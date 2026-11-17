Dormir mal no es solo un síntoma de una enfermedad neurodegenerativa que va avanzando, sino que es parte del engranaje que acelera el deterioro cognitivo. Y tiene todo el sentido, puesto que durante el sueño profundo el cerebro consolida los recuerdos recientes y hace "tareas de limpieza" para eliminar uno de los precursores del alzhéimer. De ahí que en los últimos años haya cobrado fuerza una idea muy sencilla como es utilizar estímulos sonoros suaves para amplificar ese ritmo natural sin sufrir un despertar.

Un nuevo aliado. El ruido rosa durante el sueño se ha presentado como el nuevo "mejor amigo" que podemos tener frente a la pérdida de memoria en el alzhéimer. Algo que a priori parece bastante rudimentario, alejado de la química y los fármacos en los que confiamos, pero que para la ciencia tiene sentido.

Es español. El trabajo que ha despertado mayor interés lleva la firma de un consorcio liderado por la empresa neurotecnológica zaragozana Bitbrain junto a investigadores de la Universidad de Zaragoza y otras instituciones, pese a que todavía debe pasar la revisión por pares. En este ensayo se reclutó a 37 participantes con alzhéimer sintomático en una fase inicial donde solo hay una leve amnesia.

Aquí cada voluntario durmió dos noches en condiciones controladas con el sistema Elevvo AudiStim de Bitbrain. En concreto, una noche se recibió estimulación auditiva en bucle cerrado con un sistema que lee el electroencefalograma en tiempo real y dispara breves pulsos sonoros sincronizados con las ondas cerebrales. Pero otra noche se optó por una estimulación simulada sin que ni pacientes ni evaluadores supieran cuál correspondía a cada sesión. Y antes de ir a dormir, los pacientes tenían que recordar varias palabras.

Los resultados. Mostraban que, tras la noche con estimulación real, los pacientes consolidaron mejor los pares de palabras que tras la noche con la estimulación simulada (el placebo). Y a nivel neurofisiológico se pudo ver que el sistema logró aumentar tanto la actividad de las ondas lentas como los husos rápidos del sueño, dos marcadores clave de la plasticidad nocturna, sin fragmentar el descanso ni empeorar la calidad del sueño.

Cómo funciona. Para entender por qué un simple sonido emitido mientras dormimos puede influir en la memoria, hay que mirar la línea de investigación que abrió la Universidad de Northwestern. En este caso vieron que emitir pulsos de ruido rosa sincronizados con la fase ascendente de las ondas lentas mejoraba el recuerdo de palabras en 13 adultos sanos.

La explicación fisiológica de este fenómeno reside en la relación entre el hipocampo y la corteza cerebral. Aquí un estudio publicado en 2026 vinculó directamente la mejora de memoria obtenida con esta técnica a dos factores: un mayor acoplamiento temporal entre las ondas lentas y los husos del sueño y un aumento de la actividad del sistema nervioso parasimpático.

En el futuro. El principal límite del estudio español lo reconocen sin rodeos sus propios autores y no es más que medir lo que ocurre tras una sola noche en el entorno controlado de un laboratorio demuestra solo que el mecanismo funciona a corto plazo, pero no equivale a un tratamiento. Aquí debemos recordar que el reto no consiste en recordar mejor una lista de palabras a la mañana siguiente, sino en sostener esa ganancia durante meses y comprobar si se traduce en mayor autonomía.

Con este pretexto, el objetivo que tenemos encima de la mesa es llevar esta tecnología fuera del hospital y evaluar la estimulación en el domicilio de los pacientes durante periodos prolongados emitiendo pulsos de ruido rosa sincronizados en tiempo real mediante electroencefalografía con la fase ascendente de sus ondas lentas.

Imágenes | Ivan S

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