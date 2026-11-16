Una piscina de Alemania dependía de Microsoft para gestionar su nivel de cloro. Cuando cayó, varias personas terminaron en el hospital

El viernes pasado, medio mundo volvió a ser testigo de lo que ocurre cuando tantísimos sistemas dependen de una sola compañía y los servidores, simplemente, dejan de funcionar. La caída de Microsoft comenzó el pasado jueves por la noche y se prolongó durante todo el viernes. Outlook, Teams, Copilot, Defender y otros servicios tanto propios como externos dejaron de funcionar. No poder entrar a una reunión de Teams es una anécdota, pero que no te llegue un correo crítico puede ser muy serio.
Que se lo digan a una piscina de un hotel alemán en el que el nivel de cloro se desmadró y varias personas acabaron en el hospital.
En corto. Phantasialand es un parque temático en Brüel, un municipio cercano a Colonia. Dentro del parque está el Hotel Ling Bao, con un espacio de piscina y sauna que funcionaba con normalidad para los clientes, pero que por detrás no estaba funcionando en absoluto. El sistema no estaba distribuyendo bien el cloro y, normalmente, hay una configuración automatizada que envía un correo al equipo de mantenimiento si algún parámetro del agua no está en los niveles adecuados, y el problema es que ese correo se envía por Outlook.
Como te puedes imaginar, la alarma saltó, pero debido a la caída de Microsoft, el correo automático no llegó a ningún sitio. La mala suerte fue esa: se averió el sistema de dosificación el mismo día en el que los servidores de Microsoft se cayeron.
La consecuencia. Como cuenta el medio WDR, los huéspedes se quejaron de algunos problemas de salud tras usar la piscina y es algo que fue mucho más allá de ojos rojos y piel que picaba un poco: se tuvo que dar aviso tanto a los bomberos como a servicios sanitarios debido a que quince personas sufrieron problemas, como irritación de las vías respiratorias.
Cuatro de ellos tuvieron que ser trasladados al hospital y uno permaneció en observación debido a una lesión de gravedad media. La piscina se cerró, se cambió el agua por completo y volvió a abrir sin problema. Es mala suerte porque se unieron dos problemas que no son comunes, pero recientemente hemos tenido varios episodios de sistemas que no deberían fallar, pero fallan, que demuestra que, cuando todo depende de Internet y de servicios externos, no podemos dar nada por sentado.
Errores y ataques. Al final, la caída de Microsoft no parece ser ningún ciberataque, sino un problema con sus servidores y la carga de los mismos. Tardó en recuperarse porque afectó al 80% de sus servidores, pero fue eso: un error y "cosas que pasan". El problema es que estos últimos días hemos sido testigos de ataques a cosas que, hasta ahora, parecían protegidas como los frigoríficos del supermercado o algo tan crítico como las cámaras de plasma de un banco de sangre.
Son demasiados casos recientes y resulta que todos han explotado casi al mismo tiempo. En el caso de los hackeos, parece que gracias a lo fácil que pone la IA el atacar sistemas y dispositivos que antes no se atacaban no porque estuviesen protegidos, sino porque no sacabas nada de ellos y era una inversión de tiempo grande para un retorno nulo. Con la IA, hacer que se pierda comida o el caso más grave de las cámaras de plasma genera una inestabilidad que cuesta poco al atacante y ocasiona pérdidas significativas para el atacado.
¿Y si el IoT fue un error? He cambiado el sistema de malla de casa y por uno que tengo que analizar y llevo unos días con problemas de desconexiones que han provocado que algunas bombillas dejen de funcionar. Eso me ha llevado a preguntarme si construir durante una década un ecosistema inteligente y conectado no fue, en parte, un error.
Evidentemente, es mucho más cómodo automatizar algo para que funcione con un comando o que, en el caso de los sensores de la piscina, te avisen por correo, pero a riesgo de sonar un poco "abuelo cebolleta", un análisis de agua manual no depende de que llegue el Wi-Fi o de que se caiga el servidor de lo que sea.
Vía | WDR
Imagen | Hotel Ling Bao
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