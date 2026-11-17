En 1895 un grupo de operarios estaba excavando en la calle Navarrería de Pamplona para construir un edificio de viviendas cuando, para pasmo de los responsables de la obra, encontraron una gran estatua de bronce que mostraba una figura cubierta con una toga romana. A la pieza le faltaba la cabeza y estaba muy deteriorada, pero no tardó en llamar la atención de los arqueólogos. Ahora, más de 130 años después, siguen haciéndose una pregunta: ¿Qué representa exactamente? ¿Se trata de un joven o de una adolescente?

La cuestión es más importante de lo que parece.

¿Qué diablos es eso? Una pregunta parecida debieron de hacerse hace 131 años los obreros que removían la tierra del casco antiguo de Pamplona (se cree que a la altura del número 16 de la calle Navarrería) para construir un edificio.

Para sorpresa de los operarios y del constructor José Aramburu y Elizaga, los trabajos dejaron al descubierto una estatua de bronce de 127 cm que mostraba un cuerpo humano cubierto con una elegante toga. El primer arqueólogo en describirla fue Juan Iturralde y Suit y en 1911 ya la vemos referenciada (con foto) en una obra de Julio Altadill.

¿Y cómo apareció la figura? Muy deteriorada. A la pieza le faltaba la cabeza, estaba estropeada por el paso de los siglos y había sufrido daños, probablemente tras caerle encima una losa de piedra. Aramburu y Elizaga, el dueño de la estatua según la legislación de la época, la cedió a la Comisión Provincial de Monumentos de Navarra para que la examinaran, lo que permitió a los arqueólogos hacerse una primera idea de lo que tenían entre manos: la escultura, romana, se dató hacia el siglo II d.C. Nada sorprendente si se tiene en cuenta que apareció en la antigua Pompelo.

Sin embargo, la pieza estuvo poco tiempo bajo la custodia de la Comisión Provincia de Monumentos. Solo unos años después, hacia 1904 o 1906, Aramburu la reclamó y los historiadores le perdieron la pista durante décadas.

De hecho, como recuerda el Museo de Navarra, estuvo en paradero desconocido hasta 2015, cuando se localizó en una colección particular norteamericana. En 2022 el Gobierno llegó a un acuerdo temporal con su propietario para que la pieza pudiese regresar a España y en 2023 dio un paso más allá, al pactar su compra por 620.000 dólares, cerca de 575.000 euros.

Museo de Navarra.

¿Qué muestra la estatua? Esa es la pregunta del millón. Y el epicentro de una intensa disputa entre expertos que ya ha dado pie a varios artículos académicos, como recordaba estos días Vicente G. Olaya en El País. ¿Qué muestra exactamente la figura? ¿Se trata del cuerpo de una adolescente? ¿Es un torso masculino? ¿Estamos ante un genius loci, un espíritu protector?

Durante un tiempo se dio por sentado que el bautizado como ‘Togado de Pompelo’ mostraba una figura masculina de la primera mitad del II d.C., un joven ataviado con una túnica talaris que le alcanzaba hasta los tobillos. Pero esa explicación no convence a todos los expertos.

¿Es una adolescente? Esa es la idea que desliza un comunicado publicado hace justo un año por la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana. En él las autoridades navarras se hacen eco de un estudio de Carmen Marcks-Jacobs y Hans Rupprecht Goette que sostiene que la escultura muestra en realidad “la figura de una romana de entre 10 y 12 años”.

En su opinión, la escultura representa a una niña ataviada con una toga praetexta, una vestimenta usada durante la infancia y que nos confirma su condición de ciudadana. El mismo análisis plantea que lo que la escultura sostiene en su mano derecha es un haz de espigas, un símbolo de fertilidad.

¿Asunto zanjado? Para nada. Sigue habiendo historiadores convencidos de que la primera interpretación era la correcta y el Togado de Pompelo nos muestra a un varón. Esa es de hecho la postura que sostiene Javier Andreu-Pintado en un artículo recién publicado en ‘Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra’.

Su análisis sostiene que “las evidencias iconográficas, históricas y contextuales respaldan la identificación masculina tradicional y cuestiona la nueva hipótesis por su escaso apoyo en paralelos arqueológicos y fuentes antiguas”. El paper incluye además un tirón de orejas a las administraciones por dar por buena una teoría “antes de alcanzar consenso científico”.

¿Es el único que opina así? En su crónica para El País, Vicente G. Olaya recoge comentarios de otros expertos que confirman que el debate efectivamente está lejos de estar resuelto. ¿Muestra la estatua un togado masculino? ¿Representa a un genius? ¿Y si la pieza es una reelaboración y combina dos representaciones, masculina y femenina?

¿Qué nos dice la vestimenta, una cuestión relevante dado que la toga praetexta era una prenda usada básicamente por hombres que ya habían superado cierta edad? Son preguntas interesantes porque, como se recuerda con frecuencia, el Togado de Pompelo no es una obra cualquiera: en toda la península solo se han hallado dos estatuas togadas en bronce de la época romana. La otra es el Togado de Periate, parte de la colección del Museo Arqueológico de Granada.

Imágenes | Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana, Museo de Navarra

Vía | El País

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