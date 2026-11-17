Aunque el Black Friday de este año llegará oficialmente el viernes de la próxima semana, muchas tiendas ya han adelantado sus ofertas ya sea en forma de chollos anticipados o de Black Friday como tal. Una de ellas es Lidl que, con su Black Week, tiene con descuento parte de su popular catálogo. Y entre sus chollos más interesantes destaca el protagonizado por este cubo de enchufes con conector de pared plano, rebajado a 7,99 euros.

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No es fácil encontrar este buen precio en esta clase de dispositivos. Pero si buscamos una alternativa de Amazon a este de Lidl, por aprovechar la suscripción Prime (con 30 días gratis para nuevas altas) y los envíos gratuitos, por 9,52 euros encontramos esta regleta alargada con conector plano. O también con conector plano, este otro cubo por 24,99 euros. Todas ellas (la de Lidl y las de Amazon), unas excelentes opciones de compra que solucionan un problema bastante habitual en casa.

Con cuatro tomas de enchufe y tres puertos USB

Dependiendo de la distribución del mobiliario que tengamos en casa, es muy común que muchos enchufes de pared queden bloqueados e inaccesibles tras muebles y sofás. Lo que, en hogares donde no tenemos demasiados de estos a mano, complica aún más conectar electrodomésticos o cargar dispositivos.

Para solucionar ese problema existe esta clase de regletas que, gracias a la forma de su conector de pared (plano, que no sobresale), permiten usar todas esas tomas desaprovechadas. Regletas, habitualmente en forma de cubo, que no sólo dan una segunda vida a esos enchufes antes bloqueados, sino que además disparan de golpe la cantidad de tomas.

En el caso del cubo de Lidl, son cuatro los enchufes que conseguimos, además de tres puertos USB (dos USB A y uno tipo C). En total, siete tomas a cambio de una (la de pared). A tener en cuenta que no indica su potencia, pero lo habitual en este tipo de dispositivos es que se alcance un máximo de 3.680 W. Cantidad que no debemos superar en ningún caso para evitar peligrosas sobrecargas.

⚡ EN RESUMEN: cubo enchufes con conector plano lidl ✅ LO MEJOR Soluciona el problema de no poder usar los enchufes que quedan bloqueados tras el mobiliario

no poder usar los enchufes que quedan bloqueados tras el mobiliario Muy buen precio, con un descuento de casi el 50% ❌ LO PEOR Sin funciones inteligentes

Con stock limitado (sólo disponible en color negro) 💡 CÓMPRALO SI... tienes enchufes bloqueados, necesitas usarlos y pasas de hacer obras ⛔ NO LO COMPRES SI... cuentas con buena distribución de tomas de pared en casa

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