En Alicante encontraron una cabeza de mármol de Venus de hace 2.000 años. Acabó dentro de una bolsa de Mercadona

No hace ni tres meses que apareció durante unas obras de canalización en la playa de la Almadraba, pero la historia de la bautizada como "Venus de Alicante" daría ya para un libro. Y no solo porque se trate de una escultura de los siglos I o II de nuestra era que probablemente decoró las casas patricias de Lucentum, el germen romano de Alicante. Su descubrimiento ha llegado acompañado de una polémica caldeada por la que quizás sea la foto más chocante de la arqueología moderna en España: la valiosa Venus metida en una bolsa de Mercadona.

Nos explicamos.

¿Qué diablos es eso? Algo así debieron de preguntarse los operarios que el 11 de mayo trabajaban en una zanja como parte del proyecto de regeneración de la playa de la Almadraba, en Alicante. Allí, entre cantos rodados y fragmentos de botellas (lo esperable), apareció una cabeza de mujer esculpida en mármol.

El estudio posterior revelaría que se trata de parte de una escultura de la diosa Venus, una pieza fabricada con mármol de primerísima calidad hacia los siglos I o II d.C. Días después el Ayuntamiento anunciaba el hallazgo a bombo y platillo.

¿Cómo es la escultura? Fascinante. Al menos eso es lo que sugieren las primeras conclusiones de los expertos, que ya han desgranado algunos datos: la cabeza pesa 14 kilos y mide 22,22 cm de alto por 19,78 de ancho. En cuanto a su datación, los expertos la fechan en el siglo II d.C., en la época altoimperial.

La primera "autopsia" realizada por el catedrático de Arqueología José Miguel Noguera, uno de los mayores expertos de nuestro país en escultura romana, ha concluido además que su mármol es de una calidad sobresaliente, por lo que podría proceder de las canteras de Paros, en Grecia; o Carrara, en Italia.

¿Sabemos algo más? Hace poco el Ayuntamiento de Alicante firmó un convenio con la Universidad de Murcia para que Noguera analice en detalle la escultura con la ayuda de varios expertos en mármol y policromías, pero aún así ya manejamos algunos datos interesantes. Quizás el mayor de todos es que la "Venus de Alicante" no se esculpió como un busto, sino que formó parte de una escultura bastante más amplia, de cuerpo entero y tamaño natural.

Los especialistas sospechan que la pieza adornaba la domus de una familia aristocrática que vivía en la antigua Lucentum o en una villa del Parque de las Naciones, en la zona extramuros de la ciudad. "Hablamos de una pieza de gran calidad, de relevancia a nivel nacional y un hallazgo que realza la importancia del conjunto de Lucentum en el territorio", celebraba José Manuel Pérez Burgos, jefe de Patrimonio Integral del Ayuntamiento, al presentar el hallazgo, en mayo.

¿Fantástico, no? El descubrimiento lo es, desde luego, pero ha quedado empañado por la polémica que lo rodea. La clave no es tanto la pieza en sí, cuyo valor nadie cuestiona, como su aparición. ¿Cuándo se desenterró? ¿Cómo se trató la cabeza en un primer momento? ¿Se examinó bien su entorno antes de seguir con las obras? La controversia ha crecido sobre todo al calor de dos filtraciones.

La primera es una aparente disparidad en la cronología del descubrimiento. La edil de Cultura habló en un primer momento del 20 de mayo, pero los operarios aseguran que fue el 11. El segundo aspecto controvertido (más importante) es que todo indica que, tras ser desenterrada, la escultura acabó envuelta en plástico de burbujas y una bolsa de Mercadona. La denuncia, que arroja sombras sobre cómo se actuó en los primeros instantes del hallazgo, la hizo pública Compromís y se apoya en una foto que, efectivamente, muestra el busto en una bolsa de rafia.

¿Tan importante es? Lo es en la medida en que es importante la propia escultura. Y dado que todo indica que estamos ante una pieza de 20 siglos que Alicante quiere convertir en "nuevo símbolo de la ciudad" se entiende mejor que la prensa local (y nacional) se haya propuesto reconstruir la cronología exacta del hallazgo o que la edil de Cultura haya tenido que dar explicaciones en el pleno. Allí, hace unos días, desmintió que el hallazgo fuera "fortuito" y defendió que se produjo en "un ámbito sometido a intervención arqueológica autorizada".

La concejala Nayma Beldjilali también negó que el entorno en el que se desenterró la escultura, situado a unas decenas de metros de un yacimiento, careciese de supervisión arqueológica o que acabase cubierto de hormigón sin el visto bueno de los especialistas. "Tales afirmaciones no se corresponden con la realidad de los hechos, por lo que son absolutamente falsas", insistió en declaraciones recogidas la semana pasada por el diario Información.

Cada día en este Ayuntamiento es un nuevo capítulo de Paquita Salas.



La historia de la llamada “Venus de Alicante” merece un repaso.



1️⃣ Cuando apareció la pieza, acabó metida en una bolsa de Mercadona nada más ser encontrada.



Sigo 👇🏼 pic.twitter.com/R1ccvGKQIR — Rafa Mas🌻🤝🏼🌍 (@Ra_Mas) July 16, 2026

¿"Esperpento" o "diligencia"? Desde luego la polémica no se ha despejado. Según explicó Beldjilali y precisa Todo Alicante, el hallazgo se realizó la tarde del 11 de mayo, durante una excavación en una zona con vigilancia arqueológica. Al detectar el busto de marmol el jefe de la obra alertó a los responsables de la obra y los trabajos se paralizaron en el acto. Fue entonces cuando, para protegerla, la cabeza acabó en una bolsa de supermercado, envuelta en papel de burbuja.

Al día siguiente la empresa de arqueología que supervisa los trabajos trasladó a varios expertos que peinaron el entorno. Su objetivo: descartar que en la zanja quedase algún otro vestigio de valor, como el resto de la escultura.

No hubo suerte. Se concluyó que la cabeza de Venus formaba parte de un "relleno arqueológicamente descontextualizado" y se dio luz verde para que los operarios siguiesen con sus tareas en el surco. El Ayuntamiento insiste que siempre se actuó con "diligencia y previsión". La oposición habla de "esperpento".

Imágenes | Ayuntamiento de Alicante 1 y 2

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