con biseles simétricos muy reducidos y un brillo pico que sube hasta los 2.000 nits, una cifra propia de relojes mucho más caros que asegura una lectura cómoda incluso a pleno sol.

Sensores más precios, seguimiento en piscina e HyperOS 4

En el interior, esta nueva pulsera de actividad de Xiaomi estrena un nuevo sensor PPG de doble LED y doble fotodiodo que, según las pruebas internas de la marca, alcanza una precisión de hasta el 98,2% en la medición de frecuencia cardíaca.

Mantiene la resistencia al agua de 5 ATM, pero añade monitorización del pulso también bajo el agua, algo especialmente útil para quienes nadan de forma habitual. En total, registra más de 150 modos deportivos (con detección automática de seis actividades) e incorpora el indicador Vitality Score para resumir el estado físico reciente.

El análisis del descanso también se actualiza con Sleep Algorithm 2.0, capaz de medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca nocturna y generar informes semanales y mensuales con consejos prácticos sobre hábitos que afectan al sueño.

Todo ello queda gobernado por el sistema operativo Xiaomi HyperOS 4, que además de renovar los menús introduce una función muy curiosa: permite vincular la pulsera de forma simultánea a un móvil Xiaomi compatible y a un iPhone para recibir notificaciones de ambos teléfonos en la muñeca.

En autonomía, Xiaomi promete hasta 21 días de uso ligero en la edición estándar y 18 días en las versiones con NFC (que en uso real con notificaciones activas y entrenamientos semanales se traducirán previsiblemente en torno a semana y media o dos semanas reales).

Estas son las diferentes versiones disponibles

Desde ya, puedes comprar en la tienda online de Xiaomi esta nueva pulsera de actividad, la cual llega disponible en un amplio abanico de acabados:

Xiaomi Smart Band 11 Standard Edition (59,99 euros): cuenta con marco de aluminio y llega en negro, plateado, rosa, morado y dorado.

Xiaomi Smart Band 11 NFC Edition (79,99 euros): añade chip NFC para pagos sin contacto y está disponible en negro, plateado y rosa.

Xiaomi Smart Band 11 NFC PVP en Xiaomi — 79,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi Smart Band 11 Unibody Edition (89,99 euros): apuesta por un cuerpo fabricado íntegramente en metal en acabado morado (también con NFC).

Xiaomi Smart Band 11 Unibody PVP en Xiaomi — 89,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi Smart Band 11 Ceramic Edition (89,99 euros): la opción más elegante de la familia, con acabado cerámico en color blanco perla y conectividad NFC.

Xiaomi Smart Band 11 Edición Cerámica PVP en Xiaomi — 89,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

⚡ EN RESUMEN: xiaomi smart band 11 ✅ LO MEJOR Brillo de 2.000 nits y acabado cuidado: la mejora de visibilidad en exteriores y los marcos de aluminio, metal unibody o cerámica la hacen lucir mucho mejor que generaciones pasadas.

la mejora de visibilidad en exteriores y los marcos de aluminio, metal unibody o cerámica la hacen lucir mucho mejor que generaciones pasadas. Regreso del NFC: poder elegir variantes con pagos sin contacto desde la muñeca amplía enormemente su utilidad diaria. ❌ LO PEOR Subida de precio respecto a generaciones anteriores... Partir de los 59,99 euros (y subir hasta 89,99 euros en las versiones con NFC y acabados especiales) la sitúa ya muy cerca de relojes inteligentes económicos con GPS integrado.

Partir de los 59,99 euros (y subir hasta 89,99 euros en las versiones con NFC y acabados especiales) la sitúa ya muy cerca de relojes inteligentes económicos con GPS integrado. Sin GPS integrado... Sigue dependiendo del teléfono móvil para registrar rutas al correr o salir en bicicleta con precisión. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una pulsera ligera, discreta y cómoda para dormir con ella puesta, valoras tener una pantalla que se vea bien bajo el sol y quieres pagar con la muñeca sin llevar el móvil encima. ⛔ NO LO COMPRES SI... Sales a correr o hacer rutas en bici sin llevar el teléfono encima y necesitas GPS integrado en la muñeca, o si buscas un formato de reloj con pantalla cuadrada más amplia para leer mensajes largos con comodidad.

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Imágenes | Xiaomi

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